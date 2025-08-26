Ουκρανός στρατιώτης με κομμένο λαιμό κατάφερε να σωθεί - Τον πέταξαν σε λάκκο θεωρώντας τον νεκρό

Απίστευτη ιστορία για Ουκρανό στρατιώτη που έφτασε στον θάνατο αλλά... γύρισε πίσω.

Ο 33χρονοςς Βλάντισλαβ επέζησε μετά από βασανιστήρια από Ρώσους στρατιώτες. Του έκοψαν το λαιμό και τον πέταξαν σε ένα λάκκο. Ωστόσο επιβίωσε και έρποντας επί 5 ημέρες έφτασε στις ουκρανικές θέσεις για πέντε ημέρες.

Ο στρατιώτης βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα από τα νοσοκομεία στην περιοχή του Ντνιεπροπετρόφσκ και έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Insieme ai suoi sette confratelli, Vladislav fu catturato durante una missione di combattimento.



I russi torturarono loro brutalmente



Trovandosi nella fossa, lui si bendò il suo collo tagliato con i resti dei vestiti e, quando si fece buio, strisciò verso le posizioni ucraine… https://t.co/Sn446W1vdq pic.twitter.com/XQ4xtcCaa5 — VADYM ????? (@VadymVietrov) August 26, 2025

Ο ίδιος δεν μπορεί να μιλήσει και έγραψε για όλα όσα συνέβησαν στο ημερολόγιό του. Όπως θυμάται, πριν από λίγες εβδομάδες, η ταξιαρχία του έχασε τον έλεγχο της θέσης κοντά στο Ποκρόφσκ. Προσπαθώντας να βοηθήσει τους συντρόφους του, ο Βλάντισλαβ συνελήφθη...

Το ιατρικό προσωπικό που τον περιέθαλψε σημείωσε ότι, σε 11 χρόνια μαχών δεν είχε αντιμετωπίσει ξανά τέτοιας φύσης τραυματισμούς. Ο διευθυντής του νοσοκομείου, Σερχίι Ριζένκο, τόνισε: «Όταν κόβεται ο λαιμός κάποιου και αιμορραγεί μέχρι θανάτου, οι πιθανότητες επιβίωσης είναι ελάχιστες. Εκείνος κράτησε μέχρι το τέλος και αυτό που τον ξεχωρίζει είναι η πίστη του ότι όλα θα πήγαιναν καλά».

Δείτε το βίντεο: