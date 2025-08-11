ΗΠΑ: Τέσσερα παιδιά και δύο ενήλικες νεκροί από πύρινη λαίλαπα σε σπίτι - Φωτογραφίες

Το σπίτι έγινε παρανάλωμα του πυρός.

Τρομακτικές εικόνες σε έναν ήσυχο προαστιακό δρόμο στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, όπου οικογενειακό σπίτι έγινε παρανάλωμα του πυρός, σκοτώνοντας έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής παγίδευσε τους ενοίκους στο εσωτερικό του σπιτιού, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε σε γειτονική οικία.

Το σπίτι αξίας 510.000 δολαρίων τυλίχθηκε από έντονες φλόγες και έντονος καπνός έβγαινε από αυτό όταν οι κατέφθασαν οι πυροσβέστες.

Στην οικία διέμεναν συνολικά εννέα άτομα. Office of the Maryland State Fire Marshal

Απαιτήθηκε η κινητοποίηση περίπου 70 πυροσβεστών και πάνω από μία ώρα προσπάθειας για να σβήσουν οι φλόγες.

Μόνο ένας ενήλικας κατάφερε να διαφύγει από την πυρκαγιά, σύμφωνα με το The Bay Net.

Από τη φονική πυρκαγιά σκοτώθηκαν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά. Office of the Maryland State Fire Marshal

Δύο άλλα άτομα που μένουν στην οικία δεν ήταν στο σπίτι όταν ξέσπασε η πυρκαγιά. Συνολικά εννέα άτομα ζούσαν στο σπίτι.

Ένας πυροσβέστης νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο και ένας άλλος πρώτος ανταποκριτής έλαβε περίθαλψη στο σημείο για τραύματα που δεν προσδιορίστηκαν.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν σημαντικές πυροσβεστικές δυνάμεις. Office of the Maryland State Fire Marshal

Η αιτία της πυρκαγιάς διερευνάται.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας Oliver Alkire είπε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε στη δεξιά πλευρά του σπιτιού, σε μια κλειστή βεράντα.

Τα αίτια της φονικής πύρινης λαίλαπας δεν έχουν διευκρινιστεί. Office of the Maryland State Fire Marshal

Οι αρχές πρόσθεσαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εμπρησμού.

Η ταυτότητα και η ηλικία των θυμάτων δεν έχουν δημοσιευθεί. Office of the Maryland State Fire Marshal

Το σύστημα δημοσίων σχολείων της κομητείας Charles εξέδωσε δήλωση μετά την πυρκαγιά, αναφέροντας ότι η τραγωδία είχε επηρεάσει μία από τις οικογένειές τους.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

