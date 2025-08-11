ΗΠΑ: Τέσσερα παιδιά και δύο ενήλικες νεκροί από πύρινη λαίλαπα σε σπίτι - Φωτογραφίες
Μόνο ένα άτομο κατάφερε να διαφύγει από τη φονική πυρκαγιά που έπληξε οικογενειακό σπίτι στο Μέριλαντ
Τρομακτικές εικόνες σε έναν ήσυχο προαστιακό δρόμο στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, όπου οικογενειακό σπίτι έγινε παρανάλωμα του πυρός, σκοτώνοντας έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά.
Η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής παγίδευσε τους ενοίκους στο εσωτερικό του σπιτιού, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε σε γειτονική οικία.
Το σπίτι αξίας 510.000 δολαρίων τυλίχθηκε από έντονες φλόγες και έντονος καπνός έβγαινε από αυτό όταν οι κατέφθασαν οι πυροσβέστες.
Απαιτήθηκε η κινητοποίηση περίπου 70 πυροσβεστών και πάνω από μία ώρα προσπάθειας για να σβήσουν οι φλόγες.
Μόνο ένας ενήλικας κατάφερε να διαφύγει από την πυρκαγιά, σύμφωνα με το The Bay Net.
Δύο άλλα άτομα που μένουν στην οικία δεν ήταν στο σπίτι όταν ξέσπασε η πυρκαγιά. Συνολικά εννέα άτομα ζούσαν στο σπίτι.
Ένας πυροσβέστης νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο και ένας άλλος πρώτος ανταποκριτής έλαβε περίθαλψη στο σημείο για τραύματα που δεν προσδιορίστηκαν.
Η αιτία της πυρκαγιάς διερευνάται.
Ο αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας Oliver Alkire είπε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε στη δεξιά πλευρά του σπιτιού, σε μια κλειστή βεράντα.
Οι αρχές πρόσθεσαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εμπρησμού.
Το σύστημα δημοσίων σχολείων της κομητείας Charles εξέδωσε δήλωση μετά την πυρκαγιά, αναφέροντας ότι η τραγωδία είχε επηρεάσει μία από τις οικογένειές τους.
*Με πληροφορίες από Daily Mail