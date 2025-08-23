Κολομβία: Εξαπολύει επίθεση κατά ανταρτών που θεωρούνται υπεύθυνοι για τους 19 νεκρούς την Πέμπτη

Στρατιώτες παρατάσσονται για επιθεώρηση από τον διοικητή του κολομβιανού στρατού Luis Cardozo στην Cucuta, νότια της περιοχής Catatumbo, όπου τα πρώην καταφύγια των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC) υποχώρησαν αφού εκδιώχθηκαν από τους αντάρτες του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (ELN), Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2025

Η κυβέρνηση της Κολομβίας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως αρχίζει στρατιωτική επίθεση εναντίον ανταρτών που θεωρούνται υπεύθυνοι για την επίθεση εναντίον αστυνομικών κοντά στη Μεδεγίν και τη βομβιστική ενέργεια στην Κάλι προχθές Πέμπτη, που άφησαν πίσω 19 νεκρούς, ανάμεσά τους αμάχους.

Ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες μετέβη χθες στην Κάλι (νοτιοδυτικά), όπου τουλάχιστον έξι πολίτες έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 60 και πλέον τραυματίστηκαν όταν ανατινάχτηκε φορτηγό παγιδευμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών κοντά σε αεροπορική βάση.

Χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, ανακοίνωσε την έναρξη επιχείρησης που βαφτίστηκε «Σουλτάνα» για την προστασία της Κολομβίας «έναντι της τρομοκρατίας και του εγκλήματος».

Κοντά στη Μεδεγίν (βορειοδυτικά), τη δεύτερη πόλη της χώρας, 13 αστυνομικοί σκοτώθηκαν προχθές σε ανταλλαγές πυρών και την κατάρριψη ελικοπτέρου με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης. Συμμετείχαν σε εκστρατεία καταστροφής παράνομων καλλιεργειών κόκας.

Οι αρχές απέδωσαν τις επιθέσεις σε δυο παρατάξεις διαφωνούντων των πρώην FARC, σε σύγκρουση ανάμεσά τους, που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης που είχε υπογραφτεί το 2016.

Ο υπουργός Σάντσες δήλωσε πως σε ζώνες όπου δρουν αυτές οι δυο ένοπλες οργανώσεις, οι προσπάθειες των αρχών επέτρεψαν να μειωθούν οι εκβιάσεις, οι στοχευμένες δολοφονίες και οι στρατολογήσεις εφήβων.

Αυτό, συνέχισε, τους προκάλεσε «απόγνωση» και τις ώθησε «να χρησιμοποιήσουν το πιο εγκληματικό και παράλογο όπλο που μπορεί να υπάρξει, δηλαδή την τρομοκρατία».

«Είμαστε αντιμέτωποι με διεθνή μαφία, με οπλισμένες συμμορίες εδώ» στην Κολομβία, είπε από την πλευρά του ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, έπειτα από συνάντησή του το βράδυ με κορυφαία στελέχη της στρατιωτικής ιεραρχίας.

Ο πρώτος πρόεδρος στη σύγχρονη ιστορία της Κολομβίας που ανήκει στην αριστερά αντιμετωπίζει εντεινόμενες επικρίσεις για τη στρατηγική του διαλόγου με τις ένοπλες οργανώσεις, κι όχι της συνέχισης του πολέμου, που επέλεξε ευαγγελιζόμενος πως έτσι θα τερματιζόταν ο εμφύλιος πόλεμος που συνεχίζεται για πάνω από έξι δεκαετίες στη χώρα.

Ο δήμαρχος της Κάλι, ο Αλεχάντρο Έδερ, αναγνώρισε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Blu ότι υπήρξε «αποτυχία» ως προς τη «συγκέντρωση πληροφοριών», που πρέπει κατ’ αυτόν «να διορθωθεί».

Στον τόπο της επίθεσης εντοπίστηκε δεύτερο φορτηγό παγιδευμένο με εκρηκτικά που δεν ανατινάχτηκε — «η κατάσταση θα μπορούσε να είναι απείρως χειρότερη», συμπλήρωσε.

Η εισαγγελία ανέφερε πως δυο πρόσωπα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση στην Κάλι.

Το ένα από τα δύο «πιάστηκε» από κατοίκους και ξυλοκοπήθηκε, σύμφωνα με τον πρόεδρο Πέτρο.

Γνωστός με το ψευδώνυμο «Σεμπαστιάν», θεωρείται από τις αρχές μέλος του λεγόμενου κεντρικού γενικού επιτελείου (EMC), της οργάνωσης που είχε αναλάβει τον Ιούνιο την ευθύνη για σειρά βομβιστικών ενεργειών και άλλων επιθέσεων με επτά νεκρούς, πέντε πολίτες και δυο αστυνομικούς, στην Κάλι και στα περίχωρά της.

Σήμερα, οι αντάρτες «επιδιώκουν να βάλουν την κυβέρνηση με την πλάτη στον τοίχο και να δημιουργήσουν κλίμα ανησυχίας ενόψει των εκλογών του 2026», εκτίμησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λάουρα Μπονίγια, αναπληρώτρια πρόεδρος του ιδρύματος για την ειρήνη και τη συμφιλίωση.

Τον Μάιο του 2026, η Κολομβία θα επιλέξει τον διάδοχο του Γουστάβο Πέτρο, ο οποίος δυνάμει του Συντάγματος δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η παραγωγή κοκαΐνης έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

