Ουκρανία: Ρωσικά πυρά στοίχισαν τη ζωή σε γυναίκα στη Νικόπολη

Τραυματισμός δεύτερης γυναίκας και σοβαρές ζημιές σε πολυκατοικία από βομβαρδισμό στη Ντνιπροπετρόφσκ

Γυναίκα σκοτώθηκε από πυρά ρωσικού πυροβολικού στη Νικόπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Ντνιπροπετρόφσκ, Σερχίι Λισάκ. Ο ίδιος ανακοίνωσε το γεγονός μέσω Telegram το βράδυ της Τρίτης.

Tραυματισμός και ζημιές σε κτίρια

Ο Λισάκ ανέφερε ότι μία ακόμη γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για περίθαλψη. Παράλληλα, πενταώροφη πολυκατοικία υπέστη σημαντικές ζημιές από τον βομβαρδισμό.

