«Τα βάσανα έχουν φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα»: 27 χώρες υπέγραψαν δήλωση απαιτώντας δράση στη Γάζα

«Ο λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Απαιτείται επείγουσα δράση τώρα για να σταματήσει και να αντιστραφεί η πείνα», αναφέρεται στην δήλωση

Newsbomb

«Τα βάσανα έχουν φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα»: 27 χώρες υπέγραψαν δήλωση απαιτώντας δράση στη Γάζα
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εικοσιεπτά χώρες εξέδωσαν κοινή δήλωση, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια και κατάσταση στη Γάζα και για τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις από το Ισραήλ.

Σε αυτήν αναφέρεται ότι «τα ανθρωπιστικά βάσανα στη Γάζα έχουν φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα. Ο λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Απαιτείται επείγουσα δράση τώρα για να σταματήσει και να αντιστραφεί η πείνα. Ο ανθρωπιστικός χώρος πρέπει να προστατευθεί και η βοήθεια δεν πρέπει ποτέ να πολιτικοποιηθεί».

Όσον αφορά τις ΜΚΟ, στην δήλωση τονίζεται: «Ωστόσο, λόγω των νέων περιοριστικών απαιτήσεων καταχώρισης, οι βασικές διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις ενδέχεται να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα κατεχόμενα εδάφη άμεσα, γεγονός που θα επιδεινώσει περαιτέρω την ανθρωπιστική κατάσταση. Καλούμε την κυβέρνηση του Ισραήλ να παράσχει άδεια για όλες τις διεθνείς αποστολές βοήθειας των ΜΚΟ και να αποδεσμεύσει τους βασικούς ανθρωπιστικούς φορείς από τη λειτουργία τους.

Πρέπει να ληφθούν άμεσα, μόνιμα και συγκεκριμένα μέτρα για να διευκολυνθεί η ασφαλής, μεγάλης κλίμακας πρόσβαση για τον ΟΗΕ, τις διεθνείς ΜΚΟ και τους ανθρωπιστικούς εταίρους. Όλες οι διαβάσεις και οι διαδρομές πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επιτραπεί η βοήθεια στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, προμηθειών διατροφής, στέγης, καυσίμων, καθαρού νερού, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται θανατηφόρα βία στους χώρους διανομής και οι πολίτες, οι ανθρωπιστές και το ιατρικό προσωπικό πρέπει να προστατεύονται».

Η δήλωση καταλήγει, τονίζοντας την ευγνωμοσύνη των χωρών στις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Αίγυπτο για τις προσπάθειές τους να πιέσουν για κατάπαυση του πυρός και να επιδιώξουν την ειρήνη, λέγοντας: «Χρειαζόμαστε μια κατάπαυση του πυρός που να μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο, να απελευθερωθούν οι όμηροι και να εισέλθει ανεμπόδιστα η βοήθεια στη Γάζα από ξηράς».

Η δήλωση υπογράφηκε από:

Τους Υπουργούς Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Βελγίου, του Καναδά, της Κύπρου, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ισλανδίας, της Ιρλανδίας, της Ιαπωνίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Επίτροπο της ΕΕ για την Ισότητα, την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων και τον Επίτροπο της ΕΕ για τη Μεσόγειο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Νέο μπαράζ εκκενώσεων - Κάτοικοι 4 οικισμών καλούνται να απομακρυνθούν

18:47ΚΟΣΜΟΣ

«Τα ανθρωπιστικά βάσανα έχουν φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα»: 27 χώρες υπέγραψαν κοινή δήλωση απαιτώντας επείγουσα δράση στη Γάζα

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» – Επεισόδιο με δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Διαζύγιο για την Άσλεϊ Μπάιντεν - Χωρίζει μετά από 13 χρόνια γάμου η πρώην Πρώτη Κόρη

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Τρεις διαφορετικές πυρκαγιές, ριπές 9 μποφόρ - Πηγές υπουργείου Κλιματικής Κρίσης

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Νέα ενεργοποίηση του 112 - Εκκένωση 4 οικισμών

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Νέα ενεργοποίηση του 112 - Εκκένωση 3 οικισμών

18:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Το νέο «πράσινο» κεφάλαιο του Νίκου Ρογκαβόπουλου (pics)

18:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άνω-κάτω το ΥΠΕΞ από ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για την Παλαιστίνη 

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ορφανός: «Έμαθα ότι έχω καρκίνο 20 μέρες αφότου γεννήθηκε η κόρη μου»

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις Αρχές για εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στη Κυψέλη

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Εργοστάσιο στις φλόγες - Μαζικές εκκενώσεις δεκάδων οικισμών - Δείτε βίντεο

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Μπαράζ μηνυμάτων εκκένωσης - Αγωνιώδη έκκληση για εναέρια μέσα από τον δήμαρχο Ζηρού

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Της έταξε το φεγγάρι - Ασκούμενος έκλεψε βράχους αξίας εκατομμυρίων από τη ΝASA για ερωτικές επαφές στη σελήνη

17:59ΥΓΕΙΑ

Υπάρχει ή όχι ο επικίνδυνος μύκητας ασπέργιλλος στον «Άγιο Σάββα»; Έκρηξη Άδωνι που κάνει λόγο για «συκοφάντες που θα λογοδοτήσουν»

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Έκλεισε η Πατρών - Πύργου

17:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Euroleague βάζει την οικογένεια Χολμς στο κλίμα: «Θα μπει σε ένα μπασκετικό καζάνι, γνωστό ως ΟΑΚΑ»

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Με ασφάλεια έδεσε το «Ιονίς» στο Λαύριο - Έπλεε ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Πύρινος εφιάλτης στα Μοιραίικα, καίγονται σπίτια

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα - Φωτιά μια ανάσα από τη φυλακή: Απειλεί το κατάστημα κράτησης στην Πάτρα - Φωτογραφίες/Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:21ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη φωτιά στην Πάτρα, εκκένωση 17 οικισμών – Μεγάλες πυρκαγιές σε Χίο, Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθο

12:51LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Κόλαφος» σε παράστασή του στα Χανιά - «Ντροπή τους! Δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε»

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» – Επεισόδιο με δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Νέα ενεργοποίηση του 112 - Εκκένωση 4 οικισμών

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ορφανός: «Έμαθα ότι έχω καρκίνο 20 μέρες αφότου γεννήθηκε η κόρη μου»

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα - Φωτιά μια ανάσα από τη φυλακή: Απειλεί το κατάστημα κράτησης στην Πάτρα - Φωτογραφίες/Βίντεο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

17:59ΥΓΕΙΑ

Υπάρχει ή όχι ο επικίνδυνος μύκητας ασπέργιλλος στον «Άγιο Σάββα»; Έκρηξη Άδωνι που κάνει λόγο για «συκοφάντες που θα λογοδοτήσουν»

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη: Σπάνια ψηφιδωτή επιγραφή αφιερωμένη στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: «Έχει καταλάβει τη Σίλικον Βάλεϊ σαν να παίζει... Μοnopoly» - Έξαλλοι οι γείτονες με τον «Μr Facebook»

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο: Οι αμυντικές βιομηχανίες επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα - Ανάλυση των Financial Times

12:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Σεϊρλή: Η ειρωνεία της τύχης για την αδικοχαμένη ηθοποιό

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Φιλιππιάδα: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση - Μαίνεται το πύρινο μέτωπο

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Εργοστάσιο στις φλόγες - Μαζικές εκκενώσεις δεκάδων οικισμών - Δείτε βίντεο

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Πύρινος εφιάλτης στα Μοιραίικα, καίγονται σπίτια

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιλινόις: Φρίκη με δασκάλα που βίασε 11χρονο μαθητή της - Πώς τον παγίδευσε στα «δίχτυα» της

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Τρεις διαφορετικές πυρκαγιές, ριπές 9 μποφόρ - Πηγές υπουργείου Κλιματικής Κρίσης

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο «Ιονίς» - Πλέει ακυβέρνητο μεταξύ Κέας και Μακρονήσου

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Νέο μπαράζ εκκενώσεων - Κάτοικοι 4 οικισμών καλούνται να απομακρυνθούν

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Διαζύγιο για την Άσλεϊ Μπάιντεν - Χωρίζει μετά από 13 χρόνια γάμου η πρώην Πρώτη Κόρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ