Νότια Κορέα: Η απίστευτη υπόθεση 95χρονου που θέλει να επιστρέψει στη Βόρεια Κορέα αλλά δεν μπορεί

Όταν ένα μεγάλο πλήθος ακτιβιστών και αστυνομικών συγκεντρώθηκε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στον βορειότερο σταθμό της Νότιας Κορέας, ο οποίος βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Βόρεια Κορέα, το βλέμμα τους ήταν στραμμένο σε έναν άνδρα.

Ο λόγος για τον Ahn Hak-sop, έναν 95χρονο πρώην αιχμάλωτο πολέμου της Βόρειας Κορέας, ο οποίος ήθελε να επιστρέψει σπίτι του, στην άλλη πλευρά των συνόρων που χωρίζουν την κορεατική χερσόνησο.

Ήταν αυτό που ο Ahn αποκάλεσε το «τελευταίο του ταξίδι» - ήθελε να επιστρέψει στη Βόρεια Κορέα για να ταφεί εκεί- αφού είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Νότια Κορέα, σε μεγάλο βαθμό παρά τη θέλησή του.

Δεν κατάφερε, όμως, να περάσει τα σύνορα: τον έστειλαν πίσω, όπως ήταν αναμενόμενο, επειδή η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας είχε δηλώσει ότι δεν είχε αρκετό χρόνο για να «κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες».

Ωστόσο, ο Ahn έφτασε όσο πιο κοντά μπορούσε.

Έχοντας πνευμονικό οίδημα, δεν μπόρεσε να περπατήσει τα 30 λεπτά από το σταθμό μέχρι το Tongil Dae-gyo – ένα από τα λίγα περάσματα που συνδέουν τη Νότια Κορέα με τη Βόρεια.

Έτσι, βγήκε από το αυτοκίνητο περίπου 200 μέτρα πριν από το Tongil Dae-gyo και περπάτησε το τελευταίο κομμάτι με τα πόδια, ενώ δύο υποστηρικτές του, τον κρατούσαν όρθιο.

Πλησίασε το σημείο κρατώντας μια σημαία της Βόρειας Κορέας, ένα θέαμα σπάνιο και βαθιά ενοχλητικό για τη Νότια Κορέα, και μίλησε στους δημοσιογράφους και στους περίπου 20 εθελοντές που είχαν έρθει για να τον υποστηρίξουν.

«Θέλω απλώς το σώμα μου να αναπαυθεί σε μια ανεξάρτητη γη», είπε ο Ahn στους δημοσιογράφους. «Μια χώρα ελεύθερη από τον ιμπεριαλισμό».

Ο Ahn Hak-sop κρατώντας μια σημαία της Βόρειας Κορεάς AP

Ζώντας στην άλλη πλευρά

Ο Ahn Hak-sop ήταν 23 ετών όταν συνελήφθη από τους Νοτιοκορεάτες.

Τρία χρόνια νωρίτερα, ήταν μαθητής λυκείου όταν ο τότε ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Ιλ-Σούνγκ επιτέθηκε στη Νότια Κορέα. Ο Κιμ, που ήθελε να επανενώσει τα δύο τμήματα της Κορεατικής Χερσονήσου, συσπείρωσε τους συμπατριώτες του ισχυριζόμενος ότι η Νότια Κορέα είχε ξεκινήσει την επίθεση το 1950.

Ο Ahn ήταν μεταξύ εκείνων που το πίστεψαν και έτσι εντάχθηκε στον Λαϊκό Στρατό της Βόρειας Κορέας το 1952 ως αξιωματικός σύνδεσμος και στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε μια μονάδα που εστάλη στη Νότια Κορέα.

Συνελήφθη τον Απρίλιο του 1953, τρεις μήνες πριν από την λήξη του πολέμου, και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη την ίδια χρονιά. Απελευθερώθηκε μετά από 42 χρόνια λόγω ειδικής προεδρικής χάρης την ημέρα της ανεξαρτησίας της Κορέας, το 1995.

Όπως πολλοί άλλοι κρατούμενοι της Βόρειας Κορέας, ο Ahn ονομάστηκε «redhead» από τους Νοτιοκορεάτες και δυσκολεύτηκε να βρει εργασία.

«Δεν ήταν καθόλου εύκολο», όπως είχε πει στο BBC τον Ιούλιο. Η κυβέρνηση δεν τον βοήθησε πολύ στην αρχή και πράκτορες τον παρακολουθούσαν για χρόνια, όπως τόνισε. Τελικά ερωτεύτηκε, παντρεύτηκε και υιοθέτησε ακόμη και ένα παιδί, αλλά όπως είπε «ποτέ δεν ένιωσα ότι ανήκα πραγματικά κάπου».

Όλο αυτό το διάστημα, έζησε σε ένα μικρό χωριό στο Gimpo, το πιο κοντινό σημείο στα σύνορα με τη Βόρεια Κορέα, όπου επιτρέπεται να ζήσει ένας πολίτης. Ωστόσο, το 2000, απέρριψε την ευκαιρία να επιστρέψει στη Βόρεια Κορέα μαζί με δεκάδες άλλους κρατούμενους που επίσης ήθελαν να επιστρέψουν, καθώς ήταν αισιόδοξος ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών θα βελτιωθούν και ότι οι λαοί τους θα μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα μεταξύ τους.

Ο λόγος που επέλεξε να μείνει, όπως αναφέρει ο ίδιος, ήταν επειδή φοβόταν ότι η αναχώρησή του θα ήταν μια νίκη για τους Αμερικανούς.

«Εκείνη την εποχή, πίεζαν για αμερικανική στρατιωτική διακυβέρνηση [στο Νότο]. Αν επέστρεφα στη Βόρεια Κορέα, θα ένιωθα σαν να παρέδιδα ό,τι είχα στους Αμερικανούς. Η συνείδησή μου ως άνθρωπος δεν μπορούσε να μου το επιτρέψει αυτό», τόνισε.

Ο Ahn Hak-sop bbc

Αγωνίστηκα για τη Βόρεια Κορέα

Γεννημένος το 1930 στην κομητεία Ganghwa της επαρχίας Gyeonggi, κατά τη διάρκεια της ιαπωνικής αποικιοκρατίας στην Κορεατική Χερσόνησο, ο Ahn ήταν το μικρότερο αγόρι της οικογένειας. Είχε δύο μεγαλύτερα αδέλφια και δύο μικρότερες αδελφές.

Η αγάπη του για την Κορέα, ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Ο παππούς του δεν τον άφηνε να πηγαίνει σχολείο επειδή «δεν ήθελε (σ.σ. το σχολείο) να τον μετατρέψει σε Ιάπωνα», θυμάται. Έτσι, άρχισε το σχολείο αργότερα, μετά τον θάνατο του παππού του.

Όταν η Ιαπωνία παραδόθηκε το 1945, βάζοντας τέλος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην αποικιοκρατία της Κορέας, ο Ahn μαζί με έναν από τους αδελφούς του, που είχε λιποτακτήσει από τον ιαπωνικό στρατό, κρύφτηκαν στο σπίτι της θείας τους, στους πρόποδες του όρους Μάνι, στο νησί Γκανγκουά.

«Αυτό δεν ήταν απελευθέρωση, ήταν απλώς μεταβίβαση της αποικιοκρατίας», είπε.

«Ένα φυλλάδιο [που είχαμε δει τότε] έλεγε ότι η Κορέα δεν απελευθερωνόταν, αλλά ότι θα εφαρμοζόταν η στρατιωτική κυριαρχία των ΗΠΑ. Το φυλλάδιο σημείωνε ακόμη ότι αν κάποιος παραβίαζε τον στρατιωτικό νόμο των ΗΠΑ, θα τιμωρούνταν αυστηρά».

Καθώς η Σοβιετική Ένωση και οι ΗΠΑ μάχονταν για την κορεατική χερσόνησο, συμφώνησαν να την διχοτομήσουν. Οι Σοβιετικοί ανέλαβαν τον έλεγχο του Βορρά και οι ΗΠΑ του Νότου, όπου εγκατέστησαν τον στρατό τους, μέχρι το 1948.

Όταν ο Κιμ επιτέθηκε το 1950, υπήρχε κυβέρνηση στη Νότια Κορέα, αλλά ο Ahn, όπως και πολλοί Βορειοκορεάτες, πιστεύει ότι η Νότια Κορέα προκάλεσε τη σύγκρουση και ότι η συμμαχία της με την Ουάσιγκτον εμπόδισε την επανένωση των δύο μερών.

Ακλόνητη πίστη

Από την ημέρα που είχε συλληφθεί, ο Ahn είχε πολλές ευκαιρίες να αποφύγει τη φυλακή: του ζητήθηκε να υπογράψει έγγραφα με τα οποία αποκηρύσσει τη Βόρεια Κορέα και την κομμουνιστική ιδεολογία της, κάτι που ονομαζόταν «μεταστροφή». Αλλά αρνήθηκε.

«Επειδή αρνήθηκα να υπογράψω έγγραφα μεταστροφής, έπρεπε να υπομείνω ατελείωτες ταπεινώσεις, βασανιστήρια και βία - μέρες γεμάτες ντροπή και πόνο. Δεν υπάρχει τρόπος να περιγράψω πλήρως με λόγια αυτό το μαρτύριο», είπε στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί κοντά στα σύνορα των δύο χωρών, την Τετάρτη.

Η Βόρεια Κορέα έχει αλλάξει σημαντικά από τότε που έφυγε ο Ahn. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν -εγγονός του Κιμ Ιλ-Σουνγκ- κυβερνά τώρα τη χώρα, μια απομονωμένη δικτατορία με πυρηνικά όπλα, που είναι πλουσιότερη από ό,τι ήταν το 1950, αλλά παραμένει μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Ο Ahn δεν βρισκόταν στη Βόρεια Κορέα κατά τη διάρκεια του καταστροφικού λιμού της δεκαετίας του 1990, που σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Δεκάδες χιλιάδες άλλοι έφυγαν, πραγματοποιώντας επικίνδυνα ταξίδια για να ξεφύγουν από εκεί.

Ο Ahn, ωστόσο, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι υπάρχουν ανθρωπιστικά προβλήματα στη Βόρεια Κορέα, κατηγορώντας τα Μέσα Ενημέρωσης ότι είναι μεροληπτικά και ότι αναφέρουν μόνο τη σκοτεινή πλευρά της χώρας. Υποστηρίζει ότι η Βόρεια Κορέα ευημερεί και υπερασπίζεται την απόφαση του Κιμ να στείλει στρατεύματα για να βοηθήσει τη Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Η Νότια Κορέα έχει επίσης αλλάξει κατά τη διάρκεια της παραμονής του Ahn εδώ – καθώς από μια φτωχή στρατιωτική δικτατορία, έχει γίνει τώρα μια πλούσια, ισχυρή δημοκρατία.

Ωστόσο, οι πεποιθήσεις του Ahn δεν έχουν αλλάξει. Έχει αφιερώσει τα τελευταία 30 χρόνια της ζωής του σε διαμαρτυρίες εναντίον μιας χώρας που πιστεύει ότι εξακολουθεί να αποικίζει τη Νότια Κορέα – τις ΗΠΑ.

«Λένε ότι οι άνθρωποι, σε αντίθεση με τα ζώα, έχουν δύο είδη ζωής. Το ένα είναι η βασική βιολογική ζωή - αυτή στην οποία μιλάμε, τρώμε, κοιμόμαστε και ούτω καθεξής. Το δεύτερο είναι η πολιτική ζωή, που ονομάζεται επίσης κοινωνική ζωή. Αν στερήσεις από έναν άνθρωπο την πολιτική του ζωή, δεν διαφέρει σε τίποτα από ένα ρομπότ», είχε δηλώσει ο Ahn στο BBC τον Ιούλιο.

«Έζησα υπό την ιαπωνική αποικιοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά δεν θέλω να θαφτώ υπό την [αμερικανική] αποικιοκρατία, ακόμα και μετά το θάνατό μου», κατέληξε ο Ahn.

