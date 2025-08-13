Ισραήλ: Τη μετανάστευση των κατοίκων της Γάζας στο εξωτερικό θα «επιτρέψει» ο Νετανιάχου

Μια ομάδα Παλαιστινίων κάθεται στη σκιά σκηνής ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια στην πόλη της Γάζας, την Τρίτη 12 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

AP
Το Ισραήλ θα «επιτρέψει» τη μετανάστευση στο εξωτερικό των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας που θέλουν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στον πολιορκούμενο παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη στα εβραϊκά στο διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο i24 News για μετανάστευση κατοίκων της Γάζας στο εξωτερικό, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι "αυτό συμβαίνει σε όλες τις συγκρούσεις".

"Από τη Συρία εκατομμύρια έφυγαν, από την Ουκρανία εκατομμύρια έφυγαν, από το Αφγανιστάν εκατομμύρια έφυγαν... Και ξαφνικά αυτοί (η διεθνής κοινότητα) αποφασίζουν ότι στη Γάζα, οι πολίτες πρέπει να είναι φυλακισμένοι; Δώστε τους τη δυνατότητα να φύγουν, πρωτίστως να φύγουν από τις εμπόλεμες ζώνες και γενικότερα να φύγουν από την περιοχή, εάν το επιθυμούν", δήλωσε ο Νετανιάχου.

"Εμείς θα το επιτρέψουμε, πρώτα απ' όλα, στο εσωτερικό της Γάζας, κατά τη διάρκεια των μαχών, και θα τους επιτρέψουμε σίγουρα να φύγουν και από τη Γάζα. Δεν τους σπρώχνουμε έξω, αλλά τους επιτρέπουμε να φύγουν, και αυτό συμβαίνει (...)", δήλωσε.

"Μιλάμε σε αρκετές πιθανές χώρες υποδοχής, δεν μπορώ να μιλήσω εκτενώς εδώ γι αυτό". Αλλά "το πιο φυσικό πράγμα, για όλους εκείνους που μιλούν, εκείνους που λένε ότι νοιάζονται για τους Παλαιστίνιους και θέλουν να τους βοηθήσουν, είναι να ανοίξουν τις πόρτες τους", τόνισε.

Με εντολή Νετανιάχου, ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται να ξεκινήσει μια νέα φάση στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα για να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους και να "νικήσει" τη Χαμάς, σύμφωνα με τους δεδηλωμένους στόχους του.

Ο στρατός σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας και των γειτονικών προσφυγικών καταυλισμών, μία από τις πιο πολυπληθείς περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Η ανακοίνωση του σχεδίου έχει προκαλέσει τεράστια διεθνή κατακραυγή, ενώ ο ΟΗΕ προειδοποίησε για μια "νέα καταστροφή" με σοβαρές περιφερειακές συνέπειες.

Κανένα χρονοδιάγραμμα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη από τον ισραηλινό στρατό. "Τι συμβαίνει τώρα; Τι συμβαίνει με τις προθεσμίες; Ζήτησα να τις συντομεύσουν επειδή θέλω πραγματικά να φτάσω στο τελικό στάδιο, να τελειώσω τον πόλεμο, να εξασφαλίσω την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και να νικήσω τους εχθρούς μας. Αυτός είναι ο στόχος", σχολίασε απλά ο Νετανιάχου.

