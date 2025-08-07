Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ: Δείτε τις παραστάσεις της νέας σεζόν - Η προπώληση ξεκίνησε

Είκοσι οκτώ χρόνια συνεχούς καλλιτεχνικής πορείας συμπληρώνει φέτος η Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ. Με συνέπεια, φαντασία και αγάπη για τις τέχνες, ο μοναδικός σιδηροδρομικός πολιτιστικός πολυχώρος στον κόσμο ανοίγει και φέτος τα βαγόνια του και μας προσκαλεί να επιβιβαστούμε σε ένα ακόμη ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι. Η καλλιτεχνική σεζόν 2025-2026 περιλαμβάνει ένα πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα θεάτρου και μουσικής για μικρούς και μεγάλους με νέες δημιουργίες και έργα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αλλά και αγαπημένες παραστάσεις που επιστρέφουν λόγω της θερμής ανταπόκρισης του κοινού. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμπληρώνεται από φεστιβάλ σύγχρονου χορού με τη συμμετοχή νέων χορευτών και χορογράφων και σημαντικές κοινωνικές δράσεις πολιτισμού για την ψυχική υποστήριξη και ενδυνάμωση ασθενών, φροντιστών και νοσηλευτών σε δημόσια νοσοκομεία της Αττικής. Παράλληλα, με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού, συνεχίζεται η ψηφιοποίηση του πλούσιου Πολιτιστικού Αρχείου της Καλλιτεχνικής Εταιρείας ΑΞΑΝΑ, με την ένταξη και του Ιστορικού Αρχείου της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου, με στόχο τη διαφύλαξη μιας σημαντικής και ιδιαίτερης πτυχής του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και τη δημόσια, ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό.

ΘΕΑΤΡΟ

«The Fever Chart_3 visions of the Middle East» (προσωρινός τίτλος) της Naomi Wallace

Μια συγκλονιστικά επίκαιρη παράσταση σε σκηνοθεσία Τατιάνας Λύγαρη

Ένα συγκλονιστικά επίκαιρο θεατρικό έργο παρουσιάζει φέτος στο Θεατρικό Βαγόνι η Τατιάνα Λύγαρη, υπογράφοντας τη σκηνοθεσία της κεντρικής παραγωγής του Τρένου στο Ρουφ για τη φετινή θεατρική σεζόν.

Το έργο «The Fever Chart_3 visions of the Middle East» (προσωρινός τίτλος) της πολυβραβευμένης Αμερικανίδας συγγραφέα και ποιήτριας Naomi Wallace, είναι ένα συναρπαστικό τρίπτυχο ιστοριών που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και εξερευνά τα πανανθρώπινα θέματα της αγάπης, της απώλειας και του θανάτου μέσα σε ακραίες συνθήκες.

Έξι ήρωες από διαφορετικές περιοχές της Μέσης Ανατολής προσπαθούν να δημιουργήσουν ανθρώπινους δεσμούς εν μέσω συγκρούσεων και πολέμου. Όλοι τους βιώνουν πόνο και μοναξιά, γεγονός που καθιστά την προσπάθειά τους για επαφή ακόμη πιο συγκινητική.

Η Wallace - μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές του σύγχρονου αμερικανικού θεάτρου - στα τρία σύντομα πυρετώδη «οράματά της» στρέφει τη ματιά της στην αδυσώπητη πραγματικότητα της Μέσης Ανατολής. Ακροβατώντας ανάμεσα στον ρεαλισμό και το όνειρο, με γλώσσα σύγχρονη αλλά βαθιά ποιητική – όχι τυχαία, δανείζεται τον τίτλο του έργου της από τον T.S. Eliot – η ακτιβίστρια συγγραφέας συνδιαλέγεται με τη σύγχρονη ιστορία με βαθύ συμβολισμό, λυρισμό αλλά και στοιχεία σουρεαλισμού που διαπερνούν τις πολιτικές συγκρούσεις, φωτίζοντας την ανθρώπινη πλευρά των γεγονότων και διατηρώντας την πίστη στη δύναμη της ζωής.

Σε έναν κόσμο εθισμένο και ανίκανο να αντιδράσει στη θέα της βαρβαρότητας, το Τρένο στο Ρουφ και η Τατιάνα Λύγαρη καταθέτουν μια καθηλωτική παράσταση-περιπλάνηση στη σκιά της Ιστορίας, με το βλέμμα στραμμένο στον άνθρωπο και με ζωντανή την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

Συντελεστές:

Κείμενο: Naomi Wallace, Μετάφραση: Ιωσήφ Βαρδάκης, Σκηνοθεσία: Τατιάνα Λύγαρη, Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Μηνάς Ι. Αλεξιάδης, Χορογραφίες: Φαίδρα Σούτου, Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου, Βοηθός σκηνοθέτη: Ευθύμης Χρήστου, Παραγωγή: Καλλιτεχνική Εταιρεία ΑΞΑΝΑ, Επικοινωνία: ArtsPR

Ερμηνεύουν: Φανή Γέμτου, Μιράντα Ζησιμοπούλου, Βασίλης Παναγιωτίδης, Δημήτρης Τσιγκριμάνης

Παραστάσεις:

Θεατρικό Βαγόνι

Κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00, Κυριακή στις 20:00, από 7 Νοεμβρίου 2025

Διάρκεια παράστασης: 100 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια: Γενική είσοδος 17€, Ομαδικό-Φοιτητικό-Άνω των 65-Ανέργων: 12€, Ατέλειες: 5€

Προαγορά εισιτηρίων απαραίτητη



Προαγορά εισιτηρίων απαραίτητη:

- Ηλεκτρονικά στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/fever-chart-three-visions-of-the-middle-east

- Τηλεφωνικά στο 2117700000 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00)

- Φυσικά σημεία πώλησης more.com

ΘΕΑΤΡΟ & ΜΟΥΣΙΚΗ

«ΠΟΥΑΡΟ, Οι άθλοι του Ηρακλή»

Το νέο διαδραστικό κωμικό μιούζικαλ μυστηρίου του Tenorman

Μετά την περσινή επιτυχία της παράστασης «Τα Εκατό Χρόνια του Πάμπλο Ετιέν Μποβουάρ», ο διεθνώς βραβευμένος performer Γιώργος Τζιουβάρας Tenorman, επιστρέφει στην Αμαξοστοιχία-Θέατρο με ένα ακόμα διαδραστικό κωμικό μιούζικαλ.

Εμπνευσμένο από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστι, η μουσικοθεατρική παράσταση «ΠΟΥΑΡΟ, Οι Άθλοι του Ηρακλή» μεταφέρει τον διασημότερο ντετέκτιβ του κόσμου στην Ελλάδα, σε μια απολαυστική υπόθεση μυστηρίου που ενώνει δύο αγαπημένους ντετέκτιβ της αστυνομικής λογοτεχνίας: τον Ηρακλή Πουαρό με τον Αστυνόμο Μπέκα!

Ο διαβόητος Μαρασκώ – καταζητούμενος απατεώνας και δολοφόνος – έχει κλέψει 11 πίνακες με θέμα τους Άθλους του Ηρακλή και τώρα βάζει στόχο τον δωδέκατο: τον Ταύρο της Κρήτης του Πάμπλο Πικάσο, ο οποίος τυχαίνει να βρίσκεται στο νησί της Κρήτης. Σύμμαχος του Πουαρό, ο αστυνόμος Μπέκας, ο πιο γνωστός Έλληνας ντετέκτιβ. Ύποπτοι για τον φόνο (που φυσικά θα συμβεί γιατί όπου πάει ο Πουαρό ένα έγκλημα θα γίνει) είναι μια πλειάδα εκκεντρικών χαρακτήρων, όπως μια πλούσια Αγγλίδα χήρα και η κόρη της, ένας Ιάπωνας γιατρός, ένας Ρώσος υπνωτιστής (που λένε πως υπνώτισε τον Ραχμάνινοφ), ένας σεΐχης- ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας με τη διάσημη υψίφωνο σύζυγό του, επώνυμοι Έλληνες ηθοποιοί και πολιτικοί. Και φυσικά, ο μπάτλερ, ο πιο ύποπτος απ’ όλους.

Η παράσταση είναι ένα διαδραστικό μουσικό καμπαρέ, που συνδυάζει rock, pop, jazz και όπερα με εξωφρενικό χιούμορ και νουάρ ατμόσφαιρα. Το κοινό δεν είναι απλός θεατής, συμμετέχει, αναλαμβάνει ρόλους, υποπτεύεται. Κάποιοι θα είναι μάρτυρες, άλλοι ύποπτοι, κάποιος ο δολοφόνος! Με πολύγλωσσα τραγούδια, σουρεαλιστικές ιστορίες και την ακαταμάχητη σκηνική παρουσία του Tenorman, η παράσταση «ΠΟΥΑΡΟ, Οι Άθλοι του Ηρακλή» είναι ένα πρωτότυπο μιούζικαλ γεμάτο ανατροπές και νοσταλγία.

Κάθε βραδιά επιφυλάσσει έναν καλεσμένο-έκπληξη επί σκηνής.

Συντελεστές:

Σύλληψη/πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Τζιουβάρας Tenorman, Ερμηνεία: Γιώργος Τζιουβάρας Tenorman με τη συμμετοχή του κοινού και ενός καλεσμένου – έκπληξη.

Επικοινωνία: ArtsPR

Παραστάσεις:

Θεατρικό Βαγόνι

Κάθε Πέμπτη στις 21:00, από 13 Νοεμβρίου 2025

Διάρκεια παράστασης: 75 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια: Γενική είσοδος 16€, Ομαδικό-Φοιτητικό-Άνω των 65-Ανέργων: 12€, Ατέλειες: 5€

Προαγορά εισιτηρίων απαραίτητη

Προαγορά εισιτηρίων απαραίτητη:

- Ηλεκτρονικά στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/pouaro-oi-athloi-tou-irakli

- Τηλεφωνικά στο 2117700000 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00)

- Φυσικά σημεία πώλησης more.com

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Franky meets Ella on the Orient Express» (5ος χρόνος)

Το sold-out αφιέρωμα στους Frank Sinatra και Ella Fitzgerald από τους The Jazz Express

Η παράσταση που έχει λατρέψει το κοινό επιστρέφει για πέμπτη χρονιά στο Μουσικό Βαγόνι Orient Express. Οι εξαιρετικοί The Jazz Express μάς προσκαλούν και φέτος στο μαγικό κόσμο της jazz, με συνοδοιπόρους δύο εμβληματικές φωνές του 20ού αιώνα: τον Frank Sinatra -έναν από τους κορυφαίους ερμηνευτές της αμερικανικής μουσικής- και την Βασίλισσα της jazz Ella Fitzgerald. Στο ανανεωμένο πρόγραμμα, η αγαπημένη μπάντα ξεδιπλώνει με δεξιοτεχνία το ρεπερτόριο των δύο μεγάλων καλλιτεχνών, διασκευάζοντας τραγούδια-σταθμούς από το Great American Songbook και ερμηνεύοντας θρυλικά ντουέτα που άφησαν εποχή. Αισθαντικές ερμηνείες, εξαιρετικοί μουσικοί και vintage ατμόσφαιρα σ’ ένα πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, ρομαντισμό και απαράμιλλο στυλ.

Οι The Jazz Express αποτελούνται από τους: Τέρη Βακιρτζόγλου: φωνή, Alexandros Affolter: φωνή, Παντελής Μπενετάτος: πιάνο, Κώστας Κωνσταντίνου: κοντραμπάσο

Επικοινωνία: ArtsPR

Παραστάσεις:

Μουσικό Βαγόνι Orient Express

Κάθε Σάββατο στις 21:30, από 1 Νοεμβρίου 2025

Διάρκεια παράστασης: 120 λεπτά (με διάλειμμα)

Γενική είσοδος: 18€

Προαιρετικά: Κρασί 5€/Ποτό 7,5€/Φαγητό από 6,5€



Προαγορά εισιτηρίων απαραίτητη:

- Ηλεκτρονικά στο https://www.more.com/gr-el/tickets/music/franky-meets-ella-on-the-orient-express-5os-xronos

- Τηλεφωνικά στο 2117700000 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00)

- Φυσικά σημεία πώλησης more.com

«Paris-Istanbul» (7ος χρόνος)

Tο θρυλικό μουσικό ταξίδι με το Orient Express συνεχίζεται για 7η χρονιά

Η εμβληματική μουσική παράσταση που από το 2014 έχει μαγέψει χιλιάδες θεατές, συνεχίζεται ανανεωμένη και με νέα τραγούδια στο αυθεντικό σκηνικό του Μουσικού Βαγονιού Orient Express της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου. Κάθε βράδυ, 32 θεατές επιβιβάζονται στο Orient Express κι ακολουθούν τη μυθική διαδρομή του από το Παρίσι μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Τραγούδια και μελωδίες Ελλήνων και Ευρωπαίων δημιουργών μπλέκουν με ιστορίες από τη Δύση και την Ανατολή, σε μια μοναδική βιωματική εμπειρία με φόντο το ιστορικό βαγόνι του Orient Express.

Την πολύγλωσση μουσική παράσταση υπογράφουν τρεις εξαιρετικοί καλλιτέχνες: η Αθηνά Ρούτση (τραγούδι), η Λευκή Καρποδίνη (πιάνο, ενορχηστρώσεις) και ο Δημήτρης Παπαλάμπρου (κιθάρα, μπάσο, φωνητικά).

Ένα ταξίδι γεμάτο μουσική, συγκίνηση και διαχρονική μαγεία!

Επικοινωνία: ArtsPR

Παραστάσεις:

Μουσικό Βαγόνι Orient Express

Κάθε Παρασκευή στις 21:30, από 31 Οκτωβρίου 2025

Διάρκεια παράστασης: 120 λεπτά (με διάλειμμα)

Γενική είσοδος: 18€

Προαιρετικά: Κρασί 5€/Ποτό 7,5€/Φαγητό από 6,5€

Προαγορά εισιτηρίων απαραίτητη:

- Ηλεκτρονικά στο https://www.more.com/gr-el/tickets/music/paris-istanbul-7os-xronos

- Τηλεφωνικά στο 2117700000 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00)

- Φυσικά σημεία πώλησης more.com

«Μεγάλες Κυρίες τραγουδούν…» (2ος χρόνος)

H μουσικοθεατρική παράσταση που ξεχώρισε επιστρέφει για 2η χρονιά

Μετά την ενθουσιώδη υποδοχή της πρώτης σεζόν, η μουσικοθεατρική παράσταση «Μεγάλες Κυρίες Τραγουδούν» με την Άρτεμη Ματαφιά επιστρέφει ανανεωμένη στην Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ.

Είκοσι γυναίκες που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στο διεθνές και ελληνικό μουσικό τοπίο ζωντανεύουν μέσα από τραγούδια, αφηγήσεις και στιγμιότυπα της ζωής τους.

Από τη Billie Holiday και τη Barbra Streisand μέχρι τη Ρόζα Εσκενάζυ και τη Μαρίκα Νίνου, εμβληματικές ερμηνεύτριες με διαφορετικές καταβολές, φωνές και διαδρομές, συναντιούνται απρόσμενα στη σκηνή του Μουσικού Βαγονιού Orient Express με συνδετικό κρίκο την Άρτεμη Ματαφιά. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός, με την εκφραστική της φωνή και την ιδιαίτερη θεατρική της παρουσία, μεταμορφώνει κάθε τραγούδι και ιστορία σε ζωντανή εμπειρία, δημιουργώντας μια παράσταση γεμάτη ένταση και συναίσθημα.

Την Άρτεμη Ματαφιά συνοδεύουν εξαιρετικοί μουσικοί στο πιάνο και το κοντραμπάσο.

Επικοινωνία: ArtsPR

Παραστάσεις:

Μουσικό Βαγόνι Orient Express

Κάθε Πέμπτη στις 20:30, από 30 Οκτωβρίου 2025

Διάρκεια παράστασης: 120 λεπτά (με διάλειμμα)

Γενική είσοδος: 16€

Προαιρετικά: Κρασί 5€/Ποτό 7,5€/Φαγητό από 6,5€



Προαγορά εισιτηρίων απαραίτητη:

- Ηλεκτρονικά στο https://www.more.com/gr-el/tickets/music/megales-kyries-tragoudoun-sto-mousiko-bagoni-2os-xronos

- Τηλεφωνικά στο 2117700000 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00)

- Φυσικά σημεία πώλησης more.com

«From Cabaret to Rock n roll ...and Αll that Jazz!»

Ένα ταξίδι με το Orient Express στην εποχή του ρετρό με τους Glitter Grotesque

Μετά τις περσινές sold out παραστάσεις «Christmas Jazz» και «The Golden Age of Hollywood», οι Glitter Grotesque επιστρέφουν στο Μουσικό Βαγόνι Orient Express με μια ολοκαίνουργια θεματική πρόταση. Η νέα παράσταση «From Cabaret to Rock ’n’ Roll... and All That Jazz» μάς μεταφέρει πάλι στην εποχή του ρετρό, διατρέχοντας αγαπημένα μουσικά είδη από το 1890 ως το 1960: Ragtime, swing, jazz, blues, country και rock ’n’ roll - ένα πολύχρωμο μωσαϊκό ήχων και ρυθμών από σκοτεινά καμπαρέ, απαγορευμένα speakeasies, πολυσυλλεκτικά vaudeville και λαμπερά musicals. Τραγούδια-ορόσημα από σπουδαίους καλλιτέχνες (Marlene Dietrich, Big Mama Thornton, Johnny Cash, Ella Fitzgerald, Ray Charles, The Andrews Sisters, Julie London, Tony Bennett, κ.ά.) και γνώριμες μελωδίες από όλο το φάσμα του ρετρό ζωντανεύουν στον πιο ιδανικό χώρο της πόλης, το Μουσικό Βαγόνι Orient Express.

Με την Ιωάννα Noir Ζαχαροπούλου στη φωνή, τον Γιώργο Λαγογιάννη στη φωνή και το πιάνο και τον Voodoo Drummer (Tiger Lillies) στα ντραμς.

Επικοινωνία: ArtsPR

Παραστάσεις:

Μουσικό Βαγόνι Orient Express

Κάθε Κυριακή στις 20:30, από 02 Νοεμβρίου 2025

Διάρκεια παράστασης: 120 λεπτά (με διάλειμμα)

Γενική είσοδος: 16€

Προαιρετικά: Κρασί 5€/Ποτό 7,5€/Φαγητό από 6,5€

Προαγορά εισιτηρίων απαραίτητη:

- Ηλεκτρονικά στο https://www.more.com/gr-el/tickets/music/from-cabaret-to-rock-n-roll-and-all-that-jazz

- Τηλεφωνικά στο 2117700000 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00)

- Φυσικά σημεία πώλησης more.com

Νένα Βενετσάνου - «Σκληρές Βιολέτες» (2ος κύκλος)

Το εξαιρετικό μουσικό έργο της Νένας Βενετσάνου για τέσσερις μόνο Τετάρτες

Μετά την μεγάλη απήχηση του περσινού κύκλου παραστάσεων, η Νένα Βενετσάνου επιστρέφει τον Νοέμβριο στην Αμαξοστοιχία-Θέατρο για να παρουσιάσει για τέσσερις μόνο Τετάρτες τη μουσική παράσταση «Σκληρές Βιολέτες». Μελοποιώντας κείμενα γερμανόφωνων και ελληνίδων ποιητριών του 20ού αιώνα, στο τελευταίο της έργο η έξοχη ερμηνεύτρια και μουσικός αναδεικνύει γυναικείες ποιητικές φωνές που επέζησαν του πολέμου και μετέτρεψαν την καταστροφή σε λόγο υψηλής τέχνης και ελπίδας. Με λυρισμό, συγκίνηση και τη συνοδεία σπουδαίων μουσικών, η Νένα Βενετσάνου επιβιβάζεται στο Θεατρικό Βαγόνι για να τιμήσει –ογδόντα χρόνια μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου– τις ποιήτριες εκείνες που αντιστάθηκαν στη σιωπή, πίστεψαν στην ελπίδα και ύψωσαν την τέχνη τους απέναντι στη λήθη.

Συντελεστές:

Νένα Βενετσάνου: φωνή, Γιώργος Τοσικιάν: κλασική κιθάρα, Δημήτρης Παπαλάμπρου: ηλεκτρική κιθάρα, Σόλης Μπαρκής: κρουστά

Επικοινωνία: ArtsPR

Παραστάσεις:

Θεατρικό Βαγόνι

Τετάρτη 5, 12, 19 και 26 Νοεμβρίου 2025, στις 21:00

Διάρκεια παράστασης: 75 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια: Γενική είσοδος 16€, Ομαδικό 12€

Προαγορά εισιτηρίων απαραίτητη:

- Ηλεκτρονικά στο https://www.more.com/gr-el/tickets/music/nena-benetsanou-sklires-bioletes-2os-kyklos

- Τηλεφωνικά στο 2117700000 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00)

- Φυσικά σημεία πώλησης more.com

«Christmas Jazz με τους Glitter Grotesque»

Ρετρό εορταστικές Κυριακές και φέτος στο Μουσικό Βαγόνι Orient Express

Μόνο για τις Κυριακές των γιορτών, η Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ και οι Glitter Grotesque επαναλαμβάνουν την μουσική παράσταση «Christmas Jazz» που πέρσι ξεχώρισε για την εορταστική της ατμόσφαιρα και αγαπήθηκε από το κοινό. Στην vintage θαλπωρή του Μουσικού Βαγονιού Orient Express, η μπάντα μάς προσκαλεί ξανά σ’ ένα ανανεωμένο γιορτινό live, διασκευάζοντας χριστουγεννιάτικες μελωδίες και standards των Eartha Kitt, Peggy Lee, Frank Sinatra, Elvis Presley, Dean Martin, Brenda Lee, Louis Armstrong, Danny Elfman, Marilyn Monroe, Tom Waits, κ.ά.

Για τέσσερις μόνο Κυριακές, η Ιωάννα Noir Ζαχαροπούλου στη φωνή, ο Γιώργος Λαγογιάννης στη φωνή και το πιάνο και ο Χρήστος Κουτσογιάννης (Voodoo Drummer) στα ντραμς προσκαλούν λίγους τυχερούς επιβάτες σ’ ένα γιορτινό ταξίδι με vintage λάμψη και χριστουγεννιάτικη μαγεία.

Επικοινωνία: ArtsPR

Παραστάσεις:

Μουσικό Βαγόνι Orient Express

Κυριακή 14, 21, 28 Δεκεμβρίου 2025 και Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 20:30

Διάρκεια παράστασης: 120 λεπτά (με διάλειμμα)

Γενική Είσοδος: 18€

Προαιρετικά: Κρασί 5€/Ποτό 7,5€/Φαγητό από 6,5€

Προαγορά εισιτηρίων απαραίτητη:

- Ηλεκτρονικά στο https://www.more.com/gr-el/tickets/music/christmas/christmas-jazz-me-tous-glitter-grotesque

- Τηλεφωνικά στο 2117700000 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00)

- Φυσικά σημεία πώλησης more.com

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

«Φτου και Τρ_αίνω!» (2ος χρόνος)

Η διαδραστική παράσταση της Ομάδας ΒίΔα για μικρούς θεατές 4-9 ετών

Η Παιδική Σκηνή της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ, συνεχίζει και φέτος τη γοητευτική και πολύ επιτυχημένη θεατρική παράσταση «Φτου και Τρ_αίνω!» της Ομάδας ΒίΔα, μια συναρπαστική και διαδραστική ιστορία για τη δύναμη των συναισθημάτων στη ζωή των παιδιών. Σε ένα φανταστικό ταξίδι με τρένο, παρέα με τον μικρό Λουκά που ψάχνει να βρει το σκυλάκι του, θα γνωρίσουμε άγνωστους και παράξενους συνεπιβάτες από τον κόσμο των συναισθημάτων: ο Θυμός, η Αηδία, ο Φόβος, η Λύπη και η Χαρά, ζωντανεύουν στη σκηνή μέσα από εντυπωσιακές χειροκίνητες κούκλες, σε σχεδιασμό και κατασκευή του σπουδαίου Στάθη Μαρκόπουλου. Η ιστορία, εμπνευσμένη από τη βραβευμένη ταινία «Τα μυαλά που κουβαλάς» και το υπέροχο βιβλίο «Το ξενοδοχείο των συναισθημάτων», βοηθάει τα παιδιά να αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν και να αποδεχθούν τα συναισθήματά τους αλλά και την ανάγκη να συνυπάρχουν μαζί τους. Με χιούμορ, μουσική και φαντασία τα ενθαρρύνει να κάνουν φίλους, να συνεργάζονται και, το κυριότερο, να ανακαλύψουν τη δική τους πολυπόθητη Χαρά.

Περίληψη: Ο μικρός Λουκάς μπαίνει αναστατωμένος στην αμαξοστοιχία και αρχίζει αμέσως τις ερωτήσεις στους μικρούς συνεπιβάτες- θεατές. Ψάχνει τη Χαρά, το αγαπημένο του σκυλάκι. Μήπως την έχει δει κανείς; Η αισιόδοξη τρενοσυνοδός του φανταστικού «Φτου και Τρ_αίνω!» αποφασίζει να τον βοηθήσει. Στη διαδρομή, συναντά τα συναισθήματά του ως γοητευτικές κούκλες, με έντονη χιουμοριστική διάδραση. Κάθε μία έχει κάτι να του πει, κάτι να του δείξει και θέλει να γίνει φίλη του. Μα πώς γίνεται να κάνεις παρέα με τη Λύπη και την Αηδία; Μπορεί άραγε ο Φόβος να τον βοηθήσει να νικήσει τα τέρατα; Θα μπορέσει να ηρεμήσει τον Θυμό; Και πού άραγε έχει κρυφτεί η Χαρά; Θα καταφέρει να τη βρει;

Η διαδραστική παράσταση «Φτου και Τρ_αίνω!» της Ομάδας ΒίΔα είναι ειδικά διαμορφωμένη για το ξεχωριστό Θεατρικό Βαγόνι του μοναδικού στον κόσμο Τρένου-Θεάτρου, για παιδιά ηλικίας 4-9 ετών. Μέσα από τις εξαιρετικές ερμηνείες, τις πρωτότυπες μουσικές και τα ζωντανά τραγούδια του Μάκη Παπαγαβριήλ, τις εντυπωσιακές βιντεοπροβολές και τις προσεγμένες χορογραφίες, ελευθερώνεται η δημιουργική φαντασία των παιδιών και καλλιεργείται η κριτική τους σκέψη.

Συντελεστές:

Σύλληψη/κείμενο/σκηνοθεσία: Ομάδα ΒίΔα-Βίκυ Καλπάκα, Δάφνη Καφετζή, Κίνηση: Πέπη Ζαχαροπούλου, Πρωτότυπη μουσική: Μάκης Παπαγαβριήλ, Σκηνικά/σχεδιασμός/κατασκευή κούκλας/διδασκαλία χειρισμού: Στάθης Μαρκόπουλος, Εικαστική σύνθεση έντυπου υλικού: Σμαράγδα Καφετζή, Αnimation/γραφικά: Νικολάια Γενηγεωργίου, Σχεδιασμός φωτισμού: Βασίλης Κλωτσοτήρας, Φωτογραφίες: Ιάκωβος Δρακούλης, Παραγωγή: Ομάδα ΒίΔα, Επικοινωνία: ArtsPR

Παίζουν: Γιάννης Μαστρογιάννης, Γιώτα Μπιμπλή

Παραστάσεις:

Θεατρικό Βαγόνι-Παιδική Σκηνή

Κάθε Κυριακή στις 11:30, από 2 Νοεμβρίου 2025

Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια: Ολόκληρο 10€, Ομαδικό 9€

Προαγορά εισιτηρίων απαραίτητη:

- Ηλεκτρονικά στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ftou-kai-tr-aino-2os-xronos

- Τηλεφωνικά στο 2117700000 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-18.00)

- Φυσικά σημεία πώλησης more.com

Καθημερινό πρωινό ωράριο για σχολεία (9:30 και 11:00) με ειδική τιμή 7€.

Για κρατήσεις ομάδων - σχολείων, πληροφορίες & προσκλήσεις εκπαιδευτικών: Εύα Στυλάντερ και Κατερίνα Χαλκούτσου, τηλ: 2108665144, 2108674657 (Δευτέρα–Παρασκευή, ώρες: 9.30-14.30), theatropol@otenet.gr

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

6ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού «Compartments Dance Project»

Το φεστιβάλ-θεσμός για νέους χορευτές και χορογράφους από 21 Σεπτεμβρίου-5 Οκτωβρίου 2025 στην Αμαξοστοιχία-Θέατρο

Μετά από 5 επιτυχημένες διοργανώσεις, το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού «Compartments Dance Project» επιστρέφει δυναμικά στην Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ, από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2025, με ένα δεκαπενθήμερο καθημερινών, χορευτικών performances στον πιο τολμηρό και αντισυμβατικό πολιτιστικό πολυχώρο της Αθήνας.

Το Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού αποτελεί πρωτοβουλία της Τατιάνας Λύγαρη, η οποία το 2016 εμπνεύστηκε το «Compartments Dance Project» ως sub-festival του επιτυχημένου Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών «Τα 12 Κουπέ». Έκτοτε, και κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ πραγματοποιείται μέσα στα βαγόνια και τους υπαίθριους χώρους της Αμαξοστοιχίας, με στόχο να εξερευνήσει τη σχέση του σύγχρονου χορού με την έννοια του χώρου, αλλά και να αναδείξει ανερχόμενες καλλιτεχνικές φωνές.

Η φετινή θεματική του Φεστιβάλ εστιάζει στις προκλήσεις που αναδύονται από την τεχνολογική εισβολή στη ζωή και το περιβάλλον, καθώς και τον διαρκή μετασχηματισμό της ανθρώπινης εμπειρίας. Άγχος, βιασύνη, υπερδιέγερση, βία, τεχνολογικός κορεσμός, τεχνητή νοημοσύνη. Πώς αντιδρά το σώμα μέσα σε ένα περιβάλλον πίεσης και αλλαγής; Πού κρύβεται η αντίσταση; Ποια είναι τα όρια προσαρμογής; Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να συνυπάρξει, μέσα σε όλα αυτά, με τον νέο του εαυτό και τον «άλλον»;

Η Τατιάνα Λύγαρη, καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, σημειώνει: «Ο σύγχρονος χορός, από τη φύση του, συνομιλεί με την εποχή και εκφράζει τους τρόπους προσαρμογής, τις αντιδράσεις, τις εντάσεις και τελικά τις μεταλλάξεις της, θέτοντας τα ερωτήματα του εδώ και τώρα. Φέτος, προσκαλέσαμε νέους χορευτές να ερευνήσουν το σώμα ως εύπλαστο και ευάλωτο πεδίο, ως τόπο αντίστασης αλλά και προσαρμογής, μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα και συχνά βίαια. Είμαι σίγουρη ότι το αποτέλεσμα της δουλειάς τους θα είναι, όπως κάθε χρόνο, απρόβλεπτο, τολμηρό και συγκινητικό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του χορού ως μία ζωντανή, σύγχρονη τέχνη, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα σημαντική εμπειρία αλλά και απόλαυση».

Στο πλαίσιο αυτό, νέοι χορευτές, χορογράφοι και ομάδες σύγχρονου χορού παρουσιάζουν, με την υποστήριξη της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου, σύντομες performances (διάρκειας 15’-30’) με ελεύθερη είσοδο. Οι παραστάσεις παρουσιάζονται καθημερινά από τις 19:30 έως τις 23:30, σε ένα κυλιόμενο πρόγραμμα που ξεδιπλώνεται στους ξεχωριστούς χώρους των βαγονιών και στο υπαίθριο stage της Αποβάθρας, σε μια δημιουργική συνάντηση των νέων καλλιτεχνικών δυνάμεων της πόλης με το κοινό.

Συντελεστές:

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Τατιάνα Λύγαρη, Υπεύθυνος καλλιτεχνικών ομάδων: Ευθύμης Χρήστου, Φωτογραφίες: Υπατία Κορνάρου, Video-μοντάζ: Γιώργος Χαρίσης, Εικαστικό αφίσας: Μαύρα Γίδια, Επικοινωνία: ArtsPR

Χώρος διεξαγωγής:

Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ

Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως & Αμφιπόλεως, Σιδηροδρομικός & Προαστιακός Σταθμός Ρουφ

10’ με τα πόδια από το μετρό Κεραμεικός

Δωρεάν πάρκινγκ

Performances:

Όλες οι performances παρουσιάζονται από τις 21/09 μέχρι τις 05/10/2025, 19:30-23:30, σε ένα κυλιόμενο πρόγραμμα, καθημερινά και για ένα συνεχές 15νθήμερο.

Είσοδος ελεύθερη

Απαραίτητη προϋπόθεση η προμήθεια δελτίων εισόδου. Έναρξη διανομής δελτίων εισόδου για τις performances της κάθε ημέρας από τις 19:00 στο ταμείο της Αμαξοστοιχίας. Μέγιστος αριθμός δελτίων εισόδου 3 ανά άτομο/ανά ημέρα, βάσει διαθεσιμότητας θέσεων.

Πληροφορίες

τηλ. γραφείου παραγωγής: 210 9237076

τηλ. θεάτρου: 210 5298922 & 6937604988

theater@totrenostorouf.gr

ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

«Ευτυχώς, Ευτυχία!»

Μια κοινωνική δράση πολιτισμού της Αμαξοστοιχίας- Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ για την ψυχική υγεία

Η Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ, υλοποιεί το καινοτόμο πρόγραμμα «Ευτυχώς, Ευτυχία!» με στόχο την ενδυνάμωση και ψυχική υποστήριξη ασθενών, φροντιστών και νοσηλευτών σε δημόσια νοσοκομεία της Αττικής. Μέσα από μια πρωτότυπη, διαδραστική παράσταση, ειδικά σχεδιασμένη για τις ιδιαίτερες συνθήκες των νοσηλευτικών μονάδων, τρεις καλλιτέχνες μεταφέρουν τη δύναμη της Τέχνης στους χώρους της υγειονομικής φροντίδας. Το έργο συνοδεύεται από ζωντανή μουσική και αφήγηση, ενώ στο τέλος κάθε επίσκεψης πραγματοποιείται κύκλος συζήτησης με τους ασθενείς και το προσωπικό, στο πλαίσιο αποσυμπίεσης και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας. Η δράση περιλαμβάνει 20 παραστάσεις σε σημαντικά νοσοκομεία της Αττικής και στηρίζεται από κοινωφελή ιδρύματα.

Συντελεστές:

Κείμενο: Γιώργος Γαλίτης, Σκηνοθεσία: Τατιάνα Λύγαρη, Concept/διεύθυνση, οργάνωση, Εκτέλεση παραγωγής: Καλλιτεχνική Εταιρεία ΑΞΑΝΑ, Επικοινωνία: ArtsPR

Παίζουν: Μιράντα Ζησιμοπούλου, Βασίλης Παναγιωτίδης, Βασίλης Ψυλλάς

Στην Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ λειτουργεί επίσης Wagon-Bar & Wagon Restaurant για φαγητό και ποτό. Για κρατήσεις, ηλεκτρονικά στο trenostorouf.gr ή τηλεφωνικά, στα 6937604988 & 21052989.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ

Τηλ. 6937604988 & 2105298922

Σιδηροδρομικός & Προαστιακός Σταθμός Ρουφ, επί της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως

10’ με τα πόδια από το μετρό Κεραμεικός & από τη στάση Αγίας Μαρκέλλας (λεωφορεία 813, 026)

Δωρεάν πάρκινγκ

Εισιτήρια - Κρατήσεις

Προαγορά εισιτηρίων απαραίτητη:

- Ηλεκτρονικά στο https://www.more.com/gr-el/venues/amaksostoixia-theatro-to-treno-sto-rouf

- Τηλεφωνικά στο 2117700000 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-18.00)

- Φυσικά σημεία πώλησης more.com (Public, METRO-My Market, EKO/ΒP, Shell, Nova, Ευριπίδης)

Κρατήσεις εστίασης

- Ηλεκτρονικά στο totrenostorouf.gr

- Τηλεφωνικά στα 6937604988 & 2105298922