Λάρισα: Άντρας σε κατάσταση αμόκ επιτέθηκε και έβριζε περαστικούς στο κέντρο της πόλης

Αναστάτωση προκάλεσε στο κέντρο της Λάρισας νωρίς το βράδυ της Πέμπτης ένας άνδρας που περπατούσε και έβριζε όποιον… έβρισκε μπροστά του.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, σύμφωνα με τις καταγγελίες που έφθασαν μέχρι και την αστυνομία, ο άντρας βρισκόταν επί της οδού Ολύμπου, κοντά στο Δημοτικό Ωδείο. Εκεί, αρκετοί περαστικοί έπεσαν θύματα της επιθετικής του συμπεριφοράς, ευτυχώς χωρίς όμως να συμβεί κάτι χειρότερο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ εκτιμάται πως ο δράστης είναι το ίδιο πρόσωπο που το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει τις αρχές για αντίστοιχα περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Λάρισας.

