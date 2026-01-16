Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η βολεϊμπολίστρια που συνδέθηκε με τον Ιμάμογλου

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή της, έγινε γνωστό πως η Ντεριά Τσαϊργκάν αφέθηκε ελεύθερη. Η Τουρκάλα βολεϊμπολίστρια, είχε συλληφθεί προκαλώντας έντονη συζήτηση στην Τουρκία. Με τις αρχές να συνδέουν το όνομά της με σοβαρές υποθέσεις, αλλά και με τον Εκρέμ Ιμάμογλου.

Οι καταγγελίες που έγιναν σε βάρος της, αφορούν οικονομικές συναλλαγές με τον δήμο Κωνσταντινούπολης, χρήση ναρκωτικών και προσωπική σχέση με τον Ιμάμογλου. Η ίδια κατέθεσε πως στο παρελθόν επισκέφθηκε 3-4 φορές τον Ιμάμογλου σε ξενοδοχείο, με τη γνωριμία τους να ξεκινά όταν πήρε μεταγραφή στην ομάδα PTT.

Μια influencer, με το όνομα Ράμπια Καράτζα, είναι αυτή που ουσιαστικά προκάλεσε τη σύλληψη της βολεϊμπολίστριας. Η συγκεκριμένη συνελήφθη για την ίδια έρευνα και ανέφερε στην κατάθεσή της πως η Τσαγιργκάν είναι «φίλη του Ιμάμογλου» και της παρέχει οικονομική στήριξη. Κάτι που αμέσως ενεργοποίησε τις αρχές.