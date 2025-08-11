Οργή για το θάνατο του Ανάς αλ Σαρίφ: Το τελευταίο μήνυμα του Παλαιστίνιου δημοσιογράφου στον κόσμο

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera, Aνας αλ Σαρίφ ήταν μεταξύ των πέντε δημοσιογράφων που δολοφονήθηκαν από τον ισραηλινό στρατό κοντά στο νοσοκομείο Al-Shifa στην Πόλη της Γάζας. Ήταν μία από τις πιο ηρωικές δημοσιογραφικές φωνές που με κίνδυνο της ζωής του κατάφερε να μεταφέρει την φρικτή πραγματικότητα στη Γάζα, στέλνοντας ανταποκρίσεις για μεγάλα ΜΜΕ και κυρίως για το δίκτυο Al-Jazeera.

Το Al Jazeera χαρακτήρισε τον Αλ Σαρίφ «έναν από τους πιο θαρραλέους δημοσιογράφους της Γάζας» και έκανε λόγο για «απεγνωσμένη προσπάθεια φίμωσης των φωνών» ενόψει πιθανής ισραηλινής κατοχής της Λωρίδας. Η ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι στηρίχθηκε σε «πληροφορίες και έγγραφα» που βρέθηκαν στη Γάζα, ενώ ήδη από τον Οκτώβριο του 2023 είχε εντάξει τον Αλ Σαρίφ σε λίστα έξι δημοσιογράφων της Γάζας που – κατά τους ισχυρισμούς της – ήταν μέλη της Χαμάς ή της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ.

Πριν απο λίγους μήνες και γνωρίζοντας οτι βρίσκεται στο στόχαστρο των Ισραηλινών είχε γράψει τα παρακάτω λόγια, με την ελπίδα ότι δεν θα δημοσιευτούν ποτέ.

Ήταν μόλις 28 χρονών. Το μακροσκελές μήνυμα, το οποίο φαίνεται πως είχε γραφτεί εκ των προτέρων, δημοσιεύτηκε από έναν φίλο του, μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του.

Η ανάρτηση όπως λέει είναι η «τελευταία διαθήκη» του και αν τα λόγια του «φτάσουν στους ανθρώπους» αυτό σημαίνει ότι «το Ισραήλ κατάφερε να τον σκοτώσει».

هذه وصيّتي، ورسالتي الأخيرة.

إن وصلَتكم كلماتي هذه، فاعلموا أن إسرائيل قد نجحت في قتلي وإسكات صوتي.

بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



يعلم الله أنني بذلت كل ما أملك من جهدٍ وقوة، لأكون سندًا وصوتًا لأبناء شعبي، مذ فتحت عيني على الحياة في أزقّة وحارات مخيّم جباليا للاجئين،… — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

«Αυτή είναι η τελευταία μου διαθήκη, το τελευταίο μου μήνυμα. Αν αυτά τα λόγια μου φτάσουν σε εσάς, να ξέρετε ότι το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει και να φιμώσει τη φωνή μου. Ο Θεός γνωρίζει ότι κατέβαλα κάθε μου προσπάθεια και δύναμη για να είμαι στήριγμα και φωνή του λαού μου, από τότε που άνοιξα τα μάτια μου στη ζωή μέσα στα σοκάκια και τις γειτονιές του προσφυγικού καταυλισμού της Τζαμπαλίγια.

Η ελπίδα μου ήταν ότι ο Θεός θα μου χάριζε μακροζωία ώστε να επιστρέψω με την οικογένεια και τους αγαπημένους μου στην πατρίδα μας, την κατεχόμενη Ασκελόν. Όμως το θέλημα του Θεού υπερίσχυσε, και η κρίση του είναι οριστική.

Έζησα τον πόνο με κάθε λεπτομέρεια και γεύτηκα την οδύνη και την απώλεια ξανά και ξανά. Παρ’ όλα αυτά, ποτέ δεν δίστασα να μεταφέρω την αλήθεια όπως είναι, χωρίς παραποίηση ή διαστρέβλωση.

Ο Θεός ας είναι μάρτυρας εναντίον όσων έμειναν σιωπηλοί και αποδέχθηκαν τη σφαγή μας, εναντίον όσων μας έκοψαν την ανάσα και των οποίων οι καρδιές δεν συγκινήθηκαν από τα λείψανα των παιδιών και των γυναικών μας, και δεν σταμάτησαν τη σφαγή που υφίσταται ο λαός μας εδώ και πάνω από ενάμιση χρόνο.

Σας εμπιστεύομαι την Παλαιστίνη, το κόσμημα στο στέμμα των μουσουλμάνων και τον παλμό κάθε ελεύθερου ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο. Σας εμπιστεύομαι τον λαό της και τα μικρά παιδιά της, που δεν πρόλαβαν να ονειρευτούν και να ζήσουν με ασφάλεια και ειρήνη.

Τα αγνά τους σώματα συνθλίφτηκαν από χιλιάδες τόνους ισραηλινών βομβών και πυραύλων, διαμελίστηκαν, και τα λείψανά τους σκορπίστηκαν στους τοίχους. Σας συμβουλεύω να μην αφήσετε να σας φιμώσουν οι περιορισμοί, ούτε να σας παραλύσουν τα σύνορα. Να είστε γέφυρες προς την απελευθέρωση της χώρας και του λαού της, ώστε ο ήλιος της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας να ανατείλει στην σφετερισμένη μας πατρίδα. Σας εμπιστεύομαι την οικογένειά μου.

To σημείο της στοχευμένης επίθεσης στους δημοσιογράφους AP



Σας εμπιστεύομαι την αγαπημένη μου κόρη Σαμ, που δεν πρόλαβα να τη δω να μεγαλώνει όπως ονειρευόμουν. Σας εμπιστεύομαι τον αγαπημένο μου γιο Σαλάχ, για τον οποίο ήλπιζα να είμαι στήριγμα στο πλάι του μέχρι να δυναμώσει, ώστε να σηκώσει τα βάρη μου και να ολοκληρώσει την αποστολή του. Σας εμπιστεύομαι την αγαπημένη μου μητέρα, οι προσευχές της οποίας με ευλόγησαν και με βοήθησαν να φτάσω ως εδώ. Οι προσευχές της ήταν το φρούριο και το φως μου.

Σας εμπιστεύομαι επίσης τη σύντροφο της ζωής μου, την αγαπημένη μου σύζυγο Ουμ Σαλάχ Μπαγιάν. Ο πόλεμος μάς χώρισε για πολλές μέρες και μήνες, αλλά εκείνη έμεινε ακλόνητη σαν κορμός ελιάς, υπομονετική και καρτερική. Κουβάλησε την ευθύνη στην απουσία μου με όλη της τη δύναμη και την πίστη. Θεέ μου, δέξου με ανάμεσα στους μάρτυρες, συγχώρεσε τις αμαρτίες μου και κάνε το αίμα μου φως που θα φωτίζει τον δρόμο προς την ελευθερία για τον λαό και την οικογένειά μου.

Συγχωρήστε με αν δεν τα κατάφερα, και προσευχηθείτε για μένα, διότι τήρησα όσα πίστευα και ούτε άλλαξα ούτε παρέκκλινα.

Μην ξεχάσετε ποτέ τη Γάζα.

Και μην με ξεχάσετε στις προσευχές σας για συγχώρεση».

Άνας Τζαμάλ Αλ-Σαρίφ

Βαρύς ο φόρος αίματος για τους δημοσιογράφους στη Γάζα

Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ) αναφέρει ότι 186 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023. Η CPJ αναφέρει ότι ήταν η πιο θανατηφόρα περίοδος για τους δημοσιογράφους από τότε που άρχισε να καταγράφει τέτοια δεδομένα το 1992.

«Οι δημοσιογράφοι στη Γάζα αντιμετωπίζουν ακραίους, συχνά θανατηφόρους κινδύνους καθώς προσπαθούν να καλύψουν τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων των αδιάκοπων ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, της καταστροφής του μεγαλύτερου μέρους των υποδομών της περιοχής, της αναγκαστικής εκτόπισης του 90% του πληθυσμού της Γάζας, τραύματος και εκτεταμένου λιμού», ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Κυριακή.

Τον περασμένο μήνα, το BBC και τρία άλλα πρακτορεία ειδήσεων - Reuters, AP και AFP - εξέδωσαν κοινή δήλωση εκφράζοντας «απελπισμένη ανησυχία» για τους δημοσιογράφους στη Λωρίδα, οι οποίοι, όπως λένε, αδυνατούν όλο και περισσότερο να θρέψουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους.

Τρεις ελεύθεροι επαγγελματίες στους οποίους βασίζεται το BBC για την κάλυψή του δήλωσαν ότι συχνά περνούν μέρες χωρίς φαγητό, και ένας κατέρρευσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Περισσότεροι από 100 διεθνείς οργανισμοί βοήθειας και ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν προειδοποιήσει για μαζική λιμοκτονία στη Γάζα. Το Ισραήλ, το οποίο ελέγχει την είσοδο προμηθειών βοήθειας στη Γάζα, κατηγόρησε τις φιλανθρωπικές οργανώσεις ότι «υπηρετούν την προπαγάνδα της Χαμάς».







