Βίντεο μυστήριο από άρμα με την αμερικανική και τη ρωσική σημαία

Προβληματισμό έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο.

Στο εν λόγω βίντεο φαίνεται να δείχνει ένα θωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού (APC) με τη ρωσική και την αμερικανική σημαία.

Σύμφωνα με το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RT (Russia Today), το βίντεο φέρεται να τραβήχτηκε από ρωσικά πληρώματα αρμάτων που υπηρετούν στο «70ο μηχανοκίνητο σύνταγμα», το οποίο σχηματίστηκε το 2023.

Το RT δημοσίευσε το βίντεο νωρίτερα σήμερα.



Ο Αντρέι Γερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας, αναδημοσίευσε το βίντεο στο Telegram, λέγοντας ότι «οι Ρώσοι χρησιμοποιούν τα σύμβολα των Ηνωμένων Πολιτειών στον δικό τους τρομοκρατικό, επιθετικό πόλεμο με τη δολοφονία αμάχων».

Η πηγή του βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί και η πηγή παραμένει αδιευκρίνιστη.