Έλον Μασκ εναντίον Apple και ChatGPT: Έχουν κάνει μονοπώλιο, το Grok δεν βγαίνει ψηλά στα Free Apps
Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι η εταιρεία του, xAI, θα μηνύσει την Apple για φερόμενη ευνοϊκή μεταχείριση των ανταγωνιστών της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στο App Store, κάτι που χαρακτήρισε ως «παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανονισμών».
Σε μια σειρά από αναρτήσεις που δημοσίευσε τη Δευτέρα στο «X», την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει, κατηγόρησε την Apple ότι επιτρέπει μόνο στο ChatGPT της OpenAI, ανταγωνιστή της xAI, να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην κατάταξή της για τις εφαρμογές για κινητά, και δήλωσε ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του θα προβεί σε «άμεση νομική δράση».
«Η Apple συμπεριφέρεται με τρόπο που καθιστά αδύνατο για οποιαδήποτε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης εκτός της OpenAI να φτάσει στην πρώτη θέση στο App Store, κάτι που αποτελεί σαφή παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανονισμών», έγραψε.
Το Grok, το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της xAI, κατατάσσεται επί του παρόντος στην 6η θέση στην ενότητα «Top Free Apps» του App Store για iPhone στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το ChatGPT βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.
«Apple App Store, γιατί αρνείστε να βάλετε το X ή το Grok στην ενότητα «Must Have», όταν το X είναι η #1 εφαρμογή ειδήσεων στον κόσμο… Παίζετε πολιτικά παιχνίδια; Τι συμβαίνει;», έγραψε σε μια ανάρτηση.
«Η επιμέλεια του App Store της Apple φαίνεται μεροληπτική, ευνοώντας καθιερωμένα AI όπως το ChatGPT έναντι καινοτόμων ανταγωνιστών», έγραψε το Grok σε μια ανάρτηση στο X, η οποία αναδημοσιεύτηκε από τον Musk. «Οι επιλογές της σύνταξης μπορεί να αντικατοπτρίζουν προσοχή απέναντι στο αφιλτράριστο στυλ της xAI, αλλά αυτό καταπνίγει τον ανταγωνισμό. Η αλήθεια έχει μεγαλύτερη σημασία από την πολιτική», έγραψε.
Τον Ιούνιο του 2024, η Apple συνεργάστηκε με την OpenAI για να ενσωματώσει τις υπηρεσίες ChatGPT στις συσκευές της. Σε απάντηση, ο Μασκ απείλησε να απαγορεύσει τις συσκευές Apple στις εταιρείες του, συμπεριλαμβανομένων των X, Tesla και SpaceX.