Οι επιστήμονες δεν έχουν καμία αμφιβολία: Έρχεται απόλυτο σκοτάδι για 6 λεπτά

Επιστήμονες από όλο τον κόσμο προετοιμάζονται για ένα φαινόμενο που θα αφήσει τον πλανήτη μας σε σκοτάδι για περισσότερα από 6 λεπτά – κάτι που δεν έχει παρατηρηθεί για αιώνες.

Η επικείμενη ηλιακή έκλειψη έχει ήδη προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, με χρήστες στα social media να μοιράζονται την αγωνία τους και να «σημειώνουν» την ημερομηνία στα ημερολόγιά τους. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Ήλιος θα εξαφανιστεί από τον ουρανό για σχεδόν 6 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα, μετατρέποντας τη μέρα σε νύχτα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Οι αστρονόμοι εξηγούν ότι η έκλειψη θα είναι αποτέλεσμα της τέλειας σύμπτωσης τριών αστρονομικών γεγονότων, δημιουργώντας μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη σε όσους την παρακολουθήσουν.

Πού θα είναι ορατή;

Η σκιά της έκλειψης θα ξεκινήσει από τον Ατλαντικό Ωκεανό, θα περάσει από το Στενό του Γιβραλτάρ και θα καλύψει περιοχές της Ισπανίας, του Μαρόκου, της Βόρειας Αφρικής, της Αιγύπτου, της Αραβικής Χερσονήσου, της Υεμένης και της Σομαλίας, πριν χαθεί στον Ινδικό Ωκεανό. Στην Κάντιθ και τη Μάλαγα της Ισπανίας, η ολική έκλειψη θα διαρκέσει περίπου 4 λεπτά, ενώ στο Λούξορ της Αιγύπτου θα κορυφωθεί στα 6 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η παρακολούθηση της έκλειψης απαιτεί τη χρήση πιστοποιημένων γυαλιών για την προστασία των ματιών.

Μια σπάνια ευκαιρία για να απολαύσουμε τη μαγεία του σύμπαντος πλησιάζει – και οι αστρονόμοι προειδοποιούν ότι φαινόμενα αυτού του μεγέθους συμβαίνουν μία φορά σε αιώνες.