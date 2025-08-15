Η δεύτερη πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο που ελάχιστοι γνωρίζουν

Το όνομά της μπορεί να μην φιγουράρει συχνά στα πρωτοσέλιδα, ωστόσο η Φρανσουά Μπετανκούρ Μέγιερς είναι η δεύτερη πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο και η 20ή στον κατάλογο των πιο εύπορων ανθρώπων παγκοσμίως. Η καθαρή της περιουσία αγγίζει τα 95 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την τρέχουσα λίστα του Forbes, και όλα ξεκίνησαν από μια οικογενειακή κληρονομιά.

Κόρη της Λιλιάν και του Αντρέ Μπετανκούρ, η 72χρονη κληρονόμησε την περιουσία της μητέρας της, η οποία με τη σειρά της είχε κληρονομήσει τον επιχειρηματικό κολοσσό που δημιούργησε ο παππούς της, ο χημικός Eugène Schueller - ιδρυτής της L’Oréal. Σήμερα, η Μπετανκούρ Μέγιερς κατέχει περίπου το ένα τρίτο της εταιρείας, όντας η μεγαλύτερη μέτοχος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ενώ παράλληλα προεδρεύει της οικογενειακής εταιρείας χαρτοφυλακίου.

