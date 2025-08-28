ΟΗΕ: Ψήφισμα για τερματισμό της ειρηνευτικής δύναμης στον Λίβανο το 2026

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει προγραμματίσει για την Πέμπτη ψηφοφορία επί σχεδίου ψηφίσματος που προβλέπει τον τερματισμό της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης UNIFIL στον νότιο Λίβανο στις 31 Δεκεμβρίου 2026, ύστερα από παρουσία που ξεπερνά τις τέσσερις δεκαετίες.

Διπλωμάτες του Συμβουλίου αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είχαν ζητήσει να τερματιστεί η αποστολή σε ένα χρόνο, δεν αντιτίθενται πλέον στο γαλλικό σχέδιο που παρατείνει τη λειτουργία της μέχρι τα τέλη του 2026. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν η Ουάσιγκτον θα υπερψηφίσει ή θα επιλέξει την αποχή.

Η ιστορία της UNIFIL

Η UNIFIL δημιουργήθηκε το 1978 με σκοπό την επίβλεψη της αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων από τον νότιο Λίβανο, μετά την εισβολή του Ισραήλ. Η αποστολή της διευρύνθηκε το 2006, ύστερα από τον πόλεμο ενός μηνός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Σήμερα, η δύναμη αριθμεί περίπου 10.800 στρατιωτικούς και πολιτικό προσωπικό, οι οποίοι θα αρχίσουν να αποχωρούν μόλις εγκριθεί το ψήφισμα, σε συνεννόηση με την κυβέρνηση του Λιβάνου. Η πλήρης απομάκρυνση προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την έναρξη της διαδικασίας.

Ο στόχος του ψηφίσματος

Το σχέδιο υπογραμμίζει ότι στόχος είναι η κυβέρνηση του Λιβάνου να αποτελέσει «τον μοναδικό πάροχο ασφάλειας» στον νότιο Λίβανο, βόρεια της λεγόμενης Μπλε Γραμμής, που έχει χαράξει ο ΟΗΕ ως όριο με το Ισραήλ. Παράλληλα, καλεί το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από περιοχές που βρίσκονται βόρεια της γραμμής.

Διαβάστε επίσης