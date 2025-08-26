«Όσο πιο βρώμικο, τόσο το καλύτερο»: Η 21χρονη που βγάζει 9.000 ευρώ τον μήνα

Ποια είναι η δουλειά της 21χρονης, Σαρλότ Μποζανκέ, η οποία κερδίζει 9.000€ τον μήνα δουλεύοντας λίγες ώρες την ημέρα.

Newsbomb

«Όσο πιο βρώμικο, τόσο το καλύτερο»: Η 21χρονη που βγάζει 9.000 ευρώ τον μήνα
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για τους περισσότερους, η καθαριότητα είναι μια αγγαρεία. Για τη Σαρλότ Μποζανκέ όμως είναι πηγή εισοδήματος, δύναμης και σχεδόν… θεραπεία. Στα 21 της χρόνια, απασχολεί ήδη εννέα άτομα και κερδίζει έως και 9.000 ευρώ τον μήνα, δουλεύοντας μόλις πέντε ώρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:05ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Παιανία

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Σκύδρα: «Τον σκότωσα γιατί μου έκλεψε τα φρούτα», λέει ο 75χρονος για τον 72χρονου

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Διαρροή φυσικού αερίου στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» – Αποκαταστάθηκε άμεσα το πρόβλημα

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το επεισόδιο που τον έστειλε στο Δρομοκαΐτειο - «Είναι επικίνδυνος...»

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πρόταση γάμου στην κορυφή του Ολύμπου - «Το δαχτυλίδι στο σακίδιο φαινόταν να βαραίνει…»

16:38ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Red Bull Gym Clash: Η παγκόσμια «μάχη» που ανεβάζει το fitness σε άλλο επίπεδο!

16:37LIFESTYLE

Κιάρα Φεράνι: Διακοπές στην Κω - Το «καυτό» μπικίνι, οι ταβέρνες και το πολυτελές ξενοδοχείο

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS επιμένει - Οι Αμερικανοί «βλέπουν» νέα θερμή εισβολή

16:34ΥΓΕΙΑ

«Παραπλανητικά τα δημοσιεύματα για τον μύκητα Ασπέργιλλο στον Άγιο Σάββα», αναφέρει το νοσοκομείο

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Μεγάλη ανησυχία στις αγορές ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης - Πέφτει το χρηματιστήριο

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Παιανία - Μήνυμα του 112

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Μεγάλη επιχείρηση του IDF σε τούνελ της Χαμάς - Βίντεο από την καταστροφή τους

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Συνελήφθη ιδιοκτήτης επιχείρησης που πουλούσε κλεμμένες τσιπούρες

16:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φθιώτιδα: Στη φυλακή 59χρονος που απείλησε με μαχαίρι τη νύφη και τα ανίψια του

16:13ΚΟΣΜΟΣ

Το χωριό που εξαφανίζεται από τον χάρτη κάθε βράδυ: Το ανεξήγητο μυστήριο της Ευρώπης

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Παιανία - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας βίασε ανήλικη μέσα σε συγγενικό της σπίτι - Τι λέει η Αστυνομία

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Eurostat: Δεύτερη στην ΕΕ η Ελλάδα στις δυνάμεις πυρόσβεσης - Στο υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου

16:00ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: «Σταγόνα στον ωκεανό» η ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα, τέσσερις ημέρες μετά την κήρυξη λιμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το επεισόδιο που τον έστειλε στο Δρομοκαΐτειο - «Είναι επικίνδυνος...»

14:24ΚΟΣΜΟΣ

«Μαμά, είμαι εγώ»: Η συγκλονιστική ιστορία της Τζέισι Ντάγκαρ που πέρασε 18 χρόνια αιχμάλωτη

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Παιανία - Μήνυμα του 112

14:35ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα θα σχολάνε οι μαθητές τη νέα χρονιά - Άλλαξε το ωράριο για τα ολοήμερα

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης στην κηδεία της συντρόφου του

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Παιανία - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας βίασε ανήλικη μέσα σε συγγενικό της σπίτι - Τι λέει η Αστυνομία

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη διάβαζε στη δεξίωση SMS του γαμπρού με την ερωμένη - Ποιος της τα έδωσε

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Άγριο ξύλο οδηγού με επιβάτη σε αστικό λεωφορείο στη Βάρη - «Μα...α θα σε ισοπεδώσω»

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Μις Υφήλιος: Η μυστηριώδης υπόθεση της «Μις Παλαιστίνη» - Γεννημένη στις ΗΠΑ, μεγαλωμένη στον Καναδά και κάτοικος Ντουμπάι

12:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει στην ετήσια άδεια - Τι πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι

16:37LIFESTYLE

Κιάρα Φεράνι: Διακοπές στην Κω - Το «καυτό» μπικίνι, οι ταβέρνες και το πολυτελές ξενοδοχείο

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Φανούριος: Ο νεοφανής άγιος της Εκκλησίας μας, τα θαύματά του και η φανουρόπιτα

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Διαρροή φυσικού αερίου στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» – Αποκαταστάθηκε άμεσα το πρόβλημα

15:48ΚΟΣΜΟΣ

«Όσο πιο βρώμικο, τόσο το καλύτερο»: Η 21χρονη που βγάζει 9.000 ευρώ τον μήνα

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Γυναίκα έχασε τη ζωή της γιατί δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας - Η απάντηση Γεωργιάδη

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Παράταση μέχρι τις 5 Νοεμβρίου

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις κληρονομιές - Όσα πρέπει να ξέρετε για τις διαθήκες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ