Ρώσοι επιστήμονες ανέπτυξαν και κατοχύρωσαν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μια νέα χειροβομβίδα με θραυσματική και θερμοβαρική δράση, σχεδιασμένη για την εξουδετέρωση εχθρικού προσωπικού που βρίσκεται προστατευμένο ή σε καταφύγια, σύμφωνα με αναφορά του TASS που είχε πρόσβαση στη σχετική τεκμηρίωση.

Το σώμα της χειροβομβίδας είναι κατασκευασμένο από πολυμερές υλικό και έχει κυλινδρικό-ημισφαιρικό σχήμα, ενώ στο εσωτερικό του φέρει έως και 900 σφαιρίδια από ατσάλι ή βολφράμιο. «Η ποιότητα των προϊόντων που παράγονται με βάση την εφεύρεση επιβεβαιώθηκε πειραματικά», αναφέρουν οι δημιουργοί της από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Χημείας.

Το όπλο διαθέτει συνδυασμένο εκρηκτικό και θερμοβαρικό φορτίο, ενώ για την πυροδότησή του χρησιμοποιείται ο τυπικός πυροκροτητής UDZ-5. Σύμφωνα με την πατέντα, η έκρηξη του θερμοβαρικού φορτίου δημιουργεί παρατεταμένη φάση θετικής πίεσης, επιταχύνοντας τα σφαιρίδια σε ταχύτητα 1.300–1.500 μέτρων το δευτερόλεπτο.

Οι εφευρέτες υποστηρίζουν πως η νέα χειροβομβίδα συνδυάζει θραυσματική, εκρηκτική και θερμική ισχύ, εξασφαλίζοντας «αποτελεσματική εξουδετέρωση προσωπικού με αλεξίσφαιρα γιλέκα κλάσης ΙΙ» σε απόσταση έως οκτώ μέτρων από το σημείο της έκρηξης. Παράλληλα, ανέφεραν ότι οι δοκιμές των πρώτων παρτίδων, που κατασκευάστηκαν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, επιβεβαίωσαν την επιχειρησιακή ετοιμότητα του όπλου για μαζική παραγωγή.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε γράψει παλαιότερα το Life.ru, μαχητές της Τσετσενικής μονάδας «Αχμάτ» είχαν παρουσιάσει drones με αυτοκαταστροφικό μηχανισμό, ώστε να μην πέφτουν στα χέρια των ουκρανικών δυνάμεων. Οι στρατιώτες είχαν τροποποιήσει τα UAV τοποθετώντας αυτοσχέδιους πυροδοτικούς μηχανισμούς που ενεργοποιούνταν σε περίπτωση αναχαίτισης.