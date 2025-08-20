Ουκρανία: Ρωσικά πυρά στοίχισαν τη ζωή σε γυναίκα στη Νικόπολη

Γυναίκα σκοτώθηκε από πυρά ρωσικού πυροβολικού στη Νικόπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Ντνιπροπετρόφσκ, Σερχίι Λισάκ. Ο ίδιος ανακοίνωσε το γεγονός μέσω Telegram το βράδυ της Τρίτης.

Tραυματισμός και ζημιές σε κτίρια

Ο Λισάκ ανέφερε ότι μία ακόμη γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για περίθαλψη. Παράλληλα, πενταώροφη πολυκατοικία υπέστη σημαντικές ζημιές από τον βομβαρδισμό.

