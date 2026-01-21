Ανησυχία στο ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ μειώνουν προσωπικό σε κέντρα διοίκησης στην Ευρώπη

Οι ΗΠΑ θα μειώσουν τον αριθμό του προσωπικού που σταθμεύει στα κέντρα διοίκησης του ΝΑΤΟ, λένε Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Θα επηρεαστούν οι ναυτικές επιχειρήσεις, οι ειδικές επιχειρήσεις και τα κέντρα σύντηξης πληροφοριών, σύμφωνα με το Reuters

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ανησυχία στο ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ μειώνουν προσωπικό σε κέντρα διοίκησης στην Ευρώπη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δείχνει με το δάχτυλό του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συγκεντρώνονται στις Βρυξέλλες για διήμερη σύνοδο κορυφής.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν τον αριθμό του προσωπικού που έχουν τοποθετήσει σε πολλά βασικά κέντρα διοίκησης του ΝΑΤΟ, μια κίνηση που θα μπορούσε να εντείνει τις ανησυχίες στην Ευρώπη σχετικά με τη δέσμευση της Ουάσινγκτον στη συμμαχία, δήλωσαν πηγές με γνώση του θέματος.

Στο πλαίσιο της κίνησης, την οποία η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικοινωνήσει σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι ΗΠΑ θα καταργήσουν περίπου 200 θέσεις από τις οντότητες του ΝΑΤΟ που επιβλέπουν και σχεδιάζουν τις στρατιωτικές και μυστικές επιχειρήσεις της συμμαχίας, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Μεταξύ των φορέων που θα επηρεαστούν, ανέφεραν οι πηγές, είναι το Κέντρο Σύντηξης Πληροφοριών του ΝΑΤΟ με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και η Διοίκηση Ειδικών Δυνάμεων Επιχειρήσεων των Συμμάχων στις Βρυξέλλες. Η STRIKFORNATO με έδρα την Πορτογαλία, η οποία επιβλέπει ορισμένες ναυτικές επιχειρήσεις, θα περικοπεί επίσης, όπως και αρκετές άλλες παρόμοιες οντότητες του ΝΑΤΟ, ανέφεραν οι πηγές.

Οι πηγές δεν διευκρίνισαν γιατί οι ΗΠΑ αποφάσισαν να μειώσουν τον αριθμό του προσωπικού που ασχολείται με τους ρόλους του ΝΑΤΟ, αλλά οι κινήσεις ευθυγραμμίζονται σε γενικές γραμμές με τη δηλωμένη πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να μεταφέρει περισσότερους πόρους προς το Δυτικό Ημισφαίριο.Η Washington Post ανέφερε πρώτη την απόφαση.

Οι αλλαγές είναι μικρές σε σχέση με το μέγεθος της στρατιωτικής δύναμης των ΗΠΑ που σταθμεύει στην Ευρώπη και δεν σηματοδοτούν απαραίτητα μια ευρύτερη μετατόπιση των ΗΠΑ από την ήπειρο. Περίπου 80.000 στρατιωτικοί σταθμεύουν στην Ευρώπη, σχεδόν οι μισοί από αυτούς στη Γερμανία.

Ωστόσο, οι κινήσεις είναι πιθανό να πυροδοτήσουν την ανησυχία των Ευρωπαίων για το μέλλον της συμμαχίας, η οποία ήδη βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, δεδομένης της εντατικής εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απόσχιση της Γροιλανδίας από τη Δανία, εγείροντας την άνευ προηγουμένου προοπτική επιθετικότητας εντός του ΝΑΤΟ.

Το πρωί της Τρίτης (20/1), ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λίγο πριν αναχωρήσει για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στην Ελβετία, κοινοποίησε την ανάρτηση ενός άλλου χρήστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χαρακτήριζε το ΝΑΤΟ ως απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανάρτηση περιέγραφε την Κίνα και τη Ρωσία ως απλώς «μπαμπούλες». Όταν ρωτήθηκε για κάποιο σχόλιο, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι οι αλλαγές στο προσωπικό των ΗΠΑ δεν είναι ασυνήθιστες και ότι η παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη είναι μεγαλύτερη από ό,τι ήταν εδώ και χρόνια.

«Το ΝΑΤΟ και οι αρχές των ΗΠΑ βρίσκονται σε στενή επαφή σχετικά με τη συνολική μας στάση – για να διασφαλίσουμε ότι το ΝΑΤΟ θα διατηρήσει την ισχυρή μας ικανότητα αποτροπής και άμυνας», δήλωσε ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.

Το Reuters δεν μπόρεσε να λάβει πλήρη λίστα με τις οντότητες του ΝΑΤΟ που θα επηρεαστούν από τη νέα πολιτική. Περίπου 400 Αμερικανοί υπάλληλοι βρίσκονται στις θέσεις που θα υποστούν περικοπές, ανέφερε μία από τις πηγές, πράγμα που σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός Αμερικανών στα επηρεαζόμενα όργανα του ΝΑΤΟ θα μειωθεί περίπου στο μισό. Αντί να ανακαλούν τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων από τις τρέχουσες θέσεις τους, οι ΗΠΑ ως επί το πλείστον θα αρνηθούν να τους αναπληρώσουν καθώς αποχωρούν από τις θέσεις τους, ανέφεραν οι πηγές.

Η αλλαγή σημειώνεται καθώς η συμμαχία διανύει μια από τις πιο διπλωματικά ταραγμένες στιγμές στην 77χρονη ιστορία της. Ο Τραμπ απείλησε να αποσυρθεί από το ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής του θητείας και δήλωσε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι θα ενθάρρυνε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να επιτεθεί στα μέλη του ΝΑΤΟ που δεν πληρώνουν το μερίδιό τους στην άμυνα.

Αλλά υιοθέτησε μία πιο θερμή στάση απέναντι στο ΝΑΤΟ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, επαινώντας με ενθουσιασμό τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες αφότου συμφώνησαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες σε μια σύνοδο κορυφής του Ιουνίου. Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, η κυβέρνησή του έχει προκαλέσει και πάλι συναγερμό σε όλη την Ευρώπη.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν σε διπλωμάτες ότι οι ΗΠΑ θέλουν η Ευρώπη να αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος των συμβατικών αμυντικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ, από τις πληροφορίες έως τους πυραύλους, έως το 2027, μια προθεσμία που φάνηκε στους Ευρωπαίους αξιωματούχους μη ρεαλιστική.

Ένα βασικό έγγραφο εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκε λίγο αργότερα καλούσε τις ΗΠΑ να αφιερώσουν περισσότερους από τους στρατιωτικούς τους πόρους στο Δυτικό Ημισφαίριο, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το κατά πόσον η Ευρώπη θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα για τις ΗΠΑ. Τις πρώτες εβδομάδες του 2026, ο Τραμπ αναβίωσε την μακροχρόνια εκστρατεία του για την απόκτηση της Γροιλανδίας, ενός υπερπόντιου εδάφους της Δανίας, εξοργίζοντας αξιωματούχους στην Κοπεγχάγη και σε όλη την Ευρώπη, που θεωρούν ότι οποιαδήποτε εδαφική επιθετικότητα εντός της συμμαχίας θα σηματοδοτούσε το τέλος του ΝΑΤΟ.

Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς σε αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ από την 1η Φεβρουαρίου λόγω της υποστήριξής τους στην κυριαρχία της Δανίας επί του νησιού. Αυτό έχει οδηγήσει τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής αντιποίνων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Honda Base Station: Ένα τροχόσπιτο που μπορείς να παρκάρεις στο γκαράζ σου

07:54ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία στο ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ μειώνουν προσωπικό σε κέντρα διοίκησης στην Ευρώπη

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού χιόνιζε όλη νύχτα, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (21/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν υπάρχει γυρισμός στη Γροιλανδία» - «Οδεύουμε σε έναν κόσμο χωρίς κανόνες» λέει ο Μακρόν

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (21/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: 14χρονος πήγε σχολείο με πιστόλι

07:04ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κακοκαιρία: Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια – Πότε θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Ιανουαρίου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Το Air Force One με τον Τραμπ επιβαίνοντα επέστρεψε μετά από «ηλεκτρικό πρόβλημα»

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βράζει» το ΠΑΣΟΚ: Όλοι εναντίον όλων στην ΚΟΕΣ - «Πυρά» κατά Ανδρουλάκη ενόψει συνεδρίου

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Πότε είναι ο «τελικός» με τον Άγιαξ - Τι χρειάζεται για την πρόκριση

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ερντογάν: Τι συζήτησαν για Συρία, ISIS και Γάζα

06:32LIFESTYLE

ANT1: Ολικό ρεκτιφιέ σε πρόσωπα και εκπομπές – Μετά την Τσολάκη και τη Λιβαθυνού, τι ακολουθεί;

06:28WHAT THE FACT

Εσείς, τρώτε τα νύχια σας; Η nail artist που μετατρέπει τα άκρα σε... εξονυχιστικά «πιάτα»

06:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Δεν θα είναι ακραίες καταιγίδες - Πότε «μπαίνει στο παιχνίδι» η Αττική

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο νέος ΚΟΚ και τα μπλόκα της Τροχαίας αποδίδουν: Λιγότερες παραβάσεις, αλκοτέστ μιας χρήσης και στροφή σε συνοικιακά μαγαζιά

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Μεσογειακή ρεβάνς: Θα ενταχθεί η Ινδία στην ομάδα 3+1 Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ για να αντιμετωπίσει το «Ισλαμικό ΝΑΤΟ»;

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς διαβάζουν στη ΝΔ τις πολιτικές κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού

06:12ΥΓΕΙΑ

«Όταν τα φάρμακα δεν θα επιδρούν, δεν θα μπορώ να περπατώ καθόλου»: 16 μαρτυρίες στο ντοκιμαντέρ του Newsbomb για τη νόσο Πάρκινσον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

06:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Δεν θα είναι ακραίες καταιγίδες - Πότε «μπαίνει στο παιχνίδι» η Αττική

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε κατάσταση «Red Code» η μισή χώρα – Συναγερμός για πλημμυρικά φαινόμενα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Ο άντρας μου προκαλούσε τον δράστη», λέει η σύζυγος του θύματος - Απολογείται σήμερα ο 44χρονος

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

06:32LIFESTYLE

ANT1: Ολικό ρεκτιφιέ σε πρόσωπα και εκπομπές – Μετά την Τσολάκη και τη Λιβαθυνού, τι ακολουθεί;

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Πότε είναι ο «τελικός» με τον Άγιαξ - Τι χρειάζεται για την πρόκριση

06:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα – Δείτε την αναλυτική λίστα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν υπάρχει γυρισμός στη Γροιλανδία» - «Οδεύουμε σε έναν κόσμο χωρίς κανόνες» λέει ο Μακρόν

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Εκτροχιασμός επιβατικής αμαξοστοιχίας κοντά στη Βαρκελώνη – Ένας νεκρός και 37 τραυματίες

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Αγριεύει η κακοκαιρία – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο τις επόμενες ώρες

07:04ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κακοκαιρία: Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια – Πότε θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (21/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Νίκησε τον καρκίνο διασχίζοντας τον ωκεανό και κατακτώντας παγκόσμιο ρεκόρ - «Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο»,

05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού χιόνιζε όλη νύχτα, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ