Jennifer Lopez: Έδωσε χρήματα σε άστεγο και του έφτιαξε τη μέρα - Βίντεο

Η Jennifer Lopez ήταν σε γενναιόδωρη διάθεση την Τρίτη και μοίρασε μετρητά σε έναν άστεγο... και όλα καταγράφηκαν σε βίντεο

Η διάσημη τραγουδίστρια ήταν ντυμένη με τα καλά της και έλαμπε από γοητεία καθώς έβγαινε από μια επαγγελματική συνάντηση στο Λος Άντζελες το απόγευμα, όταν ένας άστεγος την πλησίασε καθώς κατευθυνόταν προς το Cadillac Escalade που την περίμενε, ζητώντας της βοήθεια.

Η J Lo φάνηκε να αγνοεί τον άνδρα στην αρχή, περνώντας δίπλα του... αλλά αυτός ήταν ενθουσιασμένος που την είδε και ακούστηκε να λέει ότι θα πει σε όλους ότι είδε μια διασημότητα.

Ο άνδρας έμεινε εκεί και περίμενε έξω από το SUV της Τζένιφερ και η υπομονή του απέδωσε καθώς αυτή κατέβασε το παράθυρο και του έδωσε ένα χαρτονόμισμα πριν φύγει με ένα χαμόγελο.

