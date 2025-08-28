ΟΗΕ: Ψήφισμα για τερματισμό της ειρηνευτικής δύναμης στον Λίβανο το 2026

Οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας και οι επιπτώσεις για την ασφάλεια στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου

Newsbomb

ΟΗΕ: Ψήφισμα για τερματισμό της ειρηνευτικής δύναμης στον Λίβανο το 2026
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει προγραμματίσει για την Πέμπτη ψηφοφορία επί σχεδίου ψηφίσματος που προβλέπει τον τερματισμό της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης UNIFIL στον νότιο Λίβανο στις 31 Δεκεμβρίου 2026, ύστερα από παρουσία που ξεπερνά τις τέσσερις δεκαετίες.

Διπλωμάτες του Συμβουλίου αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είχαν ζητήσει να τερματιστεί η αποστολή σε ένα χρόνο, δεν αντιτίθενται πλέον στο γαλλικό σχέδιο που παρατείνει τη λειτουργία της μέχρι τα τέλη του 2026. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν η Ουάσιγκτον θα υπερψηφίσει ή θα επιλέξει την αποχή.

Η ιστορία της UNIFIL

Η UNIFIL δημιουργήθηκε το 1978 με σκοπό την επίβλεψη της αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων από τον νότιο Λίβανο, μετά την εισβολή του Ισραήλ. Η αποστολή της διευρύνθηκε το 2006, ύστερα από τον πόλεμο ενός μηνός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Σήμερα, η δύναμη αριθμεί περίπου 10.800 στρατιωτικούς και πολιτικό προσωπικό, οι οποίοι θα αρχίσουν να αποχωρούν μόλις εγκριθεί το ψήφισμα, σε συνεννόηση με την κυβέρνηση του Λιβάνου. Η πλήρης απομάκρυνση προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την έναρξη της διαδικασίας.

Ο στόχος του ψηφίσματος

Το σχέδιο υπογραμμίζει ότι στόχος είναι η κυβέρνηση του Λιβάνου να αποτελέσει «τον μοναδικό πάροχο ασφάλειας» στον νότιο Λίβανο, βόρεια της λεγόμενης Μπλε Γραμμής, που έχει χαράξει ο ΟΗΕ ως όριο με το Ισραήλ. Παράλληλα, καλεί το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από περιοχές που βρίσκονται βόρεια της γραμμής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:01ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: 7 χρόνια κάθειρξης στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε

03:41ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Ψήφισμα για τερματισμό της ειρηνευτικής δύναμης στον Λίβανο το 2026

03:04ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Ζητά μέρος της περιουσίας του καταδικασμένου εμπόρου ναρκωτικών «Μάγιο» από τις ΗΠΑ

02:43ΕΛΛΑΔΑ

Σίνδος: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε το Αθήνα - Θεσσαλονίκη

02:17ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Καταδικάζει τις ισραηλινές επιθέσεις - Έξι νεκροί στρατιώτες

01:43ΚΟΣΜΟΣ

Ελ Σαλβαδόρ: «Εξαρθρώσαμε τις συμμορίες» δηλώνει ο πρόεδρος Μπουκέλε

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Επίθεση με πέτρες κατά του προέδρου Μιλέι - Τραυματίστηκε μια γυναίκα

00:52ΚΟΣΜΟΣ

Ελικόπτερα με Ισραηλινούς στρατιώτες πραγματοποίησαν επιχείρηση σε βάση κοντά στη Δαμασκό

00:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιστορικό κάζο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αποκλεισμός στο Carabao Cup από ομάδα 4ης κατηγορίας - Βίντεο

00:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Αυτές είναι οι 36 ομάδες της League Phase - Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού

00:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κορωπί: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

00:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Στη League Phase οι ομάδες των Ελλήνων

23:51TRAVEL

Σύμη: Το νησί της ηρεμίας, των γαλάζιων νερών και του Πανορμίτη

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο είδος καρχαρία που θεωρούνταν εξαφανισμένο ανακαλύφθηκε ξανά έπειτα από δεκαετίες

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Το Ισραήλ εξαπολύει σειρά πληγμάτων σε πρώην στρατώνες νοτιοδυτικά της Δαμασκού

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Ντίλαν Γουόλς: «Βόμβα» από τον ατζέντη του για το τροχαίο – «Υπέστη εγκεφαλικό ενώ οδηγούσε»

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σάλος με την… κρυφή χρέωση των 2 ευρώ – Τουρίστες έπαθαν σοκ όταν είδαν τον λογαριασμό σε εστιατόριο

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της συντριβής αεροσκάφους στη θάλασσα - Βίντεο με τη δραματική διάσωση του πιλότου

23:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κέλλας: «Αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας, άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους»

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Σε αυτές τις ευρωπαϊκές χώρες μπορείς να φας δωρεάν: Η τάση των «ψυγείων αλληλεγγύης» εξαπλώνεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαθύ χαμηλό στην Ευρώπη φέρνει καταιγίδες - Χαλάζι και πλημμύρες στα Βαλκάνια και Ελλάδα

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Σκωτία: 14χρονη με τσεκούρι αμύνεται κατά επίδοξου βιαστή - Συνελήφθη η ίδια, οργή στα social

23:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιπέτεια για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Κηφισίας

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: «Σκοτώστε τον Τραμπ», έγραφε ο μακελάρης πριν εκτελέσει παιδιά που προσεύχονταν -«Έγκλημα μίσους κατά των Καθολικών»

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα, κλείδωσα το παιδί για να μην ανοίξει την πόρτα», λέει η αδελφή του 5χρονου που σώθηκε από αστυνομικό που σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Ντίλαν Γουόλς: «Βόμβα» από τον ατζέντη του για το τροχαίο – «Υπέστη εγκεφαλικό ενώ οδηγούσε»

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Αυτός είναι ο μακελάρης της Μινεάπολις - Σκότωσε 2 παιδιά ενώ προσεύχονταν, τραυμάτισε 20

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Χειροπέδες σε 35χρονο «πιστολέρο» - Από τους πιο επικίνδυνους καταζητούμενους της Αλβανίας

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League: Δεύτερος ο εκπληκτικός Καραλής με 6 μέτρα, κακή βραδιά για τον Τεντόγλου!

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σαλαμίνα στην περιοχή Βρωμοπούσι - Ήχησε το 112

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στη Μινεσότα: Εκτέλεσε τα παιδιά ενώ προσεύχονταν στην εκκλησία - Αυτοκτόνησε ο δράστης, 20 τραυματίες

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Υπό ασφυχτική πίεση η κυβέρνηση - Το 72% θέλει εκλογές, «τρέμουν» οι αγορές

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Γλυκά Νερά: Πέθανε ο 48χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από ανηλίκους

03:04ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Ζητά μέρος της περιουσίας του καταδικασμένου εμπόρου ναρκωτικών «Μάγιο» από τις ΗΠΑ

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Θερίζουν οι τηλεφωνικές απάτες: Με την τεχνητή νοημοσύνη αντιγράφουν τις φωνές συγγενικών προσώπων

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Το Ισραήλ εξαπολύει σειρά πληγμάτων σε πρώην στρατώνες νοτιοδυτικά της Δαμασκού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ