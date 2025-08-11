ΗΠΑ: Καταιγίδα «ξήλωσε» την οροφή φυλακής - Δείτε βίντεο

Σφοδρή καταιγίδα χτύπησε κατάστημα κράτησης στη πολιτεία της Νεμπράσκα στις ΗΠΑ, «απελευθερώνοντας» για μικρό χρονικό διάστημα σχεδόν 400 κρατούμενους.

Οι κάμερες ασφαλείας της πολιτειακής φυλακής της Νεμπράσκα κατέγραψαν την στιγμή που η στέγη της φυλακής «ξηλώθηκε» από την ισχυρή καταιγίδα στις 9 Αυγούστου.

Κανείς δεν τραυματίστηκε και όλοι οι πληγέντες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος, σύμφωνα με το κατάστημα κράτησης.

Δείτε το βίντεο:

«Στις φυλακές, εκπαιδεύουμε το προσωπικό για το απρόβλεπτο», δήλωσε ο διευθυντής Rob Jeffreys, προσθέτοντας ότι «παρόλο που πολλοί από τους υπαλλήλους μας αντιμετώπιζαν ζημιές στα σπίτια τους, εξακολούθησαν να έρχονται στη δουλειά για να προστατεύσουν τους συναδέλφους τους, τους πολίτες και τη Νεμπράσκα».

