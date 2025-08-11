ΗΠΑ: Σφοδρή έκρηξη σε εργοστάσιο της US Steel - Άνθρωποι εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια - Βίντεο

Η σφοδρή έκρηξη άφησε πολλούς ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια.

Συναγερμός σήμανε στην Πενσυλβάνια εξαιτίας έκρηξης σε εργοστάσιο της US Steel κοντά στο Πίτσμπουργκ, με ανθρώπους να βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν κινητοποιηθεί για να τους διασώσουν.

Υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη θύματα στο εργοστάσιο Clairton Coke Works, δήλωσε η Abigail Gardner, διευθύντρια επικοινωνίας της κομητείας Allegheny.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της κομητείας Allegheny ανέφεραν ότι η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ξέσπασε γύρω στις 10:51 π.μ. (τοπική ώρα) και ότι έχουν μεταφέρει πέντε άτομα. Η υπηρεσία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα άτομα που μεταφέρθηκαν και ανέφερε μόνο ότι η κατάσταση είναι «ενεργή».

Το Clairton Coke Works, ένα τεράστιο βιομηχανικό συγκρότημα κατά μήκος του ποταμού Monongahela νότια του Πίτσμπουργκ, θεωρείται η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής οπτάνθρακα (κωκ) στη Βόρεια Αμερική.

*Με πληροφορίες από Associated Press

