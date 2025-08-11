Σαν ταινία Jurassic Park: Το μαμούθ επιστρέφει στη Γη μετά από χιλιάδες χρόνια
Δισεκατομμυριούχος βιοτεχνολόγος ετοιμάζεται να φέρει ξανά στη ζωή το μαμούθ μέχρι το 2028, σε ένα σχέδιο που θυμίζει σκηνές από το Jurassic Park
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η επιστροφή του μαμούθ από την εξαφάνιση δεν είναι πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά ένα φιλόδοξο επιστημονικό σχέδιο που θυμίζει ταινία Jurassic Park.
Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος και CEO της βιοτεχνολογικής εταιρείας Colossal, Μπεν Λαμ, ανακοίνωσε πως εργάζεται εντατικά για να επαναφέρει το θρυλικό ζώο στη Γη μέχρι το 2028.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:51 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Το Νησί»: Ο παράδεισος κρύβει πολλά μυστικά στη νέα ταινία του Ρον Χάουαρντ
08:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Είναι σωστό να ευχόμαστε «Καλή Παναγιά»; Ειδικοί εξηγούν
08:26 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ