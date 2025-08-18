Ρωσία: Έκρηξη σε εργοστάσιο στην περιφέρεια Ριαζάν - 20 νεκροί και 134 τραυματίες

Στους τουλάχιστον 20 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή και άλλοι 134 τραυματίστηκαν, σε εγκατάσταση παραγωγής στην περιφέρεια Ριαζάν της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη.

Ο Πάβελ Μαλκόφ, κυβερνήτης της Ριαζάν, μια περιφέρεια που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Μόσχας, είχε επισημάνει την Παρασκευή ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν ξέσπασε πυρκαγιά έξω από εργαστήριο του εργοστασίου.

Ryazan region, Russia ❗

??UPD: The death toll has risen to 20 after the explosion at the "Elastik" gunpowder factory in the Ryazan region. 134 people were injured. Search operations at the explosion site continue.



The explosion occurred on August 15 in the gunpowder… pic.twitter.com/cTrAbZeUMW — LX (@LXSummer1) August 18, 2025

Από τις αναφορές του ρωσικού Τύπου δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την πυρκαγιά ούτε τι παράγει το εργοστάσιο. Επίσημες ρωσικές πηγές δεν έχουν αναφερθεί σε άλλες λεπτομέρειες πέραν του αριθμού των θυμάτων.

At the Elastik powder factory in the Ryazan region, where an explosion occurred on August 15, in addition to powder production, shells were also being loaded with explosives.



As a result of the explosion and fire, four buildings were destroyed. In addition to the powder shop, a… pic.twitter.com/xuxd0ixmHU — Slava ?? (@Heroiam_Slava) August 17, 2025

«Μέχρι σήμερα (18/8), 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω του έκτακτου περιστατικού», ανέφεραν οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε ανάρτησή τους στο Telegram.

«Υπάρχουν 134 τραυματίες, εκ των οποίων οι 31 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία στη Ριαζάν και τη Μόσχα, ενώ οι 103 λαμβάνουν θεραπεία ως εξωτερικοί ασθενείς», πρόσθεσαν.

