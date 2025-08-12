Φωτιά στην Τουρκία: Η στιγμή που πυροσβέστης σώζει χελώνα από τις φλόγες

Μαίνεται η δασική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην πόλη Κεπέζ του Τσανάκκαλε στην Τουρκία με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο, προκειμένου να θέσουν τις φλόγες υπό πλήρη έλεγχο.

Η φωτιά ξεκίνησε από γεωργικό χωράφι, αλλά εξαιτίας των ισχυρών ανέμων οι φλόγες γρήγορα επεκτάθηκαν και στη δασική έκταση.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας κατάσβεσης της πυρκαγιάς, ένας δασοφύλακας έσωσε μια χελώνα και ένα κουτάβι από τις φλόγες. Αφού έσωσε τα δύο ζωάκια από τη πύρινη λαίλαπα, ο δασοφύλακας, μαζί με άλλους εθελοντές, τους πρόσφερε νερό να πιούν.