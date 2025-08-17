Μεγάλο σούπερ μάρκετ «πληρώνει» πελάτες για να καταγγέλλουν κλοπές: Η επιβράβευση που διχάζει

Σε μια πρωτοβουλία που προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις, η γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ Iceland στο Ηνωμένο Βασίλειο εγκαινίασε ένα ασυνήθιστο σύστημα επιβράβευσης: προσφέρει οικονομικό κίνητρο στους πελάτες που αναφέρουν κλοπές εντός των καταστημάτων της.

