Ουκρανός στρατιώτης με κομμένο λαιμό κατάφερε να σωθεί - Τον πέταξαν σε λάκκο θεωρώντας τον νεκρό
Απίστευτη ιστορία για Ουκρανό στρατιώτη που έφτασε στον θάνατο αλλά... γύρισε πίσω.
Ο 33χρονοςς Βλάντισλαβ επέζησε μετά από βασανιστήρια από Ρώσους στρατιώτες. Του έκοψαν το λαιμό και τον πέταξαν σε ένα λάκκο. Ωστόσο επιβίωσε και έρποντας επί 5 ημέρες έφτασε στις ουκρανικές θέσεις για πέντε ημέρες.
Ο στρατιώτης βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα από τα νοσοκομεία στην περιοχή του Ντνιεπροπετρόφσκ και έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Ο ίδιος δεν μπορεί να μιλήσει και έγραψε για όλα όσα συνέβησαν στο ημερολόγιό του. Όπως θυμάται, πριν από λίγες εβδομάδες, η ταξιαρχία του έχασε τον έλεγχο της θέσης κοντά στο Ποκρόφσκ. Προσπαθώντας να βοηθήσει τους συντρόφους του, ο Βλάντισλαβ συνελήφθη...
Το ιατρικό προσωπικό που τον περιέθαλψε σημείωσε ότι, σε 11 χρόνια μαχών δεν είχε αντιμετωπίσει ξανά τέτοιας φύσης τραυματισμούς. Ο διευθυντής του νοσοκομείου, Σερχίι Ριζένκο, τόνισε: «Όταν κόβεται ο λαιμός κάποιου και αιμορραγεί μέχρι θανάτου, οι πιθανότητες επιβίωσης είναι ελάχιστες. Εκείνος κράτησε μέχρι το τέλος και αυτό που τον ξεχωρίζει είναι η πίστη του ότι όλα θα πήγαιναν καλά».
Δείτε το βίντεο: