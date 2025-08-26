«Το Κέντρο εγχέει Rs 211 crore στον ινδικό διαστημικό τομέα» - Τι λέει ο Piyush Goyal

Σε μια ξεχωριστή ανάρτηση, ο Goyal πρόσθεσε ότι οι νεοσύστατες επιχειρήσεις της Ινδίας παίρνουν τώρα νέες πτήσεις αυτοδυναμίας και στον κόσμο του διαστήματος

«Το Κέντρο εγχέει Rs 211 crore στον ινδικό διαστημικό τομέα» - Τι λέει ο Piyush Goyal
Η κυβέρνηση της Ένωσης υπό την «Ταμείο των κεφαλαίων για τις νεοφυείς επιχειρήσεις έχει θέσει ως επενδυτική υποστήριξη του Rs 211 crore, ενισχύοντας τον ινδικό διαστημικό τομέα, δήλωσε ο υπουργός της Ένωσης Piyush Goyal.

Ο υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας έγραψε σε μια ανάρτηση X, «Ενισχύοντας τον Διαστημικό Τομέα του Bharat. Με το Σχέδιο του Ταμείου Κεφαλαίων για τις Εκκινητές (FFS) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας @StartupIndia, η κυβέρνησή μας τροφοδοτεί τολμηρές ιδέες υποστηρίζοντας τους εγχώριους καινοτόμους στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας με κρίσιμους πόρους.

«Αυτό προωθεί τεχνολογίες αιχμής και κάνει την Ινδία μια ανερχόμενη διαστημική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο. Καθοδηγούμενη από το όραμα του πρωθυπουργού @NarendraModi ji, η εστίασή μας είναι στην καινοτομία, την αυτοδυναμία και την επιχειρηματικότητα που καθοδηγείται από τη νεολαία για να αξιοποιήσει το διάστημα όχι μόνο για εξερεύνηση, αλλά και για μετασχηματισμό", πρόσθεσε ο Goyal στην ανάρτηση X.

Σε μια ξεχωριστή ανάρτηση, ο Goyal πρόσθεσε ότι οι νεοσύστατες επιχειρήσεις της Ινδίας παίρνουν τώρα νέες πτήσεις αυτοδυναμίας και στον κόσμο του διαστήματος.

"Η πρωτοβουλία #StartupIndia, που ξεκίνησε υπό την ηγεσία του αξιότιμου Πρωθυπουργού @NarendraModi, μαζί με διάφορες μεταρρυθμίσεις πολιτικής, ενθάρρυνε τους νέους επιχειρηματίες", προστίθεται στην ανάρτηση.

Ο Goyal πρόσθεσε περαιτέρω ότι ως αποτέλεσμα, νεοσύστατες επιχειρήσεις όπως το Ethereal X όχι μόνο συμβάλλουν στα επιτεύγματα του διαστήματος, αλλά καθιερώνουν επίσης την Ινδία ως σύμβολο αυτοδυναμίας και καινοτομίας στην παγκόσμια σκηνή.

Κάτω από το πλαίσιο Πρωτοβουλία Startup India, η κυβέρνηση εφαρμόζει τρία εμβληματικά συστήματα, δηλαδή, Ταμείο για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις (FFS), το πρόγραμμα Startup India Seed Fund (SISFS) και το σύστημα εγγύησης πιστώσεων για τις νεοφυείς επιχειρήσεις (CGSS) για την υποστήριξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων σε διάφορα στάδια του επιχειρηματικού κύκλου τους.

Η FFS έχει συσταθεί για να κατασκοπεύει επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων και λειτουργεί από την Small Industries Development Bank of India (SIDBI), η οποία παρέχει κεφάλαια στο Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς της Ινδίας (SEBI) με εγγεγραμμένα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια (AIF), τα οποία με τη σειρά τους επενδύουν σε νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Οι ΟΕΕ που υποστηρίζονται από το FFS υποχρεούνται να επενδύουν τουλάχιστον το διπλάσιο του ποσού που διαπράττεται στο πλαίσιο της FFS σε startups. Στις 30 Ιουνίου 2025, έχουν αναληφθεί καθαρές δεσμεύσεις ύψους 9.994 crore ύψους έως 141 ΟΕΕ που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Προχωρώντας περαιτέρω, το Σάββατο, ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι απηύθυνε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος με αφορμή την Εθνική Ημέρα Διαστήματος 2025.

Σημειώνοντας ότι υπήρχε μια εποχή που φουτουριστικοί τομείς όπως ο χώρος δεσμεύονταν από πολυάριθμους περιορισμούς, ο Modi επιβεβαίωσε ότι αυτοί οι περιορισμοί έχουν αρθεί και ο ιδιωτικός τομέας έχει λάβει άδεια να συμμετάσχει στη διαστημική τεχνολογία.

Τόνισε ότι σήμερα, πάνω από 350 νεοσύστατες επιχειρήσεις αναδύονται ως κινητήρες καινοτομίας και επιτάχυνσης της διαστημικής τεχνολογίας με την ενεργό συμμετοχή τους στο σημερινό πρόγραμμα.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι σύντομα θα εκτοξευθεί ο πρώτος πύραυλος PSLV που κατασκευάστηκε από τον ιδιωτικό τομέα. Εξέφρασε την ευτυχία του ότι ο πρώτος ιδιωτικός δορυφόρος επικοινωνίας της Ινδίας βρίσκεται επίσης υπό ανάπτυξη. Πρόσθεσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για την εκτόξευση ενός δορυφορικού αστερισμού παρατήρησης της Γης μέσω μιας σύμπραξης δημόσιου-προπόνου.

"Δημιουργείται τεράστιος αριθμός ευκαιριών για τη νεολαία της Ινδίας στον διαστημικό τομέα", πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Ο διαστημικός προϋπολογισμός έχει σχεδόν τριπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία από 5.615 κροίστρους το 2013-14 σε 13.416 κρόρες το 2025-26, αντανακλώντας μια ισχυρή κυβερνητική δέσμευση.

