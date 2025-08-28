Βρήκε το χαμένο της iPad δύο χρόνια μετά - Μια συγκινητική ιστορία από την Αυστραλία στο Οχάιο

Η τεχνολογία, η καλοσύνη αγνώστων και λίγη τύχη ένωσαν τις δυνάμεις τους για να επιστραφεί ένα χαμένο iPad στην ιδιοκτήτριά του, δύο χρόνια μετά την εξαφάνισή του στις ΗΠΑ

Βρήκε το χαμένο της iPad δύο χρόνια μετά - Μια συγκινητική ιστορία από την Αυστραλία στο Οχάιο
Μια απίστευτη αλλά απολύτως αληθινή ιστορία επανασύνδεσης, όχι μεταξύ ανθρώπων, αλλά μεταξύ ενός iPad και της κατόχου του κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αποδεικνύοντας πως το διαδίκτυο μπορεί να ενώσει τις τελείες… ακόμα κι όταν αυτές απέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια 23χρονη Αυστραλή δημοσίευσε σε ένα φόρουμ στο Reddit, το γνωστό κοινωνικό δίκτυο, μια «περίεργη κατάσταση», όπως τη χαρακτήρισε, «με την ελπίδα για ένα θαύμα».

Η νεαρή γυναίκα εξήγησε πως είχε χάσει το iPad της πριν από δύο χρόνια, ενώ ταξίδευε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συσκευή περιείχε εκατοντάδες φωτογραφίες και ένα προσωπικό project animation. Για δύο ολόκληρα χρόνια, δεν είχε κανένα νέο – μέχρι που ένα ειδοποιητικό σήμα εμφανίστηκε ξαφνικά στο τηλέφωνό της, το iPad είχε ενεργοποιηθεί και βρισκόταν στο Κολόμπους, του Οχάιο. Μάλιστα, η εφαρμογή εντοπισμού της έδειξε με αρκετή ακρίβεια μια τοποθεσία στα προάστια της πόλης, στην περιοχή Hilliard.

«Δεν είμαι σίγουρη τι να κάνω. Μου φαίνεται λίγο αστείο να καλέσω την τοπική αστυνομία από την Αυστραλία», έγραψε στο φόρουμ, ζητώντας συμβουλές.
«Αν υπάρχει έστω και η παραμικρή πιθανότητα να το πάρω πίσω, θα ήθελα πολύ. Δεν έχω σταματήσει να το σκέφτομαι από τότε».

Η ανάρτησή της σύντομα γέμισε με σχόλια, συμβουλές και ενθαρρυντικά λόγια. Τότε, ήρθε η ανατροπή. Κάποιοι χρήστες εντόπισαν τη διεύθυνση που εμφάνιζε το σήμα και υπέθεσαν πως μπορεί να πρόκειται για αποθηκευτικό χώρο ή κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρονικών. Ένα όνομα άρχισε να επαναλαμβάνεται e-Cycle, μια τοπική επιχείρηση που ειδικεύεται στην ανακύκλωση και επιδιόρθωση συσκευών.

Μόλις λίγες μέρες αργότερα, ήρθε και η επιβεβαίωση και μάλιστα από μέσα. Μια υπάλληλος της e-Cycle, με το όνομα Kylee, έπεσε πάνω στο post στο Reddit.

«Η εταιρεία μου ασχολείται με μεταχειρισμένες συσκευές και τα γραφεία μας βρίσκονται ακριβώς σ’ αυτή την τοποθεσία. Είμαι σχεδόν σίγουρη πως το iPad είναι εδώ», έγραψε.

Η νεαρή Αυστραλή, συγκινημένη από την εξέλιξη, έκανε αμέσως ενημέρωση στο post της: «Δεν το πιστεύω, είμαι τόσο συγκινημένη! Η Kylee, υπάλληλος του καταστήματος, είδε την ανάρτηση και της έστειλα το σειριακό αριθμό της συσκευής. Εκείνη τον προώθησε στον υπεύθυνο της επιχείρησης και κρατάω την ανάσα μου πως θα το βρουν και θα μπορέσουμε να κανονίσουμε να σταλεί πίσω στην Αυστραλία! Νιώθω λες και είμαι στη Finding Nemo εκδοχή του iPad!».

Σε δήλωσή της στο NBC, η εταιρεία ανέφερε: «Δεν είναι σπάνιο να επικοινωνεί μαζί μας κόσμος που εντοπίζει την τοποθεσία των συσκευών του σε εμάς. Όποτε μπορούμε, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσουμε να επιστραφούν οι χαμένες συσκευές στους ιδιοκτήτες τους».

