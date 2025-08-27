Ρουμανία: Το χωριό χωρίς νερό και αποχέτευση που ξόδεψε 23.000€ για 100 παγκάκια
Το έργο χρηματοδοτήθηκε με δημόσια κεφάλαια και το κάθε παγκάκι κόστισε περισσότερα από 237 ευρώ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο χωριό Măceșu de Sus στη Ρουμανία, οι κάτοικοι εξοργίστηκαν όταν το Δημοτικό Συμβούλιο αγόρασε 100 παγκάκια αξίας 23.727€, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει τρεχούμενο νερό ούτε αποχετευτικό σύστημα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:00 ∙ WHAT THE FACT
Πώς η σωματική άσκηση «σβήνει» τις τραυματικές μνήμες
17:05 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ