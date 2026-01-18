Μεξικό: Αστυνομία και Στρατός συνέλλαβαν έναν από τους 10 πιο καταζητούμενους του FBI

Το FBI προσέφερε αμοιβή 250.000 δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψή του

Newsbomb

Μεξικό: Αστυνομία και Στρατός συνέλλαβαν έναν από τους 10 πιο καταζητούμενους του FBI
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας από τους δέκα πλέον καταζητούμενους φυγόδικους της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), κατηγορούμενος για τη δολοφονία νεαρής στις ΗΠΑ το 2016, συνελήφθη από μεξικανούς στρατιωτικούς και αστυνομικούς, ανακοίνωσαν οι αρχές των δυο χωρών χθες Σάββατο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του FBI, που επιβεβαίωσε τη σύλληψή του, πρόκειται για τον Αλεχάντρο Ροσάλες Καστίγιο, 27 ετών, υπήκοο των ΗΠΑ, που κατηγορείται ότι δολοφόνησε την Τσουκ Κουάν «Σάντι» Λεΐ Λάγια, νεαρή αμερικανίδα με καταγωγή από το Βιετνάμ, με την οποία εργάζονταν μαζί για κάποιο διάστημα σε εστιατόριο στη Σάρλοτ, στη Βόρεια Καρολίνα.

20260118058kleki.jpg

Το FBI προσέφερε αμοιβή 250.000 δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψή του.

Ο νεαρός, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί «κόκκινη ειδοποίηση» της Interpol και «ένταλμα σύλληψης με σκοπό την έκδοσή του», κατηγορείται «για φόνο πρώτου βαθμού, ένοπλη ληστεία, κλοπή αυτοκινήτου και απαγωγή», εξήγησε μέσω X ο υπουργός Ασφαλείας του Μεξικού, ο Ομάρ Γκαρσία Χάρφους.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Μεξικό Ρόναλντ Τζόνσον εξήρε μέσω X τη σύλληψη, η οποία κατ’ αυτόν «αντανακλά τα αποτελέσματα των κοινών προσπαθειών» των κυβερνήσεων των δυο χωρών.

Μετά τη σύλληψή του στην πολιτεία Ιδάλγο (κεντρικά), ο Αλεχάντρο Ροσάλες Καστίγιο προσήχθη ενώπιον της εισαγγελίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας είχε σύντομη σχέση με το θύμα, 23 ετών, και είχε δανειστεί από τη νεαρή χρήματα.

Της είχε δώσει ραντεβού, υποτίθεται για αποπληρώσει το χρέος του--αλλά αντί γι’ αυτό, την απήγαγε, την ανάγκασε να κάνει ανάληψη από αυτόματο μηχάνημα τραπεζικών συναλλαγών και του δώσει τις οικονομίες της, κατόπιν την οδήγησε σε δασική έκταση, τη σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι και πέταξε το πτώμα της σε φαράγγι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:01ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Νεκρή 20χρονη από ρωσικούς βομβαρδισμούς

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Αστυνομία και Στρατός συνέλλαβαν έναν από τους 10 πιο καταζητούμενους του FBI

03:06ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι εξολόθρευσαν ηγέτη της Αλ Κάιντα σε αντίποινα

02:33ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά στο Πέραμα: 112 για τους καπνούς - Συνεχίζεται η «μάχη» της Πυροσβεστικής - Εκτροπές κυκλοφορίας στους δρόμους

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Παναμάς: Πέντε τόνοι ναρκωτικών σε πλοίο που εξόκειλε μετά από καταδίωξη

01:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία από το Πέραμα για τη φωτιά: Πυκνός μαύρος καπνός και αποκλεισμός της περιοχής

01:23ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: Οι δασμοί Τραμπ στην ΕΕ «παίζουν το παιχνίδι» Κίνας και Ρωσίας

01:02ΚΟΣΜΟΣ

Γουατεμάλα: Εξεγέρσεις σε φυλακές και συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών

00:34ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Ο στρατός κατέλαβε στρατιωτικό αεροδρόμιο από τους Κούρδους

00:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα - Ποιοι δρόμοι έκλεισαν - Έκκληση για ψυχραιμία από το Δήμαρχο: «Κλείστε τα παραθυρά σας» - βίντεο

23:58ΕΛΛΑΔΑ

ΕΕ: Έκτακτη συνεδρίαση την Κυριακή μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για επιβολή νέων δασμών λόγω Γροιλανδίας

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ατύχημα στο λιμάνι για 47χρονο οδηγό φορτηγού - Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε και επίσημα το Πατρινό Καρναβάλι – Η εντυπωσιακή τελετή έναρξης

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με το τροχαίο του γιου του Καντίροφ - «Σιγή ασυρμάτου» από τσετσενικά και ρωσικά ΜΜΕ

23:14ΚΟΣΜΟΣ

FBI: Συνέλαβε έναν από τους «10 πιο καταζητούμενους» φυγάδες, 9 χρόνια μετά τη δολοφονία

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Επεισοδιακή καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες τη νύχτα - Συνελήφθη 26χρονος διακινητής

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Σκαλάνι Ηρακλείου: Αιφνίδιος θάνατος 59χρονου

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η πιο αποτελεσματική πεντάδα σύμφωνα με τη στατιστική

22:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε στέκι παράνομου τζόγου – Κατασχέθηκαν 21 υπολογιστές, 2 συλλήψεις

22:33ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν έφυγαν από τη Γαλλία» - Άφαντα τα κλοπιμαία από το Λούβρο παρά τις συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα - Ποιοι δρόμοι έκλεισαν - Έκκληση για ψυχραιμία από το Δήμαρχο: «Κλείστε τα παραθυρά σας» - βίντεο

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

01:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία από το Πέραμα για τη φωτιά: Πυκνός μαύρος καπνός και αποκλεισμός της περιοχής

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

22:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Χιόνια, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι - Πέφτει και άλλο η θερμοκρασία

02:33ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά στο Πέραμα: 112 για τους καπνούς - Συνεχίζεται η «μάχη» της Πυροσβεστικής - Εκτροπές κυκλοφορίας στους δρόμους

15:24ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας στο Newsbomb: Μέχρι πότε θα συνεχιστεί ο χιονιάς - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Εξετάζεται ερωτική αντιζηλία ως κίνητρο του δράστη

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Μαρούσι: «Πρόσω ολοταχώς» στις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Το «αντίο» της ισπανικής βασιλικής οικογένειας στην πριγκίπισσα Ειρήνη - Φωτογραφίες και βίντεο

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η πιο αποτελεσματική πεντάδα σύμφωνα με τη στατιστική

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Αστυνομία και Στρατός συνέλλαβαν έναν από τους 10 πιο καταζητούμενους του FBI

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η Εθνική Ελλάδας στο πόλο… βούλιαξε τους Τούρκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η Λουίζ, η μόνη υπάλληλος που σώθηκε - «Βλέπω συνεχώς τα πρόσωπα των νεκρών, τη μυρωδιά...»

18:46ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η βολεϊμπολίστρια που συνδέθηκε με τον Ιμάμογλου

09:59ΕΛΛΑΔΑ

«Η Λόρα είναι στην Αθήνα», λέει γείτονας - Ο λόγος που δεν ταξιδεύουν οι γονείς της στην πρωτεύουσα

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για τον Αλβέρτο του Μονακό - Η ουλή στο μάγουλο και οι εξηγήσεις του Παλατιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ