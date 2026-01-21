Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Ιανουαρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Ιανουαρίου
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Πλήρωνες 50 λίτρα και σου έβαζαν 35

Ελεύθερος Τύπος: 30 έργα και δράσεις μέσα στο 2026

Η Καθημερινή: Μέσω ΙΒ στα δημόσια πανεπιστήμια

Τα Νέα: Στο στα φορτηγά

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Honda Base Station: Ένα τροχόσπιτο που μπορείς να παρκάρεις στο γκαράζ σου

07:54ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία στο ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ μειώνουν προσωπικό σε κέντρα διοίκησης στην Ευρώπη

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού χιόνιζε όλη νύχτα, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (21/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν υπάρχει γυρισμός στη Γροιλανδία» - «Οδεύουμε σε έναν κόσμο χωρίς κανόνες» λέει ο Μακρόν

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (21/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: 14χρονος πήγε σχολείο με πιστόλι

07:04ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κακοκαιρία: Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια – Πότε θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Ιανουαρίου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Το Air Force One με τον Τραμπ επιβαίνοντα επέστρεψε μετά από «ηλεκτρικό πρόβλημα»

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βράζει» το ΠΑΣΟΚ: Όλοι εναντίον όλων στην ΚΟΕΣ - «Πυρά» κατά Ανδρουλάκη ενόψει συνεδρίου

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Πότε είναι ο «τελικός» με τον Άγιαξ - Τι χρειάζεται για την πρόκριση

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ερντογάν: Τι συζήτησαν για Συρία, ISIS και Γάζα

06:32LIFESTYLE

ANT1: Ολικό ρεκτιφιέ σε πρόσωπα και εκπομπές – Μετά την Τσολάκη και τη Λιβαθυνού, τι ακολουθεί;

06:28WHAT THE FACT

Εσείς, τρώτε τα νύχια σας; Η nail artist που μετατρέπει τα άκρα σε... εξονυχιστικά «πιάτα»

06:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Δεν θα είναι ακραίες καταιγίδες - Πότε «μπαίνει στο παιχνίδι» η Αττική

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο νέος ΚΟΚ και τα μπλόκα της Τροχαίας αποδίδουν: Λιγότερες παραβάσεις, αλκοτέστ μιας χρήσης και στροφή σε συνοικιακά μαγαζιά

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Μεσογειακή ρεβάνς: Θα ενταχθεί η Ινδία στην ομάδα 3+1 Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ για να αντιμετωπίσει το «Ισλαμικό ΝΑΤΟ»;

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς διαβάζουν στη ΝΔ τις πολιτικές κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού

06:12ΥΓΕΙΑ

«Όταν τα φάρμακα δεν θα επιδρούν, δεν θα μπορώ να περπατώ καθόλου»: 16 μαρτυρίες στο ντοκιμαντέρ του Newsbomb για τη νόσο Πάρκινσον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

06:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Δεν θα είναι ακραίες καταιγίδες - Πότε «μπαίνει στο παιχνίδι» η Αττική

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε κατάσταση «Red Code» η μισή χώρα – Συναγερμός για πλημμυρικά φαινόμενα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Ο άντρας μου προκαλούσε τον δράστη», λέει η σύζυγος του θύματος - Απολογείται σήμερα ο 44χρονος

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

06:32LIFESTYLE

ANT1: Ολικό ρεκτιφιέ σε πρόσωπα και εκπομπές – Μετά την Τσολάκη και τη Λιβαθυνού, τι ακολουθεί;

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Πότε είναι ο «τελικός» με τον Άγιαξ - Τι χρειάζεται για την πρόκριση

06:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα – Δείτε την αναλυτική λίστα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν υπάρχει γυρισμός στη Γροιλανδία» - «Οδεύουμε σε έναν κόσμο χωρίς κανόνες» λέει ο Μακρόν

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Εκτροχιασμός επιβατικής αμαξοστοιχίας κοντά στη Βαρκελώνη – Ένας νεκρός και 37 τραυματίες

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Αγριεύει η κακοκαιρία – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο τις επόμενες ώρες

07:04ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κακοκαιρία: Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια – Πότε θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (21/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Νίκησε τον καρκίνο διασχίζοντας τον ωκεανό και κατακτώντας παγκόσμιο ρεκόρ - «Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο»,

05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού χιόνιζε όλη νύχτα, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ