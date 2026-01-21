Ζάκυνθος: 14χρονος πήγε σχολείο με πιστόλι
Εκτός από τον 14χρονο συνελήφθη και ο πατέρας του
Με ένα πιστόλι τύπου Zastava εμφανίστηκε σε σχολείο στο νησί της Ζακύνθου ένας 14χρονος μαθητής, προκειμένου να κάνει επίδειξη στους συμμαθητές του, οι οποίοι ωστόσο ειδοποίησαν τον διευθυντή.
Εκείνος με τη σειρά του ενημέρωσε την αστυνομία, η οποία και μετέβη στο σχολείο συλλαμβάνοντας τον μαθητή.
Ο νεαρός δεν αντιστάθηκε τη στιμγή της σύλληψής, ενώ όπως διαπιστώθηκε το πιστόλι δεν είχε σφαίρες, ενώ φαίνεται πως το ήθελε για φιγούρα στους συμμαθητές του.
Το παιδί αφέθηκε ελεύθερο, ενώ συνελήφθη ο πατέρας του για παράνομη οπλοκατοχή και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου
