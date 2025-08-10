Η Ρωσία σχεδιάζει να δοκιμάσει πυρηνοκίνητο πύραυλο στην Αρκτική πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα

Ο επικεφαλής του Κρεμλίνου, Πούτιν, επανειλημμένα επαινεί τον νέο πύραυλο «Burevestnik», ο οποίος μπορεί να αποφύγει τα συστήματα αεράμυνας - αλλά μέχρι στιγμής οι δοκιμές ήταν σε μεγάλο βαθμό ανεπιτυχείς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, η Ρωσία ενδέχεται να πρόκειται να πραγματοποιήσει μια ακόμη δοκιμή του πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ "Burevestnik" (κωδική ονομασία ΝΑΤΟ: Skyfall) στο πεδίο δοκιμών του αρχιπελάγους Novaya Zemlya.

Αυτό αναφέρει η νορβηγική πύλη "The Barents Observer". Το ρωσικής ιδιοκτησίας αρκτικό αρχιπέλαγος βρίσκεται ανάμεσα στη Θάλασσα του Μπάρεντς και τη Θάλασσα Κάρα, περίπου 900 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της ηπειρωτικής Νορβηγίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο εναέριος χώρος σε έναν διάδρομο 500 χιλιομέτρων κατά μήκος της δυτικής ακτής των νησιών έκλεισε από την περασμένη Πέμπτη έως την επόμενη Τρίτη. Αρκετά ρωσικά πλοία έχουν μεταφέρει εξοπλισμό στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες και τώρα βρίσκονται σε σημεία παρατήρησης. Επιπλέον, δύο αεροσκάφη της Ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (Rosatom) σταθμεύουν αυτή τη στιγμή στη στρατιωτική βάση Ρογκάτσεβο στα νοτιοδυτικά του αρχιπελάγους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τέτοια αεροσκάφη είχαν υποστηρίξει παρόμοιες δοκιμές στο παρελθόν.

Επιπλέον, ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος WC-135R Constant Phoenix εντοπίστηκε πάνω από τη Θάλασσα του Μπάρεντς, σύμφωνα με το "The Barents Observer". Το αεροσκάφος αναφέρεται μερικές φορές ως "πυρηνικός ανιχνευτής" ή "πυρηνικός αναλυτής". Είναι ένα ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος που λαμβάνει δείγματα αέρα για να μετρήσει τη συγκέντρωση ραδιενεργών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα - μια ένδειξη που θα μπορούσε έμμεσα να υποδεικνύει τη διεξαγωγή δοκιμών.

Το «Burevestnik» (αγγλικά: «Storm Bird») αναφέρθηκε για πρώτη φορά δημόσια από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν το 2018. Εκείνη την εποχή, ο επικεφαλής του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η Δύση δεν είχε μέσα να αμυνθεί ενάντια στο όπλο. Θα μπορούσε να πετάξει χαμηλά και να επιτεθεί στον στόχο του από διάφορες κατευθύνσεις, αποφεύγοντας έτσι τα συστήματα αεράμυνας. Ο πύραυλος κρουζ λέγεται ότι έχει μήκος περίπου δέκα μέτρα και βάρος έως και έξι τόνους, είναι ικανός να εξοπλιστεί με πυρηνική κεφαλή και πιθανώς τροφοδοτείται από έναν μικρό, αερόψυκτο πυρηνικό αντιδραστήρα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό θα επέτρεπε μια εμβέλεια άνω των 25.000 χιλιομέτρων. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο πύραυλος θα μπορούσε να αφήσει πίσω του ένα ραδιενεργό ίχνος.

Russian President Vladimir Putin described this missile as an "invincible" weapon, as its nuclear propulsion allows it to fly with an almost unlimited range. This means that the "Burevestnik" can fly for a long time, changing its direction and trajectory to bypass the opponent's… pic.twitter.com/lL9QSW2sar — Djole ?? (@onlydjole) August 10, 2025

Το «Burevestnik» δοκιμάζεται στη Νόβαγια Ζεμλία, πιθανώς από το 2017, αλλά μέχρι στιγμής, προφανώς έχει σημειώσει μικρή επιτυχία. Το 2019, σημειώθηκε έκρηξη κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής που σκότωσε πέντε υπαλλήλους της Rosatom και, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, απελευθέρωσε ραδιενεργές ουσίες. Οι νορβηγικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι τέτοιες δοκιμές ενέχουν κινδύνους ατυχημάτων και ραδιενεργών εκπομπών. Σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, η μεγαλύτερη πτήση ενός «Burevestnik» μέχρι σήμερα διήρκεσε μόνο δύο λεπτά και καμία δοκιμαστική έκδοση δεν έχει πετάξει περισσότερο από 35 χιλιόμετρα.

Η πιθανή δοκιμή πυραύλου – εφόσον πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες – θα πραγματοποιηθεί λίγες μέρες πριν από τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του ηγέτη του Κρεμλίνου Πούτιν στην Αλάσκα. Εκεί, οι δύο θα συζητήσουν έναν πιθανό τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Θα είναι η πρώτη άμεση συνάντηση μεταξύ των δύο αρχηγών κρατών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Το αν η Μόσχα επιδεικνύει σκόπιμα ισχύ ενόψει της συνόδου κορυφής με τη δοκιμή παραμένει ασαφές.

Η Ρωσία διαθέτει και άλλα όπλα τελευταίας τεχνολογίας εκτός από το Oreshnik, δήλωσε ένας ανώτερος Ρώσος διπλωμάτης

«Το Oreshnik - ναι, αλλά έχουμε και άλλα [όπλα]. Δεν χάσαμε χρόνο», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι Rossiya-1.

«Δεν μπορώ να αναφερθώ σε ό,τι δεν πρέπει, αλλά διαθέτουμε τέτοια όπλα», είπε όταν του ζητήθηκε να μοιραστεί λεπτομέρειες.

Σχολιάζοντας την πιθανή ανάπτυξη ρωσικών όπλων σε νέες περιοχές, ο Ριάμπκοφ σημείωσε: «Θα ήταν απολύτως λάθος και ανεύθυνο εκ μέρους μου να αποκαλύψω συγκεκριμένες γεωγραφικές τοποθεσίες». «Έχουμε πάντα πολλές επιλογές στο τραπέζι και δεν αποκλείουμε ποτέ τίποτα για εμάς», πρόσθεσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στις 21 Νοεμβρίου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ είχαν ανακοινώσει την έγκρισή τους για τη χρήση όπλων ακριβείας μακράς εμβέλειας. Μετά από αυτή την ανακοίνωση, ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις περιοχές Κουρσκ και Μπριάνσκ δέχθηκαν επίθεση με αμερικανικούς και βρετανικούς πυραύλους. Σε απάντηση, η Ρωσία χρησιμοποίησε τον νεότερο βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς, τον Oreshnik, σε μια μη πυρηνική επίθεση που είχε ως στόχο το εργοστάσιο άμυνας Yuzhmash της Ουκρανίας στο Ντνέπρ (παλαιότερα γνωστό ως Ντνέπροπετροβσκ). Ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Δύση θα μπορούσε να υποστεί σοβαρές συνέπειες, εάν οι προκλητικές πολιτικές της οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.