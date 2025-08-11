Βιέννη: Βγήκε να καπνίσει και βρέθηκε «γαντζωμένος» σε συρμό τρένου υψηλής ταχύτητας

Από θαύμα επέζησε ένα 24χρονος Αλγερινός, αφότου βρέθηκε να κρέμεται από συρμό σε αυστριακό τρένο υψηλής ταχύτητας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο άνδρας βρέθηκε εκτός του συρμού στο σταθμό Σανκτ Πέλτεν, δυτικά της Βιέννης, ενώ είχε βγει για να καπνίσει.

Ο εκπρόσωπος των αυστριακών σιδηροδρόμων, Χέρμπερτ Χόφερ, δήλωσε ότι ο άνδρας πιάστηκε από το εξωτερικό του και έγινε αντιληπτός όταν άρχισε να χτυπά τα παράθυρα, με αποτέλεσμα ο μηχανοδηγός να ενεργοποιήσει το φρένο έκτακτης ανάγκης. Το πλήρωμα τον επιβίβασε και ο συρμός συνέχισε το δρομολόγιο προς Βιέννη, φτάνοντας με επτά λεπτά καθυστέρηση.

A man has survived clinging to the outside of a moving Austrian high-speed train, Austria's state railway said Sunday -- reportedly after it left while he was having a cigarette break.https://t.co/S1JzYoKSqt pic.twitter.com/WOopP2LE3D

— AFP News Agency (@AFP) August 10, 2025



Σύμφωνα με την εφημερίδα Heute, ο άνδρας εκμεταλλεύτηκε τη στάση για να καπνίσει, όμως δεν πρόλαβε να επιβιβαστεί κανονικά και σκαρφάλωσε στον χώρο μεταξύ δύο βαγονιών. Στον σταθμό Meidling της Βιέννης, ο 24χρονος παραδόθηκε στην αστυνομία.

Ο Χόφερ χαρακτήρισε την πράξη «απόλυτα ανεύθυνη», σημειώνοντας ότι τέτοιες ενέργειες συνήθως καταλήγουν σε θανάτους, ενώ θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τον ίδιο τον δράστη, αλλά και διασώστες και προσωπικό ασφαλείας.

Το περιστατικό θυμίζει αντίστοιχο συμβάν τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ένας 40χρονος Ούγγρος επέζησε κρεμασμένος σε γερμανικό τρένο υψηλής ταχύτητας για 30 χιλιόμετρα, επίσης επειδή δεν είχε προλάβει να τελειώσει το τσιγάρο του πριν την αναχώρηση.

Διαβάστε επίσης