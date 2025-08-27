Το ταξίδι στο παρελθόν έγινε πραγματικότητα: Επιστήμονες έστειλαν φωτόνια πίσω στον χρόνο!

Η τηλεμεταφορά δεν είναι πια επιστημονική φαντασία – είναι μέρος του τρόπου που λειτουργεί το σύμπαν σε επίπεδο μικρότερο από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε

Newsbomb

Το ταξίδι στο παρελθόν έγινε πραγματικότητα: Επιστήμονες έστειλαν φωτόνια πίσω στον χρόνο!
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στον μικρόκοσμο της κβαντικής φυσικής όλα όσα θεωρούμε αυτονόητα παύουν να ισχύουν. Τα σωματίδια δεν ακολουθούν τους νόμους της καθημερινής εμπειρίας∙ μπορούν να εμφανίζονται ταυτόχρονα σε δύο μέρη, να συνδέονται μεταξύ τους σε αποστάσεις που φαντάζουν αδύνατες, να συμπεριφέρονται με τρόπους που ξεπερνούν κάθε λογική.

Και τώρα, μια ερευνητική ομάδα από την Αυστρία φέρνει κάτι ακόμη πιο εντυπωσιακό στο προσκήνιο: τη δυνατότητα να ελέγξουμε τον χρόνο, έστω σε μικροσκοπική κλίμακα, δημιουργώντας την αίσθηση μιας πραγματικής χρονομηχανής.

Ο κβαντικός διακόπτης αλλάζει τα δεδομένα

Δεν μιλάμε για μηχανές που θα μας ταξιδεύουν στο παρελθόν ή στο μέλλον, αλλά για μια συσκευή που δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε τη ροή του χρόνου σε σωματίδια φωτός. Ο λεγόμενος «κβαντικός διακόπτης» επιτρέπει στους επιστήμονες να επιβραδύνουν, να επιταχύνουν ή και να αντιστρέψουν την πορεία ενός φωτονίου. Ο Miguel Navascués από την Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών εξηγεί πως το σύστημα λειτουργεί σαν τηλεχειριστήριο: «Μπορούμε να γυρίσουμε σε μια προηγούμενη σκηνή ή να προχωρήσουμε κατευθείαν πιο μπροστά». Μαζί με τον Philip Walther από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης απέδειξαν ότι με ειδικούς κρυστάλλους και οπτικούς μηχανισμούς μπορούν να στείλουν ένα φωτόνιο σε ένα ταξίδι και να το επαναφέρουν ακριβώς στην αρχική του κατάσταση.

Το πρωτόκολλο rewind και η ανατροπή του χρόνου

Η μέθοδος που ανέπτυξαν, γνωστή ως «rewind protocol», επιτρέπει σε οποιοδήποτε κβαντικό σωματίδιο να επιστρέψει στο παρελθόν του, ακόμη και αν κανείς δεν γνωρίζει πώς έμοιαζε ή πώς έφτασε εκεί. Ο David Trillo, μέλος της ομάδας, τονίζει ότι η διαδικασία δεν περιορίζεται στη θεωρία, αλλά αποδείχθηκε και στο εργαστήριο. «Ήταν από τα πιο απαιτητικά πειράματα που έχουμε επιχειρήσει», λέει ο Walther, «όμως το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο: το φωτόνιο γύρισε πίσω, σαν να πατάς rewind σε μια ταινία που δεν έχεις δει».

1756201300828-195826434-2.jpg

Όταν ο χρόνος τρέχει πιο γρήγορα

Η αυστριακή ομάδα δεν έμεινε μόνο στην αντιστροφή του χρόνου. Κατάφεραν να αποδείξουν ότι είναι δυνατόν να επιταχύνουν τη γήρανση ενός συστήματος. Ο Navascués δίνει το παράδειγμα: «Για να κάνεις ένα σύστημα να γεράσει δέκα χρόνια σε έναν, πρέπει να πάρεις τον χαμένο χρόνο από αλλού».

Στην πράξη χρησιμοποίησαν δέκα πανομοιότυπα συστήματα και μετέφεραν τη γήρανση των εννέα στο δέκατο, συμπυκνώνοντας έτσι μια δεκαετία σε έναν χρόνο. Για τον άνθρωπο κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο∙ το σώμα μας είναι υπερβολικά περίπλοκο και θα χρειαζόταν εκατομμύρια χρόνια για να αντιστραφεί ένα δευτερόλεπτο. Εκεί όπου η ανακάλυψη βρίσκει νόημα είναι στους κβαντικούς υπολογιστές, οι οποίοι είναι εξαιρετικά ευάλωτοι σε σφάλματα. Η δυνατότητα να «γυρίζουν πίσω» σε μια καθαρή κατάσταση μπορεί να αλλάξει ριζικά την αξιοπιστία τους.

Το βέλος του χρόνου υπό αμφισβήτηση

Η κλασική φυσική θεωρεί τον χρόνο μονόδρομο, όπως το περιέγραψε ο Arthur Eddington με το περίφημο «βέλος του χρόνου», που συνδέεται με τη δεύτερη αρχή της θερμοδυναμικής.

Ωστόσο, στη σφαίρα των κβαντικών σωματιδίων, οι νόμοι αυτοί παύουν να είναι απόλυτοι. Το πείραμα της αυστριακής ομάδας δείχνει ότι μπορείς να αναστρέψεις τη φορά του χρόνου χωρίς να γνωρίζεις το παρελθόν. Χάρη στη χρήση φωτονίων, ειδικών πλακών και υπερ-γρήγορων οπτικών διακοπτών, τα σωματίδια οδηγήθηκαν πίσω στην αρχική τους μορφή με ακρίβεια που ξεπερνά το 95%.

1756201275526-884931203-1.jpg

Το πιο κοντινό που έχουμε σε χρονομηχανή

Παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, οι επιστήμονες δεν τρέφουν αυταπάτες. Ο Navascués παραδέχεται ότι «αν μπορούσαμε να τοποθετήσουμε έναν άνθρωπο σε ένα τέλεια απομονωμένο κουτί, θεωρητικά θα ήταν εφικτό», αλλά υπογραμμίζει πως με τις σημερινές τεχνικές η πιθανότητα επιτυχίας θα ήταν σχεδόν μηδενική. Κι όμως, η ανακάλυψη αυτή θεωρείται το πιο κοντινό που έχει φτάσει ποτέ η επιστήμη σε μια πραγματική χρονομηχανή.

Όχι για να ταξιδέψουμε εμείς στον χρόνο, αλλά για να ανοίξουμε νέους δρόμους στην τεχνολογία, να βελτιώσουμε τους κβαντικούς υπολογιστές και, κυρίως, να πλησιάσουμε στη βαθύτερη κατανόηση του ίδιου του χρόνου.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Οριστική η συμφωνία με την Μπόκα για τον Ταμπόρδα» - Τα δεδομένα του deal

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένος επί 50 χρόνια καρχαρίας εντοπίστηκε στις ακτές της Νέας Γουινέας

18:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Διαψεύδει ιατρικό πρόβλημα ο Μανέ - «Ο μισθός ήταν διαφορετικός από όσα συμφωνήσαμε»

18:55WHAT THE FACT

Το James Webb στράφηκε στον 3I/ATLAS που εισήλθε στο ηλιακό μας σύστημα - Ο αρχαιότερος κομήτης που είδαμε ποτέ - Θεωρίες για εξωγήινους

18:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη ενόψει ΔΕΘ - Συναντήσεις με φορείς

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

18:51LIFESTYLE

Μαίρη Βυτινάρος: Απολαμβάνει τις διακοπές της στην Μύκονο - Πιο εντυπωσιακή από ποτέ στα Ματογιάννα

18:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Καραλής και Τεντόγλου στους τελικούς του Diamond League της Ζυρίχης

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Αυστρία με κρατούμενο: Ζυγίζει 300 κιλά και επιβαρύνει τους φορολογούμενους 10 φορές παραπάνω!

18:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: «Τα κυκλώματα λένε στους μετανάστες να αφήνουν την Ιταλία και να πηγαίνουν στην Κρήτη»

18:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Μαυροβούνιο - Γερμανία 76-106: Ξέσπασε σε ένα ημίχρονο με Βάγκνερ και Ομπστ

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Εντυπωσιακές εικόνες από τον ντοματοπόλεμο στους δρόμους της Βαλένθια

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Independent: «Εκατομμύρια τουρίστες ταξιδεύουν στην Ελλάδα για διακοπές - Οι Έλληνες μένουν σπίτι»

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο στην Τουρκία: Νεκρός ο γαμπρός από «μπαλοθιές» της θείας του!

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Οδηγούσε αντίθετα στο ρεύμα με κατεύθυνση προς την Πτολεμαΐδα

18:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηνωμένες Πολιτείες: Στροφή των μεγάλων τραπεζών στα κρυπτονομίσματα – «Ζηλεύουν τα πλούτη από την άνοδο του Bitcoin»

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: «Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους», λέει ο κυβερνήτης για τους πυροβολισμούς

17:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Συναρπαστικό το ταξίδι στην Αυστραλία, σοβαρά τα παιχνίδια προετοιμασίας εκεί»

17:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Για πρώτη φορά ο κόσμος θα πάει στη ΔΕΘ με το Μετρό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα, κλείδωσα το παιδί για να μην ανοίξει την πόρτα», λέει η αδελφή του 5χρονου που σώθηκε από αστυνομικό που σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Αλβανοί: Ποια είναι η οικογένεια Κίναχαν που κάνει κουμάντο σε όλες τις παρανομίες της Ευρώπης

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Θα ήταν ζωντανός αν δεν τα έκαναν όλα λάθος στο νοσοκομείο» – Ξεσπά η σύζυγός του

13:18ΥΓΕΙΑ

Ανησυχία στην Ελλάδα για τα αυγά: Ανιχνεύθηκαν χημικές ουσίες που συνδέονται με καρκίνο

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε εκκλησία στη Μινεσότα - Δύο παιδιά και ο δράστης της επίθεσης είναι νεκροί

18:55WHAT THE FACT

Το James Webb στράφηκε στον 3I/ATLAS που εισήλθε στο ηλιακό μας σύστημα - Ο αρχαιότερος κομήτης που είδαμε ποτέ - Θεωρίες για εξωγήινους

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ρομά απειλεί αστυνομικό - «Έχουμε καλύτερα όπλα από τα δικά σας»

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

16:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εδώ δίδαξε ο Αριστοτέλης τον Μέγα Αλέξανδρο: Στο φως η ανασκαφή του βασιλικού γυμνασίου

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η ανάρτηση μετά την κηδεία του πατέρα του, Δημήτρη - «Ήταν όλοι εκεί»

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ κατά των Σόρος: «Είναι ψυχοπαθείς, πρέπει να τους απαγγελθούν κατηγορίες - Δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν την Αμερική»

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

11:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Γιατί καταργούνται τα τρόλεϊ - Τι θα συμβεί με τους οδηγούς

18:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Καραλής και Τεντόγλου στους τελικούς του Diamond League της Ζυρίχης

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη ατυχία: Άνοιξε την πόρτα να κατέβει μετά από τροχαίο και τον χτύπησε φορτηγό!

16:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Ιουλίου: Έγινε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ