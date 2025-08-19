Ουκρανός sniper «φάντασμα» σκότωσε 2 Ρώσους στρατιώτες με μια βολή και… έσπασε ρεκόρ

Αν επιβεβαιωθεί, ο ανώνυμος σκοπευτής θα έχει ξεπεράσει το ρεκόρ που είχε καταρρίψει ο συμπατριώτης του Βιατσεσλάβ Κοβάλσκι τον Νοέμβριο του 2023

Ουκρανός sniper «φάντασμα» σκότωσε 2 Ρώσους στρατιώτες με μια βολή και… έσπασε ρεκόρ
ΚΟΣΜΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ
Ένας Ουκρανός ελεύθερος σκοπευτής σκότωσε δύο Ρώσους στρατιώτες με μία μόνο σφαίρα από απόσταση 2,5 μιλίων (4.000 μ.), σε αυτό που πιστεύεται ότι είναι το ρεκόρ για την πιο μακρινή βολή από ελεύθερο σκοπευτή.

Ο ελεύθερος σκοπευτής, από την ελίτ μονάδα Pryvyd («Φάντασμα») της Ουκρανίας, χρησιμοποίησε ένα τουφέκι Snipex Alligator διαμετρήματος 14,5 mm.
Βίντεο δείχνει δύο Ρώσους να καταρρέουν μέσα σε ένα κτίριο μεταξύ των πόλεων Myrnohrad και Pokrovsk στην ανατολική πλευρά του Ντόνετσκ, έπειτα από χτύπημα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η βολή δημοσιεύθηκε από τον Yurii Butusov, έναν Ουκρανό δημοσιογράφο, ο οποίος έγραψε στο Telegram: «Απίστευτη ακρίβεια και νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση! Κατά τη διάρκεια του έτους που εκτελούσα αποστολές μάχης για την άμυνα της [περιοχής του Ντονέτσκ], έχουν ήδη εξοντωθεί σχεδόν 1.000 στρατιώτες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων!»

Βολή με τη βοήθεια drone

Ο κ. Butusov ανέφερε ότι η βολή πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ενός μη επανδρωμένου drone και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (AI) στις 14 Αυγούστου.
Η επίθεση έρχεται καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις γύρω από το Ποκρόφσκ, σε μια μάχη που αναλυτές έχουν χαρακτηρίσει ως μία από τις σφοδρότερες του πολέμου.

Η Μόσχα έχει εντείνει τις επιχειρήσεις γύρω από την πόλη και στην ευρύτερη περιοχή του Ντονέτσκ, την οποία ο Βλαντιμίρ Πούτιν ελπίζει να εξασφαλίσει πλήρως κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, παρά το γεγονός ότι δεν την έχει καταλάβει πλήρως.

Κατάρριψη παγκοσμίου ρεκόρ

Εάν επιβεβαιωθεί, ο ανώνυμος σκοπευτής θα έχει ξεπεράσει το ρεκόρ που είχε καταρρίψει ο συμπατριώτης του Βιατσεσλάβ Κοβάλσκι τον Νοέμβριο του 2023.
Ο Κοβάλσκι, τότε 58 ετών, σκότωσε έναν Ρώσο στρατιώτη από απόσταση 3.800 μέτρων χρησιμοποιώντας ένα ουκρανικής κατασκευής τουφέκι «Lord of the Horizon».

Πριν από αυτό, το ρεκόρ κατείχε ένας καναδός ελεύθερος σκοπευτής που πυροβόλησε έναν μαχητή του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ από απόσταση 3.540 μέτρων το 2017.
Πριν και από αυτό, το παγκόσμιο ρεκόρ κατείχε ο Κρεγκ Χάρισον, ένας Βρετανός ελεύθερος σκοπευτής, ο οποίος σκότωσε έναν μαχητή των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν το 2019 από απόσταση 2.478 μέτρων.

Το τουφέκι Alligator δύο μέτρων που χρησιμοποιήθηκε στην τελευταία επίτευξη σχεδιάστηκε ως όπλο κατά του υλικού, με σκοπό να καταστρέψει τον στρατιωτικό εξοπλισμό του εχθρού και όχι να σκοτώσει στρατιώτες. Η επίσημη εμβέλειά του είναι 2.000 μέτρα, η μισή απόσταση της πρόσφατης βολής.

