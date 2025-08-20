Σουηδία: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ιστορική μετακίνηση εκκλησίας – Νέα εντυπωσιακά βίντεο

Πότε αναμένεται η εντυπωσιακή ξύλινη εκκλησία του Κιρούνα να ανοίξει ξανά για το κοινό, μετά την ιστορική της μετακίνηση

Σουηδία: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ιστορική μετακίνηση εκκλησίας – Νέα εντυπωσιακά βίντεο
Το επιβλητικό ξύλινο κτήριο –ερυθρού χρώματος– της εκκλησίας της Κιρούνα, στη Σουηδία, κυριαρχούσε στον ορίζοντα της πόλης για 113 χρόνια. Πλέον, έχει μεταφερθεί σε νέο σημείο.

Η μετακίνηση της εκκλησίας αποτελεί την πλέον θεαματική και συμβολική στιγμή της ευρύτερης μετακίνησης κτηρίων στην Κιρούνα, που βρίσκεται 145 χιλιόμετρα βόρεια του Αρκτικού Κύκλου. Το παλιό κέντρο της πόλης απειλείται από ρωγμές στο έδαφος λόγω ενός αιώνα εξόρυξης σιδηρομεταλλεύματος.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 2010, κτήρια μεταφέρονται σε ασφαλέστερο έδαφος. Τα περισσότερα κατεδαφίστηκαν και χτίστηκαν ξανά, ενώ, κάποια άλλα, όπως η εκκλησία, μεταφέρθηκαν ανέπαφα.

Η κόκκινη ξύλινη εκκλησία, που θεωρείται ένα από τα ομορφότερα κτίσματα της Σουηδίας, φωτογραφήθηκε κοντά στο παλιό κέντρο της πόλης.

Η εκκλησία έχει ύψος 35 μέτρα, πλάτος 40 μέτρα και βάρος 672 τόνους. Κάποτε, είχε ψηφιστεί ως το ομορφότερο κτήριο της Σουηδίας πριν από το 1950.

Προκειμένου να προετοιμαστούν για τη μετακίνηση, οι μηχανικοί το ανύψωσαν –υποστηριζόμενο από χαλύβδινες δοκούς– πάνω σε αυτοκινούμενους αρθρωτούς μεταφορείς· εργάτες με φωτεινά ρούχα και κράνη έκαναν τις τελικές προετοιμασίες, ενώ, το κτίριο ήταν τοποθετημένο σε μία τροχοφόρα πλατφόρμα.

Πλήθος ανθρώπων συγκεντρώθηκε στους δρόμους, παρακολουθώντας με δέος την ξύλινη κατασκευή να προχωρά αργά. Μεταξύ των θεατών ήταν η Λένα Έντκβιστ και ο άνδρας της, που ταξίδεψαν από το Γκέτεμποργκ.

«Δεν είμαι ιδιαίτερα θρήσκα, αλλά αυτό είναι μέρος της παράδοσης, της ιστορίας και της κουλτούρας μου. Νιώθω τιμή που τη μεταφέρουν ανέπαφη», σημείωσε, περιγράφοντας την ιστορική στιγμή στο BBC.

Ο υπεύθυνος της μεταφοράς, διευθυντής του έργου, Στέφαν Χόλμπλαντ – Γιόχανσον, χαρακτήρισε το γεγονός ως «πολύ μεγάλο και πολύπλοκο». Η μεγαλύτερη πρόκληση, όπως τόνισε, ήταν η προετοιμασία της διαδρομής –η οποία απαιτούσε αφαίρεση φαναριών, σηματοδοτών και ακόμη και μίας γέφυρας– ώστε να διαπλατυνθεί σε 24 μέτρα και να διευκολυνθεί η διαδρομή των 5 χιλιομέτρων.

Το ταξίδι ξεκίνησε με την ευλογία της εφημέριας της εκκλησίας, Λένας Τιάρνμπεργκ και του επισκόπου Άσα Νύστρουμ της επισκοπής της Λουλέα. Ύστερα από σύντομη τελετή, οι μηχανές ξεκίνησαν και η εκκλησία άρχισε να μετακινείται, όπως γράφει το BBC.

Την πρώτη ώρα, η εκκλησία διένυσε μόλις 30 μέτρα, καθώς οι τροχοί του ρυμουλκού γύριζαν αργά υπό το βάρος της.

Το κόστος και ο υψηλός συμβολισμός

Η πόλη φιλοξενεί ένα τεράστιο ορυχείο σιδηρομεταλλεύματος. Σύμφωνα με τη σουηδική νομοθεσία, η εξόρυξη δεν επιτρέπεται κάτω από κτήρια. Η εταιρεία LKAB, που εκμεταλλεύεται το ορυχείο και είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της περιοχής, καλύπτει το κόστος της μετεγκατάστασης της πόλης, το οποίο ξεπερνά τις 10 δισ. σουηδικές κορόνες (1 δισ. δολάρια).

Ο Ρόμπερτ Ιλίταλο, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ανάπτυξης της Κιρούνα, εξήγησε πως, αν και δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους ανθρώπους, οι ρωγμές θα καταστρέψουν βασικές υποδομές. Η μετακίνηση είναι, επομένως, αναγκαία.

Για πολλούς, η μετακίνηση της εκκλησίας ήταν κάτι περισσότερο από τεχνικό κατόρθωμα. Ήταν μία πράξη συναισθηματικής και πολιτιστικής σημασίας. Ο βασιλιάς Γουσταύος της Σουηδίας, μηχανικοί και υπεύθυνοι του έργου παρακολούθησαν από κοντά τα τελευταία μέτρα της διαδρομής της εκκλησίας προς τα νέα της θεμέλια από μπετόν.

Η μετακίνηση ολοκληρώθηκε λίγο από πριν τις 15:00 τοπική ώρα –νωρίτερα από το προγραμματισμένο– με τους παρευρισκόμενους να «ξεσπούν» σε χειροκροτήματα.

«Μεγάλη στιγμή, είμαι πολύ χαρούμενος. Όλα πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο. Ήμουν ήρεμος λόγω της προετοιμασίας, αλλά είναι ανακούφιση να βλέπω την εκκλησία να φτάνει με ασφάλεια», επεσήμανε ο Γιόχανσον.

Για να σηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση του ταξιδιού, η ενορία κάλεσε τους κατοίκους της πόλης για καφέ στην εκκλησία, ως ευκαιρία για ανταλλαγή όμορφων ιστοριών και κοινή γιορτή. Ο ρόλος της εκκλησίας ως χώρου συνάντησης παραμένει αναλλοίωτος.

Τι ακολουθεί

Παρ’ ότι η μετακίνηση ολοκληρώθηκε, το έργο δεν έχει τελειώσει. Τα ρυμουλκά θα απομακρυνθούν και οι εργάτες θα αφαιρέσουν σταδιακά τις χαλύβδινες δοκούς, κατεβάζοντας την εκκλησία στα νέα της θεμέλια.

Ακολουθεί η αποκατάσταση της δομής, με στόχο η εκκλησία να ανοίξει ξανά για το κοινό στα τέλη του 2026.

