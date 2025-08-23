Πώς θα μοιάζει η Γη σε 100 εκατομμύρια χρόνια – Ένα βίντεο του μέλλοντος

Η Γη που γνωρίζουμε σήμερα δεν ήταν πάντα έτσι. Οι ήπειροι σχηματίστηκαν καθώς οι τεκτονικές πλάκες μετακινούνταν και συγκρούονταν επί εκατομμύρια χρόνια, δημιουργώντας τον κόσμο όπως τον ξέρουμε. Ένα εντυπωσιακό βίντεο παρουσιάζει πώς εξελίχθηκαν οι ήπειροι τα τελευταία 600 εκατομμύρια χρόνια και πού αναμένεται να βρεθούν μέσα στα επόμενα 100 εκατομμύρια.

Την ίδια στιγμή, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο πλανήτης μας μπορεί να κρύβει ακόμη ένα μυστικό: μια άγνωστη μέχρι σήμερα στρώση βαθιά στον πυρήνα της.

Μερικά στοιχεία για τον πλανήτη μας

Με ακτίνα 6.371 χιλιομέτρων, η Γη είναι ο μεγαλύτερος από τους λεγόμενους «γήινους» πλανήτες και πέμπτη σε μέγεθος συνολικά στο ηλιακό μας σύστημα. Βρίσκεται ακριβώς σε μία αστρονομική μονάδα – δηλαδή 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα – από τον Ήλιο. Το φως, που ταξιδεύει με ταχύτητα περίπου 300.000 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, χρειάζεται μόλις οκτώ λεπτά για να φτάσει ως εμάς.

Η ιστορία της Γης ξεκινά πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν η βαρύτητα συγκέντρωσε αέρια και σκόνη σχηματίζοντας τον πλανήτη. Όπως και οι υπόλοιποι γήινοι πλανήτες, διαθέτει έναν κεντρικό πυρήνα, ένα βραχώδες μανδύα και στερεό φλοιό.