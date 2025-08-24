Ινδία: Συνελήφθη ο άνδρας που υποστήριξε πως έθαβε θύματα βιασμών σε ναό του Μαντζουνάθα

Σαν σενάριο από ταινία τρόμου, η υπόθεση που έχει σοκάρει την Ινδία πήρε απροσδόκητη τροπή

Δημήτρης Δρίζος

Ένα απίστευτο θρίλερ με καταγγελίες για μαζικούς βιασμούς και δολοφονίες γυναικών συγκλονίζει την Ινδία, με επίκεντρο την ιερή πόλη Νταρμαστάλα, στην πολιτεία Καρνατάκα.

Ένας πρώην εργάτης καθαριότητας του φημισμένου ναού του Μαντζουνάθα Σουάμι – μια ενσάρκωση του θεού Σίβα – υποστήριξε ότι για χρόνια εξαναγκαζόταν να θάβει τα πτώματα εκατοντάδων θυμάτων, ανάμεσά τους και ανήλικες, οι οποίες πρώτα είχαν βιαστεί και κατόπιν δολοφονηθεί.

Οι ισχυρισμοί του άνδρα, που από το 1995 έως το 2014 εργαζόταν στον ναό, προκάλεσαν πολιτικό σεισμό και ανάγκασαν την κυβέρνηση της Καρνατάκα να συστήσει Ειδική Ομάδα Έρευνας (SIT) για να διαλευκάνει την υπόθεση. Όπως κατέθεσε, δεν άντεχε άλλο τη «φωνή της συνείδησής του» και γι’ αυτό αποφάσισε να βγει από την αφάνεια όπου κρυβόταν την τελευταία δεκαετία.

Ο άνδρας εμφανιζόταν δημοσίως καλυμμένος με μαύρη κουκούλα και μάσκα, για να μη φανεί το πρόσωπό του, ενώ σε κατάθεσή του ενώπιον δικαστή παρουσίασε μέχρι και… ένα ανθρώπινο κρανίο ως αποδεικτικό στοιχείο, το οποίο – όπως ισχυρίστηκε – είχε ξεθάψει από σημείο που ο ίδιος υπέδειξε. Οι αρχές, ωστόσο, ανακοίνωσαν ότι το συγκεκριμένο εύρημα δεν προήλθε από τα σημεία που εκείνος είχε υποδείξει, ενώ τελικά προχώρησαν στη σύλληψή του με την κατηγορία της ψευδορκίας.

Παράλληλα, οι έρευνες της SIT σε 13 τοποθεσίες γύρω από την πόλη έφεραν στο φως ανθρώπινα λείψανα – μεταξύ αυτών και ένα κρανίο, καθώς και περίπου 100 οστικά θραύσματα – τα οποία έχουν σταλεί για ιατροδικαστική ανάλυση. Οι αρχές επισημαίνουν ότι ακόμη δεν έχει αποσαφηνιστεί σε ποιον ανήκουν.

Η υπόθεση δεν άργησε να αγγίξει και την πανίσχυρη οικογένεια Χεγγάδε, κληρονομικούς διαχειριστές του ναού και πρόσωπα με μεγάλη πολιτική επιρροή. Ο Βιρεντρα Χεγγάδε, σημερινός επικεφαλής της οικογένειας και μέλος της Άνω Βουλής του ινδικού κοινοβουλίου, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «ψευδείς και αβάσιμους», ωστόσο δήλωσε ότι στηρίζει πλήρως την έρευνα: «Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στο Σύνταγμα της Ινδίας. Θέλουμε η αλήθεια να λάμψει, όποια κι αν είναι».

Η υπόθεση πήρε και πολιτικές διαστάσεις, καθώς συζητήθηκε στο κοινοβούλιο της πολιτείας. Η αντιπολίτευση του BJP μίλησε για «συκοφαντική εκστρατεία» κατά ενός ιστορικού ινδουιστικού ιερού με εκατομμύρια πιστούς, ενώ η κυβέρνηση του Κογκρέσου απάντησε ότι δεν έχει πρόθεση «να συγκαλύψει ή να στοχοποιήσει κανέναν». Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Γ. Παραμεσουάρα: «Η αλήθεια πρέπει να βγει στο φως. Αν δεν βρεθεί τίποτα, η φήμη της Νταρμαστάλα θα ενισχυθεί. Αν όμως αποδειχθεί κάτι, τότε θα αποδοθεί δικαιοσύνη».

*Με πληροφορίες από το BBC

