Σαν ταινία Jurassic Park: Το μαμούθ επιστρέφει στη Γη μετά από χιλιάδες χρόνια

Η επιστροφή του μαμούθ από την εξαφάνιση δεν είναι πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά ένα φιλόδοξο επιστημονικό σχέδιο που θυμίζει ταινία Jurassic Park . Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος και CEO της βιοτεχνολογικής εταιρείας Colossal , Μπεν Λαμ, ανακοίνωσε πως εργάζεται εντατικά για να επαναφέρει το θρυλικό ζώο στη Γη μέχρι το 2028 .

