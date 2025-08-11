Γάζα: Νεκρός ακόμη ένας δημοσιογράφος από το ισραηλινό πλήγμα που σκότωσε τον Ανάς αλ Σαρίφ

Παλαιστίνιοι προσεύχονται πάνω από τα σώματα των δημοσιογράφων, μεταξύ των οποίων οι ανταποκριτές του Al Jazeera Άνας αλ-Σαρίφ και Μοχάμεντ Κρεϊκέ, που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, έξω από το νοσοκομειακό συγκρότημα Shifa της πόλης της Γάζας, τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025.

Ένας ακόμη παλαιστίνιος δημοσιογράφος υπέκυψε στα τραύματα που είχε υποστεί από το φονικό πλήγμα που πραγματοποίησε χθες, το Ισραήλ σε σκηνή που χρησιμοποιούσε ομάδα του τηλεοπτικού δικτύου του Al Jazeera στην πόλη της Γάζας, αυξάνοντας τον απολογισμό σε έξι νεκρούς, όπως ανακοίνωσαν σήμερα η τοπική υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας και ένας νοσοκομειακός αξιωματούχος.

«Ο φωτορεπόρτερ Μοχάμεντ Αλ-Χαλντί υπέκυψε στα τραύματά του (...). Αυτό αυξάνει σε έξι τα θύματα αυτού του πλήγματος, μετά το οποίο το Al Jazeera είχε ανακοινώσει το θάνατο δύο δημοσιογράφων και τριών εικονοληπτών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας της Λωρίδας της Γάζας, Μαχμούντ Μπασάλ.

Ο Μοχάμεντ αλ-Χαλντί ήταν ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος που συνεργαζόταν περιστασιακά με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Αλ-Σίφα -κοντά στο οποίο είχε στηθεί η σκηνή- Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια επιβεβαίωσε το θάνατο του αλ-Χαλντί, που επήλθε σήμερα το πρωί «συνεπεία των τραυμάτων του».

Μεταξύ των θυμάτων του πλήγματος ήταν ο πολύ γνωστός στη Γάζα δημοσιογράφος του Al Jazeera Ανάς αλ-Σαρίφ, τον οποίο ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως στοχοθέτησε χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη».

