Ρουμανία: Το χωριό χωρίς νερό και αποχέτευση που ξόδεψε 23.000€ για 100 παγκάκια

Στο χωριό Măceșu de Sus στη Ρουμανία, οι κάτοικοι εξοργίστηκαν όταν το Δημοτικό Συμβούλιο αγόρασε 100 παγκάκια αξίας 23.727€, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει τρεχούμενο νερό ούτε αποχετευτικό σύστημα.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας