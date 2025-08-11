Θεομηνία στις ΗΠΑ: «Βούλιαξαν» οι μεσοδυτικές πολιτείες από τις καταρρακτώδεις βροχές

Εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμετώπισαν ταξιδιωτικά προβλήματα και συναγερμούς για πλημμύρες καθώς σφοδρές καταιγίδες έπληξαν τις μεσοδυτικές πολιτείες το βράδυ της Κυριακής, καθυστερώντας εκατοντάδες πτήσεις. Μόνο στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντένβερ, 21 πτήσεις ακυρώθηκαν και πάνω από 900 πτήσεις καθυστέρησαν λόγω των σκληρών καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με το FlightAware. Η Southwest Airlines κατέγραψε 339 καθυστερήσεις, η United Airlines 244 και η SkyWest 157.

HISTORIC and life-threatening flash flooding and river #flood in southern Wisconsin in the Milwaukee area this Sunday! These scenes are from the Wauwatosa, #Wisconsin area where nearly 10 inches of rainfall happening into this morning. This is most rain since the late 1800s. Turn… pic.twitter.com/PGcJXlsqL0 — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) August 11, 2025

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε συναγερμούς και προειδοποιήσεις για πλημμύρες σε περιοχές του Κάνσας, της Αϊόβα, της Νεμπράσκα, του Μιζούρι, του Ιλινόις και του Ουισκόνσιν, προειδοποιώντας ότι μετά την έναρξη της βροχής το Σάββατο, «επαναλαμβανόμενες σφοδρές βροχοπτώσεις» μαζί με χαλάζι, καταστροφικούς ανέμους και μεμονωμένους ανεμοστρόβιλους θα μπορούσαν να συνεχιστούν μέχρι σήμερα Δευτέρα (11/8).

Ο συναγερμός εκδόθηκε μετά από ένα κύμα τουλάχιστον 24 καταιγίδων που έπληξαν την Άνω Μεσοδυτική περιοχή το Σάββατο, πλήττοντας την Ομάχα της Νεμπράσκα με ριπές ανέμου 128 έως 144 χλμ/ώρα και κατακλύζοντας το Μιλγουόκι με βροχή έως και 30 εκατοστά, ανέφερε το NBC News.

Η προειδοποίηση για πλημμύρες στο Μιλγουόκι πρόκειται να παραμείνει σε ισχύ τις επόμενες ώρες, με την μετεωρολογική υπηρεσία να προειδοποιεί ότι οι υπερβολικές βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν ξαφνικές πλημμύρες. Το Μιλγουόκι ήταν μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο, με τουλάχιστον 35 εκατοστά βροχής να καταγράφονται μέχρι την Κυριακή και πλημμύρες ποταμών στην περιοχή, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Early this morning, a flash flood turned the streets into rivers in Milwaukee, Wisconsin, USA. pic.twitter.com/tSIY9bDRnI — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 10, 2025

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μιλγουόκι ανέφερε ότι ανταποκρίθηκε σε περισσότερες από 600 κλήσεις για διαρροές αερίου, πλημμυρισμένα υπόγεια, διακοπές ρεύματος και διασώσεις, ενώ τα συνεργεία εργάζονταν για την αποστράγγιση των επιφανειακών υδάτων και ο Ερυθρός Σταυρός άνοιξε δύο καταφύγια της πόλης για τους εκτοπισμένους κατοίκους.

«Είμαστε ακόμα στη μέση αυτού», δήλωσε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Άαρον Λίπσκι στους δημοσιογράφους την Κυριακή. «Ακόμα προσπαθούμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος αυτή τη στιγμή». Σχεδόν 14.000 άνθρωποι παρέμειναν χωρίς ρεύμα σε όλο το Ουισκόνσιν από το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με το PowerOutage.us.

Οι αξιωματούχοι της πόλης προειδοποίησαν τους κατοίκους να αποφεύγουν την οδήγηση ή το περπάτημα στα στάσιμα νερά. «Παραμένει επικίνδυνο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Δημοσίων Έργων της πόλης του Μιλγουόκι. Ο εκτελεστικός διευθυντής της κομητείας του Μιλγουόκι, Ντέιβιντ Κρόουλι, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την κομητεία του Μιλγουόκι μετά από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και εκτεταμένες πλημμύρες.

«Οι πλημμύρες εξακολουθούν να αποτελούν ενεργή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην κομητεία του Μιλγουόκι και αναμένουμε περισσότερες βροχές σήμερα και μέχρι το βράδυ. Η κορυφαία μας προτεραιότητα είναι η ζωή και η ασφάλεια των κατοίκων της κομητείας του Μιλγουόκι», δημοσίευσε ο Κρόουλι στο X.

«Προτρέπω έντονα τους κατοίκους μας να παραμείνουν προσεκτικοί, να παραμένουν ενημερωμένοι και να απέχουν από τα ταξίδια. Ελέγξτε τους γείτονές σας και τους αγαπημένους σας, ιδίως τους ηλικιωμένους, και ζητήστε βοήθεια έκτακτης ανάγκης εάν χρειαστεί. Είμαι ευγνώμων στους διασώστες μας, τους υπεύθυνους επιβολής του νόμου, τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους γείτονες που προσφέρουν βοήθεια σε μια δύσκολη περίοδο. Θα το ξεπεράσουμε αυτό μαζί, Μιλγουόκι».

Διαβάστε επίσης