Τρόμος σε πτήση της Delta στις ΗΠΑ: Ξεκόλλησε τμήμα του φτερού λίγο μετά την απογείωση

Έντονες στιγμές τρόμου βίωσαν οι επιβάτες μιας πτήσης της Delta Air Lines, όταν μετά την απογείωση από το Ορλάντο με προορισμό το Όστιν, ένα τμήμα του φτερού του Boeing 737 αποκολλήθηκε μερικώς, προκαλώντας ανησυχία για πιθανή συντριβή.

Το συμβάν συνέβη την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της πτήσης DL1893 της Delta, η οποία απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Ορλάντο με τελικό προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ. Οι επιβάτες παρατήρησαν ότι ένα μέρος του πίσω φτερού του αεροσκάφους είχε χαλαρώσει και κρεμόταν, ενώ το αεροπλάνο συνέχιζε την πτήση του σε μεγάλο ύψος και με υψηλή ταχύτητα.

On August 19, 2025, #Delta flight #DL1893 from #Orlando (MCO), a Boeing 737-800 (N3740C), experienced an issue with a left wing flap during its descent into #Austin (AUS). One passenger, Shanila Arif, captured video of the dangling flap at around 12,000 feet.



«Νομίζαμε ότι ήταν απλώς ισχυρές αναταράξεις. Το αεροπλάνο έτρεμε», δήλωσε στο CNN μια επιβάτιδα. «Η κυρία μπροστά μας κοίταξε έξω από το παράθυρο και μας είπε ότι είναι σπασμένο. Κοίταξα κι εγώ και τρόμαξα», πρόσθεσε, έχοντας καταγράψει σε βίντεο το κατεστραμμένο τμήμα του πτερυγίου να αιωρείται, ενώ οι επιβάτες φοβόντουσαν ότι το αεροσκάφος θα συντριβεί.

Παρά τον πανικό στην καμπίνα, ο πιλότος κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος με ασφάλεια στο Όστιν. Η εταιρεία ανέφερε ότι «μετά την προσγείωση διαπιστώθηκε ότι ένα μέρος του αριστερού πτερυγίου είχε αποκολληθεί».

Η Delta γνωστοποίησε ότι το αεροσκάφος τέθηκε εκτός υπηρεσίας για συντήρηση και επανέλαβε ότι «ζητά συγγνώμη από τους επιβάτες για την εμπειρία αυτή, καθώς τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών μας».

Τέλος, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, ώστε να εντοπιστούν τα αίτια της βλάβης. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ανάμεσα στους 62 επιβάτες και τα έξι μέλη του πληρώματος του Boeing 737.