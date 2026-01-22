Παναθηναϊκός: Πλησιάζει ο Σαμουκέλε Καμπίνι της Μόλντε

Ο Νοτιοαφρικανός αριστερός μπακ της Νορβηγικής ομάδας είναι κοντά στο «τριφύλλι» για να καλύψει το κενό που υπάρχει στη συγκεκριμένη θέση.

Παναθηναϊκός: Πλησιάζει ο Σαμουκέλε Καμπίνι της Μόλντε
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Αντίνο, είναι πολύ κοντά στον Κραλ και όπως φαίνεται… πλησιάζει και στον αριστερό μπακ που θέλει να αποκτήσει. Αυτός είναι ο Σαμουκέλε Καμπίνι της Μόλντε.

Ο διεθνής Νοτιοαφρικανός είναι 22 ετών και έχει ξεχωρίσει από τους «πράσινους». Είναι τέσσερις φορές διεθνής και φημίζεται για τα αθλητικά του προσόντα. Η υπόθεσή του έχει προχωρήσει και πλέον έχει μπει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του deal.

Ο ποδοσφαιριστής έχει ξεκινήσει από τους Ορλάντο Πάιρετς της χώρας του. Η Μόλντε τον έφερε στην Ευρώπη πληρώνοντας 760.000 ευρώ. Εκεί έκανε 23 συμμετοχές πετυχαίνοντας 2 γκολ και 4 ασίστ. Ήταν μέλος της Νοτίου Αφρικής στο πρόσφατο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπου είχε μία συμμετοχή.

19:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

