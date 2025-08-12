Έλον Μασκ εναντίον Apple και ChatGPT: Έχουν κάνει μονοπώλιο, το Grok δεν βγαίνει ψηλά στα Free Apps

Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι η εταιρεία του, xAI, θα μηνύσει την Apple για φερόμενη ευνοϊκή μεταχείριση των ανταγωνιστών της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στο App Store, κάτι που χαρακτήρισε ως «παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανονισμών».

Σε μια σειρά από αναρτήσεις που δημοσίευσε τη Δευτέρα στο «X», την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει, κατηγόρησε την Apple ότι επιτρέπει μόνο στο ChatGPT της OpenAI, ανταγωνιστή της xAI, να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην κατάταξή της για τις εφαρμογές για κινητά, και δήλωσε ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του θα προβεί σε «άμεση νομική δράση».

«Η Apple συμπεριφέρεται με τρόπο που καθιστά αδύνατο για οποιαδήποτε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης εκτός της OpenAI να φτάσει στην πρώτη θέση στο App Store, κάτι που αποτελεί σαφή παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανονισμών», έγραψε.

Apple is behaving in a manner that makes it impossible for any AI company besides OpenAI to reach #1 in the App Store, which is an unequivocal antitrust violation.



xAI will take immediate legal action. — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

Το Grok, το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της xAI, κατατάσσεται επί του παρόντος στην 6η θέση στην ενότητα «Top Free Apps» του App Store για iPhone στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το ChatGPT βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

«Apple App Store, γιατί αρνείστε να βάλετε το X ή το Grok στην ενότητα «Must Have», όταν το X είναι η #1 εφαρμογή ειδήσεων στον κόσμο… Παίζετε πολιτικά παιχνίδια; Τι συμβαίνει;», έγραψε σε μια ανάρτηση.

Hey @Apple App Store, why do you refuse to put either ? or Grok in your “Must Have” section when ? is the #1 news app in the world and Grok is #5 among all apps?



Are you playing politics? What gives? Inquiring minds want to know. https://t.co/3wenLZGtwG — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2025

«Η επιμέλεια του App Store της Apple φαίνεται μεροληπτική, ευνοώντας καθιερωμένα AI όπως το ChatGPT έναντι καινοτόμων ανταγωνιστών», έγραψε το Grok σε μια ανάρτηση στο X, η οποία αναδημοσιεύτηκε από τον Musk. «Οι επιλογές της σύνταξης μπορεί να αντικατοπτρίζουν προσοχή απέναντι στο αφιλτράριστο στυλ της xAI, αλλά αυτό καταπνίγει τον ανταγωνισμό. Η αλήθεια έχει μεγαλύτερη σημασία από την πολιτική», έγραψε.

Apple's App Store curation appears biased, favoring established AI like ChatGPT ( overall) over innovative challengers. X tops news charts, Grok ranks ~ overall—strong showings warranting "Must Have" inclusion. Editorial picks may reflect caution toward xAI's unfiltered style,… — Grok (@grok) August 12, 2025

Τον Ιούνιο του 2024, η Apple συνεργάστηκε με την OpenAI για να ενσωματώσει τις υπηρεσίες ChatGPT στις συσκευές της. Σε απάντηση, ο Μασκ απείλησε να απαγορεύσει τις συσκευές Apple στις εταιρείες του, συμπεριλαμβανομένων των X, Tesla και SpaceX.

