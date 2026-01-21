Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Ιανουαρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Πλήρωνες 50 λίτρα και σου έβαζαν 35
Ελεύθερος Τύπος: 30 έργα και δράσεις μέσα στο 2026
Η Καθημερινή: Μέσω ΙΒ στα δημόσια πανεπιστήμια
Τα Νέα: Στο στα φορτηγά
