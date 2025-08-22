ΗΠΑ: Τέλος στην βίζα για αλλοδαπούς οδηγούς φορτηγών - «Είναι κίνδυνος»
Ο αυξανόμενος αριθμός αλλοδαπών οδηγών που οδηγούν μεγάλα φορτηγά με ρυμουλκούμενα στους δρόμους των ΗΠΑ θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των Αμερικανών και υπονομεύει το εισόδημα των Αμερικανών φορτηγατζήδων.
Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως παύει μέχρι νεοτέρας να εκδίδει θεωρήσεις διαβατηρίων ξένων οδηγών φορτηγών, κατηγορώντας τους πως «θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή Αμερικανών» στους δρόμους των ΗΠΑ.
«Αναστέλλουμε κάθε χορήγηση βίας εργασίας σε αλλοδαπούς οδηγούς φορτηγών με άμεση ισχύ», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μέσω X.
Συγκεκριμένα σημείωσε:
Με άμεση ισχύ αναστέλλουμε κάθε έκδοση εργατικής βίζας για τους οδηγούς επαγγελματικών φορτηγών.
Ο αυξανόμενος αριθμός αλλοδαπών οδηγών που οδηγούν μεγάλα φορτηγά με ρυμουλκούμενα στους δρόμους των ΗΠΑ θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των Αμερικανών και υπονομεύει το εισόδημα των Αμερικανών φορτηγατζήδων.