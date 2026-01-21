Κακοκαιρία: Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια – Πότε θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια

Δεμένα στα λιμάνια παραμένουν σήμερα, Τετάρτη (21/1), τα πλοία σε μεγάλο μέρος της χώρας, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στις θαλάσσιες περιοχές.

Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν ακυρωθεί όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια έως και τις 20:00 το βράδυ, με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Για τον Αργοσαρωνικό, κανένα ταχύπλοο δεν εκτελεί δρομολόγια τουλάχιστον μέχρι τις 17:00.

Την ίδια ώρα, έχουν ακυρωθεί όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια και από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Απαγόρευση απόπλου στο Ιόνιο

Σε απαγόρευση απόπλου προχώρησαν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές και στο Ιόνιο Πέλαγος, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ναυτιλιακές εταιρείες και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές, την άρση της απαγόρευσης και την επανέναρξη των δρομολογίων.

Κλειστό το πορθμείο Ρίο - Αντίρριο

Κλειστή παραμένει και η γραμμή του πορθμείου Ρίο – Αντίρριο, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στη γέφυρα, εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της «Γέφυρα» Α.Ε., έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση διέλευσης για πεζούς, δίκυκλα, τροχόσπιτα και οχήματα με κενό φορτίο και υψηλές πλευρές, λόγω των ισχυρών ανέμων.