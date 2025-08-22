ΗΠΑ: Τέλος στην βίζα για αλλοδαπούς οδηγούς φορτηγών - «Είναι κίνδυνος»

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως παύει μέχρι νεοτέρας να εκδίδει θεωρήσεις διαβατηρίων ξένων οδηγών φορτηγών, κατηγορώντας τους πως «θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή Αμερικανών» στους δρόμους των ΗΠΑ.

Effective immediately we are pausing all issuance of worker visas for commercial truck drivers.



The increasing number of foreign drivers operating large tractor-trailer trucks on U.S. roads is endangering American lives and undercutting the livelihoods of American truckers. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 21, 2025

«Αναστέλλουμε κάθε χορήγηση βίας εργασίας σε αλλοδαπούς οδηγούς φορτηγών με άμεση ισχύ», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μέσω X.

Συγκεκριμένα σημείωσε:

Με άμεση ισχύ αναστέλλουμε κάθε έκδοση εργατικής βίζας για τους οδηγούς επαγγελματικών φορτηγών.

Ο αυξανόμενος αριθμός αλλοδαπών οδηγών που οδηγούν μεγάλα φορτηγά με ρυμουλκούμενα στους δρόμους των ΗΠΑ θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των Αμερικανών και υπονομεύει το εισόδημα των Αμερικανών φορτηγατζήδων.

