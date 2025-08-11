Σαν ταινία Jurassic Park: Το μαμούθ επιστρέφει στη Γη μετά από χιλιάδες χρόνια

Δισεκατομμυριούχος βιοτεχνολόγος ετοιμάζεται να φέρει ξανά στη ζωή το μαμούθ μέχρι το 2028, σε ένα σχέδιο που θυμίζει σκηνές από το Jurassic Park

Newsbomb

Σαν ταινία Jurassic Park: Το μαμούθ επιστρέφει στη Γη μετά από χιλιάδες χρόνια
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η επιστροφή του μαμούθ από την εξαφάνιση δεν είναι πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά ένα φιλόδοξο επιστημονικό σχέδιο που θυμίζει ταινία Jurassic Park.
Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος και CEO της βιοτεχνολογικής εταιρείας Colossal, Μπεν Λαμ, ανακοίνωσε πως εργάζεται εντατικά για να επαναφέρει το θρυλικό ζώο στη Γη μέχρι το 2028.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:13ΕΛΛΑΔΑ

Υπογράφηκε η 3η σύμβαση ΣΔΙΤ του προγράμματος ΥΔΩΡ 2.0 – Το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο για την Ξάνθη

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Αποζημιώσεις από 2.000 – 6.000 ευρώ - Τι πρέπει να κάνουν οι πληγέντες

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίγο τραγωδία στη Λάρισα: 18χρονη επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της

12:00ΚΟΣΜΟΣ

ChatGPT και AI: Η νέα «απάτη» στα escape rooms που προκαλεί αντιδράσεις στο διαδίκτυο

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνιο περιστατικό στη Σύρο: Φώκια επιτίθεται σε θαλάσσια χελώνα

11:56ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθάρισε ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Αναλυτικά γραφήματα

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάς αλ Σαρίφ: Το τελευταίο μήνυμα του Παλαιστίνιου δημοσιογράφου - «Nα γίνει το αίμα μου, φως προς την ελευθερία»

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεαροί βούτηξαν στον Θερμαϊκό και άφησαν άφωνους τους περαστικούς

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση κινεζικού πολεμικού πλοίου με σκάφος ακτοφυλακής που καταδίωκε Φιλιππινέζους - Βίντεο

11:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: 15.000 θεατές χειροκρότησαν την «Ανδρομάχη» σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαππα

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Βαρύ το κλίμα στο Α' νεκροταφείο - Το στεφάνι του πρωθυπουργού

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Σαν ταινία Jurassic Park: Το μαμούθ επιστρέφει στη Γη μετά από χιλιάδες χρόνια

11:20ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: Ουδέποτε λογοδότησαν οι δολοφόνοι του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού

11:19ΥΓΕΙΑ

Παιδί με τραυματισμό στη γνάθο βρέθηκε από τον Πύργο στον Ευαγγελισμό-Γιατί πέρασε από 5 νοσοκομεία

11:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σάμος: Έτοιμη η μελέτη προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου στο Ηραίο Σάμου

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ διώχνει τους άστεγους από την Ουάσινγκτον - «Οι εγκληματίες, μη μετακομίσετε. Θα μπείτε φυλακή»

11:13WHAT THE FACT

Πώς να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις σεισμών στο κινητό σας

11:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: «Έκλαιγα και του έλεγα να σταματήσει» - Ανατριχίλα από την μαρτυρία της 10χρονης

10:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Το Νησί»: Ο παράδεισος κρύβει πολλά μυστικά στη νέα ταινία του Ρον Χάουαρντ

10:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την προσπάθεια του στο Σινσινάτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:31ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Βαρύ το κλίμα στο Α' νεκροταφείο - Το στεφάνι του πρωθυπουργού

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάς αλ Σαρίφ: Το τελευταίο μήνυμα του Παλαιστίνιου δημοσιογράφου - «Nα γίνει το αίμα μου, φως προς την ελευθερία»

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

11:56ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθάρισε ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Αναλυτικά γραφήματα

11:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: «Έκλαιγα και του έλεγα να σταματήσει» - Ανατριχίλα από την μαρτυρία της 10χρονης

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο από τον τραγικό θάνατο της ηθοποιού – «Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι…»

11:19ΥΓΕΙΑ

Παιδί με τραυματισμό στη γνάθο βρέθηκε από τον Πύργο στον Ευαγγελισμό-Γιατί πέρασε από 5 νοσοκομεία

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο...παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασφαλείς στην Πάρο οι δύο επιβαίνοντες του ιστιοφόρου – Αντιδράσεις από επιβάτες πλοίου γιατί συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης!

10:35LIFESTYLE

Μύκονος: Ασυγκράτητοι στο Nammos ο θρύλος του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς και η σύζυγός του

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Είναι σωστό να ευχόμαστε «Καλή Παναγιά»; Ειδικοί εξηγούν

11:13WHAT THE FACT

Πώς να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις σεισμών στο κινητό σας

10:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είδος πολυτελείας προβατίνα και μοσχαρίσιο κρέας στα πανηγύρια - Πόσο αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι

07:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Πριν το κόμμα θα κάνει εμφάνιση έκπληξη στη ΔΕΘ- Γιατί στήνει δίπολο από το παρελθόν

10:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Δυτική Αττική - 11 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών και ρευματοκλοπή

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Τάσος Ισαάκ - Σολωμός Σολωμού: 29 χρόνια από το διπλό έγκλημα τον «μαύρο» Αύγουστο του 1996 που σημάδεψε την Κύπρο

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνιο περιστατικό στη Σύρο: Φώκια επιτίθεται σε θαλάσσια χελώνα

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις και αναδρομικά για 260.000 στρατιωτικούς και απόστρατους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ