Την Παρασκευή η κηδεία του λιμενικού που παρασύρθηκε από κύματα

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ΠΟΕΠΛΣ), ανακοίνωσε ότι η κηδεία του 53χρονου λιμενικού που σκοτώθηκε εν ώρα υπηρεσίας θα γίνει την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού στον Άγιο Ανδρέα Βόρειας Κυνουρίας.

Η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος

«Με αίσθημα βαθιάς οδύνης και σεβασμού, αποχαιρετά τον συνάδελφο Αραχωβίτη Ανδρέα που «έπεσε» στο καθήκον, υπηρετώντας με αυταπάρνηση και αξιοπρέπεια την κοινωνία.

Η απώλειά του υπενθυμίζει το βαρύ και επικίνδυνο έργο που επιτελούν καθημερινά τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής.

«Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για την απώλεια εν ώρα καθήκοντος του συναδέλφου μας Σημαιοφόρου Λ.Σ. Αραχωβίτη Ανδρέα.

Ο Ανδρέας υπήρξε εξαιρετικός συνάδελφος, προσηλωμένος στο καθήκον.



Στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή η αυταπάρνηση και η αυτοθυσία περισσεύουν. Δυστυχώς αυτή τη φορά ήρθε να επιβεβαιωθεί με τον πιο οδυνηρό τρόπο.

Θα τον θυμόμαστε με τιμή και σεβασμό.



Η νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού στον Άγιο Ανδρέα Βόρειας Κυνουρίας την Παρασκευή 23/01/2026 και ώρα 11:00.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Τσιάνος Παναγιώτης Δροσόπουλος Αλέξανδρος»