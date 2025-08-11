«Αόρατος δολοφόνος»: Ο μύκητας που απειλεί τον εγκέφαλο και αντιστέκεται στα φάρμακα
Γιατροί παγκοσμίως κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τον ανθεκτικό μύκητα που πλήττει κρίσιμες μονάδες υγείας και εξαπλώνεται ραγδαία
Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η αυξανόμενη εξάπλωση της Candida auris, μιας επικίνδυνης λοίμωξης που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατάξει στους 19 πιο απειλητικούς μύκητες για τη δημόσια υγεία.
Η πιο πρόσφατη καταγεγραμμένη περίπτωση αφορά έναν 34χρονο άνδρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο οποίος μολύνθηκε από τον μύκητα τρεις μήνες μετά από σοβαρό τροχαίο και νοσηλεία σε ΜΕΘ. Παρά τη φαρμακευτική αγωγή και τα χειρουργεία, η λοίμωξη προχώρησε έως και τον εγκέφαλο, με την Candida auris να αποδεικνύεται εξαιρετικά ανθεκτική.
