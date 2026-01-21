Ανησυχία στο ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ μειώνουν προσωπικό σε κέντρα διοίκησης στην Ευρώπη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δείχνει με το δάχτυλό του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συγκεντρώνονται στις Βρυξέλλες για διήμερη σύνοδο κορυφής.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν τον αριθμό του προσωπικού που έχουν τοποθετήσει σε πολλά βασικά κέντρα διοίκησης του ΝΑΤΟ, μια κίνηση που θα μπορούσε να εντείνει τις ανησυχίες στην Ευρώπη σχετικά με τη δέσμευση της Ουάσινγκτον στη συμμαχία, δήλωσαν πηγές με γνώση του θέματος.

Στο πλαίσιο της κίνησης, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικοινωνήσει σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι ΗΠΑ θα καταργήσουν περίπου 200 θέσεις από τις οντότητες του ΝΑΤΟ που επιβλέπουν και σχεδιάζουν τις στρατιωτικές και μυστικές επιχειρήσεις της συμμαχίας, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν.



Μεταξύ των φορέων που θα επηρεαστούν, ανέφεραν οι πηγές, είναι το Κέντρο Σύντηξης Πληροφοριών του ΝΑΤΟ με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και η Διοίκηση Ειδικών Δυνάμεων Επιχειρήσεων των Συμμάχων στις Βρυξέλλες. Η STRIKFORNATO με έδρα την Πορτογαλία, η οποία επιβλέπει ορισμένες ναυτικές επιχειρήσεις, θα περικοπεί επίσης, όπως και αρκετές άλλες παρόμοιες οντότητες του ΝΑΤΟ, ανέφεραν οι πηγές.

Οι πηγές δεν διευκρίνισαν γιατί οι ΗΠΑ αποφάσισαν να μειώσουν τον αριθμό του προσωπικού που ασχολείται με τους ρόλους του ΝΑΤΟ, αλλά οι κινήσεις ευθυγραμμίζονται σε γενικές γραμμές με τη δηλωμένη πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να μεταφέρει περισσότερους πόρους προς το Δυτικό Ημισφαίριο.Η Washington Post ανέφερε πρώτη την απόφαση.

Οι αλλαγές είναι μικρές σε σχέση με το μέγεθος της στρατιωτικής δύναμης των ΗΠΑ που σταθμεύει στην Ευρώπη και δεν σηματοδοτούν απαραίτητα μια ευρύτερη μετατόπιση των ΗΠΑ από την ήπειρο. Περίπου 80.000 στρατιωτικοί σταθμεύουν στην Ευρώπη, σχεδόν οι μισοί από αυτούς στη Γερμανία.

Ωστόσο, οι κινήσεις είναι πιθανό να πυροδοτήσουν την ανησυχία των Ευρωπαίων για το μέλλον της συμμαχίας, η οποία ήδη βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, δεδομένης της εντατικής εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απόσχιση της Γροιλανδίας από τη Δανία, εγείροντας την άνευ προηγουμένου προοπτική επιθετικότητας εντός του ΝΑΤΟ.

Το πρωί της Τρίτης (20/1), ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λίγο πριν αναχωρήσει για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στην Ελβετία, κοινοποίησε την ανάρτηση ενός άλλου χρήστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χαρακτήριζε το ΝΑΤΟ ως απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανάρτηση περιέγραφε την Κίνα και τη Ρωσία ως απλώς «μπαμπούλες». Όταν ρωτήθηκε για κάποιο σχόλιο, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι οι αλλαγές στο προσωπικό των ΗΠΑ δεν είναι ασυνήθιστες και ότι η παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη είναι μεγαλύτερη από ό,τι ήταν εδώ και χρόνια.

«Το ΝΑΤΟ και οι αρχές των ΗΠΑ βρίσκονται σε στενή επαφή σχετικά με τη συνολική μας στάση – για να διασφαλίσουμε ότι το ΝΑΤΟ θα διατηρήσει την ισχυρή μας ικανότητα αποτροπής και άμυνας», δήλωσε ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.

Το Reuters δεν μπόρεσε να λάβει πλήρη λίστα με τις οντότητες του ΝΑΤΟ που θα επηρεαστούν από τη νέα πολιτική. Περίπου 400 Αμερικανοί υπάλληλοι βρίσκονται στις θέσεις που θα υποστούν περικοπές, ανέφερε μία από τις πηγές, πράγμα που σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός Αμερικανών στα επηρεαζόμενα όργανα του ΝΑΤΟ θα μειωθεί περίπου στο μισό. Αντί να ανακαλούν τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων από τις τρέχουσες θέσεις τους, οι ΗΠΑ ως επί το πλείστον θα αρνηθούν να τους αναπληρώσουν καθώς αποχωρούν από τις θέσεις τους, ανέφεραν οι πηγές.

Η αλλαγή σημειώνεται καθώς η συμμαχία διανύει μια από τις πιο διπλωματικά ταραγμένες στιγμές στην 77χρονη ιστορία της. Ο Τραμπ απείλησε να αποσυρθεί από το ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής του θητείας και δήλωσε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι θα ενθάρρυνε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να επιτεθεί στα μέλη του ΝΑΤΟ που δεν πληρώνουν το μερίδιό τους στην άμυνα.

Αλλά υιοθέτησε μία πιο θερμή στάση απέναντι στο ΝΑΤΟ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, επαινώντας με ενθουσιασμό τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες αφότου συμφώνησαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες σε μια σύνοδο κορυφής του Ιουνίου. Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, η κυβέρνησή του έχει προκαλέσει και πάλι συναγερμό σε όλη την Ευρώπη.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν σε διπλωμάτες ότι οι ΗΠΑ θέλουν η Ευρώπη να αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος των συμβατικών αμυντικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ, από τις πληροφορίες έως τους πυραύλους, έως το 2027, μια προθεσμία που φάνηκε στους Ευρωπαίους αξιωματούχους μη ρεαλιστική.

Ένα βασικό έγγραφο εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκε λίγο αργότερα καλούσε τις ΗΠΑ να αφιερώσουν περισσότερους από τους στρατιωτικούς τους πόρους στο Δυτικό Ημισφαίριο, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το κατά πόσον η Ευρώπη θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα για τις ΗΠΑ. Τις πρώτες εβδομάδες του 2026, ο Τραμπ αναβίωσε την μακροχρόνια εκστρατεία του για την απόκτηση της Γροιλανδίας, ενός υπερπόντιου εδάφους της Δανίας, εξοργίζοντας αξιωματούχους στην Κοπεγχάγη και σε όλη την Ευρώπη, που θεωρούν ότι οποιαδήποτε εδαφική επιθετικότητα εντός της συμμαχίας θα σηματοδοτούσε το τέλος του ΝΑΤΟ.

Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς σε αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ από την 1η Φεβρουαρίου λόγω της υποστήριξής τους στην κυριαρχία της Δανίας επί του νησιού. Αυτό έχει οδηγήσει τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής αντιποίνων.

