Οκτάχρονος που πέθανε και επανήλθε στη ζωή εξομολογείται τι είδε στην «άλλη πλευρά»

Μια συγκλονιστική ιστορία ζωής και πίστης έρχεται στο φως, από ένα αγόρι που επιβίωσε ως εκ θαύματος μετά από τροχαίο δυστύχημα. Ο Λάντον Κεμπ, που το 1997 ήταν μόλις οκτώ ετών, ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο μαζί με τους γονείς του, επιστρέφοντας από την εκκλησία. Ο πατέρας του, Άντι Κεμπ, σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ ο Λάντον υπέστη τόσο σοβαρά τραύματα, που διαπιστώθηκε ο θάνατός του δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Carolinas Medical Center με αεροπλάνο, όπου οι γιατροί ενημέρωσαν τη μητέρα του, Τζούλι, ότι ακόμα κι αν ζούσε, δεν θα είχε πνευματικές ή κινητικές ικανότητες. Ωστόσο, ο Λάντον επέζησε χωρίς καμία εγκεφαλική βλάβη.

Καθώς μεγάλωνε, άρχισε να μοιράζεται με τη μητέρα του τι θυμόταν από εκείνες τις στιγμές. Σύμφωνα με τα όσα περιγράφει, ο Λάντον είδε τον πατέρα του στον ουρανό, αλλά και δύο ακόμη παιδιά, για τα οποία η μητέρα του δεν του είχε ποτέ μιλήσει — ήταν τα αγέννητα αδέρφια του, που η Τζούλι είχε χάσει σε αποβολές.

«Ήταν σαν να βλέπω μια προεπισκόπηση ταινίας, αποσπασματικές εικόνες από μια μεγαλύτερη ιστορία», δήλωσε ο Λάντον σε συνέντευξή του στο Christian Broadcasting Network. «Ο Ιησούς ήρθε κοντά μου και μου είπε ότι πρέπει να επιστρέψω στη Γη, να γίνω καλός χριστιανός και να πω στους άλλους για Αυτόν».

Πλέον ενήλικας, ο Λάντον μοιράζεται την εμπειρία του για να προσφέρει ελπίδα σε ανθρώπους που έχουν βιώσει την απώλεια. Όπως δηλώνει η μητέρα του: «Δεν καταλάβαινα τότε γιατί ο Θεός δεν έστειλε έναν άγγελο. Τώρα όμως ξέρω ότι υπήρχαν άγγελοι εκεί. Και μας προστάτεψαν».