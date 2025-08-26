Ουκρανός στρατιώτης με κομμένο λαιμό κατάφερε να σωθεί - Τον πέταξαν σε λάκκο θεωρώντας τον νεκρό

Ο ίδιος δεν μπορεί να μιλήσει και έγραψε για όλα όσα συνέβησαν στο ημερολόγιό του

Newsbomb

Ουκρανός στρατιώτης με κομμένο λαιμό κατάφερε να σωθεί - Τον πέταξαν σε λάκκο θεωρώντας τον νεκρό
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Απίστευτη ιστορία για Ουκρανό στρατιώτη που έφτασε στον θάνατο αλλά... γύρισε πίσω.

Ο 33χρονοςς Βλάντισλαβ επέζησε μετά από βασανιστήρια από Ρώσους στρατιώτες. Του έκοψαν το λαιμό και τον πέταξαν σε ένα λάκκο. Ωστόσο επιβίωσε και έρποντας επί 5 ημέρες έφτασε στις ουκρανικές θέσεις για πέντε ημέρες.

Ο στρατιώτης βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα από τα νοσοκομεία στην περιοχή του Ντνιεπροπετρόφσκ και έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο ίδιος δεν μπορεί να μιλήσει και έγραψε για όλα όσα συνέβησαν στο ημερολόγιό του. Όπως θυμάται, πριν από λίγες εβδομάδες, η ταξιαρχία του έχασε τον έλεγχο της θέσης κοντά στο Ποκρόφσκ. Προσπαθώντας να βοηθήσει τους συντρόφους του, ο Βλάντισλαβ συνελήφθη...

Το ιατρικό προσωπικό που τον περιέθαλψε σημείωσε ότι, σε 11 χρόνια μαχών δεν είχε αντιμετωπίσει ξανά τέτοιας φύσης τραυματισμούς. Ο διευθυντής του νοσοκομείου, Σερχίι Ριζένκο, τόνισε: «Όταν κόβεται ο λαιμός κάποιου και αιμορραγεί μέχρι θανάτου, οι πιθανότητες επιβίωσης είναι ελάχιστες. Εκείνος κράτησε μέχρι το τέλος και αυτό που τον ξεχωρίζει είναι η πίστη του ότι όλα θα πήγαιναν καλά».

Δείτε το βίντεο:

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:34ΕΛΛΑΔΑ

Viral στο TikTok η παρασκευή της Φανουρόπιτας

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στόχος διαρρηκτών το εκκλησάκι του Αγ. Φανουρίου στο Βαρύπετρο - Βρήκαν άδειο το παγκάρι

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ο ταύρος «κέρδισε» την ταυρομαχία και σκότωσε 22χρονο - Κατέληξε και θεατής από το σοκ

18:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Δρακόντεια μέτρα για την εθνική Ισραήλ – Με τη συνοδεία της Interpol στην Πολωνία

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Υπήρχε και τρίτο πρόσωπο στο σπίτι όταν δολοφονήθηκε ο μικρός Παναγιώτης

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της συζύγου του: «Το μυαλό του αρχίζει να τον εγκαταλείπει»

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Εκτροχιάστηκε τρένο στη Νιγηρία - «Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων»

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι 10 πιο επικίνδυνες χώρες για selfie

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Συνελήφθη άνδρας για τέσσερις εμπρησμούς

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου του Ισραήλ

17:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Η νέα διαδικασία για τα ραντεβού

17:55ΕΘΝΙΚΑ

Πώς τα τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο υπηρετούν τη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας»

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σύρος πρόσφυγας επιτέθηκε σεξουαλικά σε 19χρονη - «Παραβιάζονται τα δικαιώματά του αν φυλακιστεί» είπε η υπεράσπιση

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Τέιλορ Σουίφτ: Ποινή φυλάκισης σε 16χρονο για σχέδιο επίθεσης σε συναυλία της τραγουδίστριας

17:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης – Πότε παίζει η Εθνική

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Η 65χρονη που έγινε viral: «Προτιμώ τους νεαρότερους άνδρες - Έχουν αυθορμητισμό»

17:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Spotify «αλλάζει» σελίδα: Φέρνει τα… μηνύματα στην εφαρμογή του

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός στρατιώτης με κομμένο λαιμό κατάφερε να σωθεί - Τον πέταξαν σε λάκκο θεωρώντας τον νεκρό

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Παιανία

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Σκύδρα: «Τον σκότωσα γιατί μου έκλεψε τα φρούτα», λέει ο 75χρονος για τον 72χρονο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το επεισόδιο που τον έστειλε στο Δρομοκαΐτειο - «Είναι επικίνδυνος...»

14:24ΚΟΣΜΟΣ

«Μαμά, είμαι εγώ»: Η συγκλονιστική ιστορία της Τζέισι Ντάγκαρ που πέρασε 18 χρόνια αιχμάλωτη

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Υπήρχε και τρίτο πρόσωπο στο σπίτι όταν δολοφονήθηκε ο μικρός Παναγιώτης

14:35ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα θα σχολάνε οι μαθητές τη νέα χρονιά - Άλλαξε το ωράριο για τα ολοήμερα

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ο ταύρος «κέρδισε» την ταυρομαχία και σκότωσε 22χρονο - Κατέληξε και θεατής από το σοκ

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης στην κηδεία της συντρόφου του

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου του Ισραήλ

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός στρατιώτης με κομμένο λαιμό κατάφερε να σωθεί - Τον πέταξαν σε λάκκο θεωρώντας τον νεκρό

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της συζύγου του: «Το μυαλό του αρχίζει να τον εγκαταλείπει»

16:37LIFESTYLE

Κιάρα Φεράνι: Διακοπές στην Κω - Το «καυτό» μπικίνι, οι ταβέρνες και το πολυτελές ξενοδοχείο

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη διάβαζε στη δεξίωση SMS του γαμπρού με την ερωμένη - Ποιος της τα έδωσε

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι 10 πιο επικίνδυνες χώρες για selfie

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχονται θερμές αέριες μάζες από την Ιταλία και καταιγίδες

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σύρος πρόσφυγας επιτέθηκε σεξουαλικά σε 19χρονη - «Παραβιάζονται τα δικαιώματά του αν φυλακιστεί» είπε η υπεράσπιση

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Η 65χρονη που έγινε viral: «Προτιμώ τους νεαρότερους άνδρες - Έχουν αυθορμητισμό»

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Σκύδρα: «Τον σκότωσα γιατί μου έκλεψε τα φρούτα», λέει ο 75χρονος για τον 72χρονο

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Φανούριος: Ο νεοφανής άγιος της Εκκλησίας μας, τα θαύματά του και η φανουρόπιτα

17:55ΕΘΝΙΚΑ

Πώς τα τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο υπηρετούν τη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας»

11:25WHAT THE FACT

Κρυμμένο βιβλίο της CIA αποκαλύπτει πότε και πώς θα τελειώσει ο κόσμος - Η θεωρία της καταστροφής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ