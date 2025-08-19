Σουηδία: Γιατί μετακινούν ιστορική εκκλησία 113 ετών – Το εντυπωσιακό timelapse βίντεο

Το… ταξίδι της ξύλινης εκκλησίας του Κιρούνα, στη Σουηδία

Newsbomb

Σουηδία: Γιατί μετακινούν ιστορική εκκλησία 113 ετών – Το εντυπωσιακό timelapse βίντεο
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία εκκλησία – ορόσημο, ηλικίας 113 ετών, μεταφέρεται ολόκληρη αυτές τις ημέρες σε νέα τοποθεσία στη βόρεια Σουηδία, σε μία επιχείρηση που έχει χαρακτηριστεί ως «ιστορική».

Η εντυπωσιακή ξύλινη εκκλησία του Κιρούνα, που χτίστηκε το 1912 και θεωρείται από πολλούς το ομορφότερο κτίσμα της Σουηδίας πριν από το 1950, «σηκώθηκε» πάνω σε τεράστιες πλατφόρμες με ρόδες και ξεκίνησε ένα μοναδικό ταξίδι 5 χιλιομέτρων προς το νέο κέντρο της πόλης. Η μεταφορά γίνεται με ταχύτητα περίπου 500 μέτρων την ώρα και υπολογίζεται να διαρκέσει δύο ημέρες.

Η ανάγκη προέκυψε λόγω των ρηγμάτων που έχουν δημιουργηθεί στο έδαφος ύστερα από περισσότερο από έναν αιώνα εξόρυξης σιδηρομεταλλεύματος στην περιοχή. Η μετακίνηση της εκκλησίας αποτελεί το πλέον εντυπωσιακό και συμβολικό κομμάτι της γενικότερης μετεγκατάστασης κτιρίων στην πόλη, 145 χιλιόμετρα βόρεια του Αρκτικού Κύκλου.

Όπως υπογράμμισε η υπεύθυνη πολιτιστικής στρατηγικής, Σοφία Λάγκερλεφ – Μέετα, «είναι σαν να λέμε “επιτέλους, ας το κάνουμε”. Περιμέναμε τόσα χρόνια».

Ο υπεύθυνος του έργου, Στέφαν Χολμπλάντ – Γιόχανσον, τόνισε ότι «είναι ένα ιστορικό γεγονός, μία πολύ μεγάλη και σύνθετη επιχείρηση και δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Όλα όμως είναι υπό έλεγχο».

Ιστορική εκκλησία στη Σουηδία.

Η εκκλησία, ύψους 35 μέτρων και βάρους 672 τόνων, δεν αποσυναρμολογείται αλλά μετακινείται ακέραιη με ειδικές χαλύβδινες ενισχύσεις και υπερσύγχρονα οχήματα. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί στην προστασία των εσωτερικών θησαυρών, όπως ο μεγάλος πίνακας – αλτάρι του πρίγκιπα Ευγένιου και το εκκλησιαστικό όργανο με τις 1.000 πίπες, που παραμένουν στη θέση τους με ειδική κάλυψη και σταθεροποίηση.

Η επιχείρηση έχει και έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα για τους κατοίκους. «Η εκκλησία υπήρξε πνευματικό και κοινωνικό κέντρο για γενιές», ανέφερε ακόμη η Λάγκερλεφ – Μέετα.

Ιστορική εκκλησία στη Σουηδία.

Ο Χολμπλάντ Γιόχανσον, που εκτός από μηχανικός είναι και μέλος της χορωδίας της εκκλησίας, μίλησε για «μία αποστολή πολύ ιδιαίτερη» στη ζωή του.

Η μετεγκατάσταση γίνεται με δαπάνη της LKAB, της εταιρείας που εκμεταλλεύεται το ορυχείο και είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της περιοχής, με κόστος που ξεπερνά τα 10 δισ. σουηδικές κορώνες (περίπου 1 δισ. δολάρια).

Χιλιάδες κάτοικοι, αλλά και ο βασιλιάς της Σουηδίας, Κάρολος ΙΣΤ’ Γουσταύος, αναμένεται να παρακολουθήσουν από κοντά την πορεία του ναού, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από τη σουηδική τηλεόραση σε μορφή slow TV, ένα σπάνιο στιγμιότυπο όπου η ιστορία όχι μόνο επιβιώνει των αλλαγών, αλλά… μετακινείται μαζί τους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ιστιοφόρο μεταξύ Δήλου και Ρήνειας - Διάσωση δύο αλλοδαπών

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Γιατί μετακινούν ιστορική εκκλησία 113 ετών – Το εντυπωσιακό timelapse βίντεο

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Λαύριο

20:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πού και πότε θα «χτυπήσουν» 40άρια

20:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

«Πεταξε» στη βροχή ο Εμμανουήλ Καραλής: Θρίαμβος στο Diamond League με νέο άλμα πάνω από τα 6 μέτρα!

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε πλαζ

20:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι αλλάζει στα όρια ηλικίας από το 2027 - Οι μεγάλοι χαμένοι

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Παπάγου: «Δεν υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στο λεωφορείο», λέει ο ΟΣΥ – Ο οδηγός περνά από πειθαρχικό

20:25ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Στην Τουρκία 7-8 Ιουλίου η επόμενη Σύνοδος Κορυφής

20:19ΚΟΣΜΟΣ

«Φωνές της Ανθρωπιάς»: Η νέα καμπάνια της ΕΕ αφιερωμένη στην ανθρωπιστική βοήθεια

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Μάστορας - Καληφώνη: Τα τρυφερά φιλιά με φόντο το ηλιοβασίλεμα - Φωτογραφίες

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Σε αμόκ ο 28χρονος δολοφόνος, έσπασε τη λάμα του πρώτου μαχαιριού πάνω στη 47χρονη και έβγαλε το δεύτερο

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Πλατανιά: Τον παρέσυρε με το ΙΧ και τον πέταξε μέτρα μακριά – Βίντεο ντοκουμέντο

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: «Ασυλία» στον Πούτιν αν πραγματοποιηθούν εκεί οι συνομιλίες για την Ουκρανία

19:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Η Καβάλα έκανε την έκπληξη κόντρα στον Πανσερραϊκό, εύκολα ο Βόλος τον… μισό ΠΑΣ - Τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης (19/08)

19:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η «έντιμη» συνεννόηση Ηνωμένων Πολιτειών – Ρωσίας και το μήνυμα Ουσάκοφ περί «ειλικρίνειας»

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,1 Ρίχτερ στο Αλιβέρι

19:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο κέντρο της Αθήνας έπεσαν σχεδόν 16mm νερού - Πόσο καιρό είχε να συμβεί κάτι αντίστοιχο

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Χίο: Με κρανιοεγκεφαλική κάκωση η 30χρονη που δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι αλλάζει στα όρια ηλικίας από το 2027 - Οι μεγάλοι χαμένοι

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Λαύριο

09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Σε αμόκ ο 28χρονος δολοφόνος, έσπασε τη λάμα του πρώτου μαχαιριού πάνω στη 47χρονη και έβγαλε το δεύτερο

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: «Ασυλία» στον Πούτιν αν πραγματοποιηθούν εκεί οι συνομιλίες για την Ουκρανία

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κραύγαζε σαν «δαιμονισμένος» στη λιτανεία του Αγίου Γερασίμου - Βίντεο

13:48ΚΟΣΜΟΣ

String, string, πού είναι τα string σας; Γιατί πλέον οι γυναίκες θέλουν τα μαγιό τους μικροσκοπικά

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Πλατανιά: Τον παρέσυρε με το ΙΧ και τον πέταξε μέτρα μακριά – Βίντεο ντοκουμέντο

17:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Παγκόσμια ανησυχία: Εντοπίστηκε γιγάντια τρύπα στον Ήλιο - Τι σημαίνει για τη Γη

20:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πού και πότε θα «χτυπήσουν» 40άρια

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με ασθενοφόρο στο Γουδή: Η στιγμή που το όχημα τουμπάρει στη μέση του δρόμου

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία μεταβολή από σήμερα, πού θα βρέξει - Καυσωνική η Παρασκευή

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λίβα μέχρι τέλος Αυγούστου «βλέπει» το ECMWF - Πότε θα χτυπήσουν διαδοχικά κύματα ζέστης

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Το πρόσωπο της νύφης παρέλυσε και δεν μπορούσε να χαμογελάσει την ημέρα του γάμου της λόγω άγχους

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

17:59ΚΟΣΜΟΣ

AFP: Ο Πούτιν πρότεινε συνάντηση με τον Ζελένσκι στη Μόσχα - Ηχηρό «όχι» του Ουκρανού προέδρου

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,1 Ρίχτερ στο Αλιβέρι

17:08WHAT THE FACT

Αυτή η απάτη σε ΑΤΜ έχει ξεγελάσει περισσότερους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη - Πώς να την αποφύγετε

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε πλαζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ