Κολομβία: 34 στρατιωτικοί αιχμάλωτοι σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες

Ο υπουργός Άμυνας Σάντσες σημείωσε πως οι στρατιωτικοί αιχμαλωτίστηκαν σε «παράνομη, εγκληματική ενέργεια ανθρώπων με πολιτικά». Πρόκειται «για απαγωγή», επέμεινε.

Newsbomb

Κολομβία: 34 στρατιωτικοί αιχμάλωτοι σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες

Αστυνομική περιπολία στο Tibu, στη βορειοανατολική περιοχή Catatumbo της Κολομβίας, Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2025, όπου δεκάδες έχουν σκοτωθεί εν μέσω συγκρούσεων μεταξύ του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (ELN) και πρώην μελών των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC). (AP Photo/Fernando Vergara)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τριάντα τέσσερις κολομβιανοί στρατιωτικοί πιάστηκαν αιχμάλωτοι σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες στο τμήμα του τροπικού δάσους του Αμαζονίου που εκτείνεται στη νότια Κολομβία, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες χθες Τρίτη.

Ο κ. Σάντσες δεν ξεκαθάρισε πότε αιχμαλωτίστηκαν οι στρατιωτικοί, τόνισε πάντως πως η εξέλιξη καταγράφτηκε έπειτα από μάχες με αντάρτες του λεγόμενου Κεντρικού Γενικού Επιτελείου (EMC), παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016. Στις εχθροπραξίες σκοτώθηκαν ένδεκα αντάρτες, ανάμεσά τους διοικητής τους, και συνελήφθησαν άλλοι δύο, ανέφερε.

Οι εχθροπραξίες έγιναν σε αγροτική περιοχή στον δήμο Ελ Ρετόρνο, στην επαρχία Γουαβιάρε.

Ο υπουργός Άμυνας Σάντσες σημείωσε πως οι στρατιωτικοί αιχμαλωτίστηκαν σε «παράνομη, εγκληματική ενέργεια ανθρώπων με πολιτικά». Πρόκειται «για απαγωγή», επέμεινε.

Δεν είναι σπάνιο πολίτες υπό εξαναγκασμό ή χειραγωγούμενοι από ένοπλες οργανώσεις να αιχμαλωτίζουν στρατιωτικούς ή αστυνομικούς, που γενικά αποφεύγουν να ανοίξουν πυρ εναντίον πολιτών. Τον Ιούνιο, 57 στρατιωτικοί κρατήθηκαν αιχμάλωτοι για δυο μέρες σε ορεινή περιοχή στη νοτιοανατολική Κολομβία, επίσης οχυρό διαφωνούντων των πρώην FARC.

Ο στρατός διεμήνυσε πως κλιμακώνει τη δράση του εναντίον του EMC, παράταξης υπό την ηγεσία του Ιβάν Μορδίσκο –πρόκειται για ψευδώνυμο–, μετά τη βομβιστική ενέργεια της περασμένης Πέμπτης στην Κάλι, τρίτη πόλη της χώρας, όπου σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 60. Οι αρχές επέρριψαν την ευθύνη στο EMC, την ισχυρότερη παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC.

Δυο μέλη του τέθηκαν υπό κράτηση και τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για την ενέργεια μπροστά σε σχολή της πολεμικής αεροπορίας, με φορτηγό παγιδευμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Δεύτερο παγιδευμένο φορτηγό δεν εξερράγη.

Την ίδια ημέρα, όχι μακριά από τη Μεδεγίν, δεύτερη πόλη της χώρας, 13 αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε ανταλλαγές πυρών κι όταν καταρρίφθηκε με drone εφόρμησης ελικόπτερο Black Hawk, καθώς συμμετείχαν σε επιχείρηση για την καταστροφή καλλιεργειών κόκας στη χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον κόσμο.

Οι αρχές απέδωσαν αυτές τις ενέργειες σε φράξια του EMC, που βρίσκεται σε σύγκρουση με το κύριο σώμα της οργάνωσης του Ιβάν Μορδίσκο.

Μετά τις επιθέσεις της περασμένης εβδομάδας, ο υπουργός Άμυνας Σάντσες ανακοίνωσε πως το κράτος θα αναπτύξει «όλα» τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να «εξουδετερώσει τις απειλές» για την ασφάλειά της χώρας, καθώς η Κολομβία ζει τη σοβαρότερη κρίση εδώ και μια δεκαετία στον δρόμο προς τις εκλογές του Μαΐου του 2026.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:41ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η σύζυγος του Μπρους Γουίλις: «Η άνοια τον σβήνει σιγά-σιγά»

03:07ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Πυρκαγιά σε πολυκατοικία από επιθέσεις ουκρανικών drones

02:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Συγκαλεί ευρεία σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την «επόμενη μέρα» στη Γάζα

02:19ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: 34 στρατιωτικοί αιχμάλωτοι σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες

01:38ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών: Νυχτερινές διακοπές κυκλοφορίας - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

01:35ΚΟΣΜΟΣ

Τσαντ: Επιδημία χολέρας πλήττει τους καταυλισμούς προσφύγων - Χιλιάδες κρούσματα - Δεκάδες νεκροί

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία απέναντι στον αμερικανικό στολίσκο

00:45ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Απορρίπτει τις αιτιάσεις του Ισραήλ για την επιδρομή σε νοσοκομείο

00:23ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Τέσσερις νεκροί σε πλήγματα του Ισραήλ

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η Πάφος στα... αστέρια με γκολάρα του Ζάζα – Στη League Phase κι η Μπόντο Γκλιμτ!

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων: Η ψηφιακή επανάσταση στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα

23:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την απόκτηση του Μάντσα

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Αποκλειστικό: Ελληνικό φορτηγό πλοίο διασώζει τώρα μετανάστες στη νότια Αδριατική

23:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σάμος: Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ

23:37LIFESTYLE

Ο Άρης Μουγκοπέτρος έκανε νέα επέμβαση στο χέρι του – Το βίντεο μετά το χειρουργείο

23:26LIFESTYLE

Χάρισον Φορντ: Αποκάλυψε το μυστικό του επιτυχημένου γάμου του

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες εντόπισαν την προέλευση ενός μυστηριώδους ραδιοκύματος που στάλθηκε στη Γη

23:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι ευχές του Ντόναλντ Τραμπ στο ζευγάρι Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Πολλή τύχη

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η Καϊράτ Αλμάτι έκανε το θαύμα της, απέκλεισε τη Σέλτικ στα πέναλτι!

23:15ΑΠΟΨΕΙΣ

Η 89η ΔΕΘ γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΕΛΛΑΔΑ

Αρχάνθρωπος των Πετραλώνων: Επιστήμονες χρονολόγησαν το κρανίο - «Είναι 277.000 ετών, δεν ανήκει στο είδος μας»

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

19:24ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτο συμβούλιο συγκαλεί ο Νετανιάχου - «Το Ισραήλ εξετάζει το τέλος του πολέμου» εάν απελευθερωθούν οι όμηροι

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Σε πολιτικό χάος η Γαλλία: Στενεύουν οι επιλογές του Μακρόν, τα ρέστα του παίζει ο Μπαϊρού και στο βάθος... ΔΝΤ

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

03:41ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η σύζυγος του Μπρους Γουίλις: «Η άνοια τον σβήνει σιγά-σιγά»

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το επεισόδιο που τον έστειλε στο Δρομοκαΐτειο - «Είναι επικίνδυνος...»

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Αποκλειστικό: Ελληνικό φορτηγό πλοίο διασώζει τώρα μετανάστες στη νότια Αδριατική

14:24ΚΟΣΜΟΣ

«Μαμά, είμαι εγώ»: Η συγκλονιστική ιστορία της Τζέισι Ντάγκαρ που πέρασε 18 χρόνια αιχμάλωτη

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γολγοθάς της «Ζόρα»: Κακοποιήθηκε σεξουαλικά ως παιδί και μαγνητοσκοπήθηκε - Η έκκλησή της στον Έλον Μασκ να «κατέβουν» οι σύνδεσμοι από το Χ

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Το Σπήλαιο των Πετραλώνων και τα μυστικά των 700.000 ετών αποκαλύπτονται ξανά στο ελληνικό κοινό

01:38ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών: Νυχτερινές διακοπές κυκλοφορίας - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

16:38ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Red Bull Gym Clash: Η παγκόσμια «μάχη» που ανεβάζει το fitness σε άλλο επίπεδο!

07:49ΓΥΝΑΙΚΑ

7 κινήσεις που δεν πρέπει να κάνεις όταν δεν απαντάει στα μηνύματά σου

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Σκύδρα: «Τον σκότωσα γιατί μου έκλεψε τα φρούτα», λέει ο 75χρονος για τον 72χρονο

00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

15:48ΚΟΣΜΟΣ

«Όσο πιο βρώμικο, τόσο το καλύτερο»: Η 21χρονη που βγάζει 9.000 ευρώ τον μήνα

11:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Το MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης διοργανώνει την έκθεση «Future Perfect»

22:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θανάσης Παφίλης: Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά

15:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Αυγούστου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ